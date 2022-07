Tevez contra Retegui: "El fútbol no es para cagones"

martes 05 de julio de 2022 | 17:41hs.

Carlos Tevez rompió el silencio por primera vez desde su llegada a Rosario Central. El entrenador, luego de la derrota de su equipo ante Aldosivi, habló sobre la nueva experiencia que está atravesando y apuntó contra Carlos Retegui por "faltar a su palabra" y no haberlo acompañado en la dirección técnica del Canalla: "El fútbol no es para cagones", sentenció el Apache.

"Retegui fue desprolijo, porque prefirió más un compromiso político que su sueño. No solamente faltó con su palabra a mí, sino que también a mis hermanos y a mi familia. Yo me entero de que no iba a venir a Central por los periodistas, entonces eso me dolió mucho", comenzó Carlitos.

Luego, agregó: "Me hago cargo que lo de Retegui fue desprolijo, porque esperaba que venga de frente y me lo diga en la cara. Estoy más sorprendido que nadie que no este acá, pero él priorizó más lo político y en eso falló a mucha gente. El fútbol no es para los cagones, hay que poner el pecho e ir al frente".

Al querer analizar qué le hubiera aportado Retegui al club, sentenció: "Iba a ser importante porque iba a tener una visión diferente. Él venía del hockey y sabía de otros tipos de movimientos diferentes a los del fútbol. Ahora lo más importante es que seguimos para adelante, pero yo no con él no hablo más".

Chapa Retegui, de enorme experiencia en el mundo del hockey, iba a ser el ayudante de campo de Tevez cumpliendo así su deseo de pasar al fútbol para comenzar una nueva etapa. De hecho, el exDT de Las Leonas fue a ver el encuentro de Rosario Central en cancha de Vélez junto a Carlitos en el palco hace unas semanas. Pero para ese entonces todavía no tenía resuelta su salida del Gobierno porteño y, evidentemente, por el momento eso será algo que no sucederá.

"Es incompatible mi función y trabajar con Tevez en Rosario Central. Hay muchas familias que dependen de mí y yo no me voy de la noche a la mañana dejando a la gente en la calle", afirmó el Chapa en TyC Sports.

"Hoy soy Secretario de Deportes de la Ciudad. No se trata sobre renunciar o no renunciar. Yo tengo una responsabilidad muy grande con el Jefe de Gobierno. Yo soy amigo personal de Tevez. Hace una semana Central tenía técnico y este proyecto salió de la noche a la mañana", agregó el Chapa aquella vez, que de todas maneras aclaró que acompañará a Carlitos "en todo lo que pueda".