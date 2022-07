Ministros de todo el país se reúnen en Iguazú para debatir políticas de salud

miércoles 06 de julio de 2022 | 1:00hs.

Desde ayer y hasta mañana la ciudad de Puerto Iguazú es sede de un encuentro de funcionarios del ámbito de la salud nacionales, locales y de otras provincias que arribaron allí para debatir y definir distintas políticas públicas en materia sanitaria.



En ese contexto, ayer hubo una primera capacitación para sanitaristas y trabajadores de la salud sobre enfermedades desatendidas y tropicales, entre otras materias de debate, y mañana será la reunión de Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación, con sus pares provinciales.



Por otro lado, hoy se dará la inauguración formal de la construcción del Instituto Nacional de Medicina Tropical (Inmet), obra que estuvo a cargo del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) y finalizó el mes pasado.



La apertura corresponde a la segunda entrega del instituto, la primera concluyó en julio de 2018 y en septiembre de 2019 se inauguró el primer pabellón.



El Inmet es un ente nacional con sede en la Ciudad de las Cataratas y que depende directamente de la cartera sanitaria nacional, específicamente de la Administración Nacional de Institutos de Salud (Anlis). Empezó a funcionar en Misiones hace más de once años, primeramente ocupó varias oficinas del predio del Centro Integrador Comunitario (Cic) en calidad de préstamo hasta que en 2019 logró su sede propia, construida por el Iprodha con fondos nacionales.



El edificio está ubicado en la zona de las 2.000 Hectáreas, sobre avenida Libertad, y cuenta las estructuras A y B -de primera entrega-, que son espacios de investigación, laboratorios multiusuarios, áreas de servicios, más seis viviendas para investigadores.



Lo que quedará en funciones hoy son los edificios C y D, compuesto por el bioterio de animales, ofidiario y aracnario, laboratorio BSL 3, laboratorio ABSL 3, laboratorio BSL 2 y oficinas de laboratorios. La parte D está constituida por un moluscario, insectario, sector de biología molecular, anatomía patológica y cepario y esterilización.



La infraestructura complementaria para el funcionamiento en su integridad cuenta con un tanque de agua con perforación adicional para su abastecimiento, cañerías y red de distribución, depósito de inflamables y obras exteriores.



El Inmet se creó en Iguazú dadas sus condiciones medioambientales y geográficas. Tiene como objetivo generar y difundir conocimientos relativos a los determinantes y eventos que producen y reproducen las condiciones de transmisión o exposición a agentes relacionados con la salud de la región tropical y subtropical del país.



Esta obra de alto nivel de calidad y seguridad permitirá realizar investigaciones que abarcan desde el monitoreo permanente de eventos de salud en terreno hasta análisis de laboratorio con tecnología avanzada.



Cofesa

Por otra parte, mañana por la mañana dará inicio la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) con la presencia de la ministra Vizzotti, sus pares de todas las provincias y también se espera que estén el gobernador Oscar Herrera Ahuad y jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, entre otros funcionarios nacionales y provinciales.



“Fuimos elegidos por Nación para tener el Consejo Federal de Salud, con una gran convocatoria con los 24 ministros de país ya confirmados, algo que no siempre ocurre. Estamos convencidos que esta gran convocatoria se da porque se hace en Iguazú”, había dicho el ministro de Salud de Misiones, Oscar Alarcón sobre el encuentro que será en el Hotel Mercure Yvy a partir de las 8.30 de mañana.



La situación epidemiológica respecto al Covid-19, vacunación, enfermedades crónicas desatendidas en la pandemia, salud durante el embarazo y la primera infancia serán algunos de los temas tratados en el debate.