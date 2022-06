Ruidos molestos y desagües, los principales problemas entre vecinos

sábado 11 de junio de 2022 | 2:30hs.

La mediación es una instancia que tiene como finalidad la solución de conflictos entre vecinos de un condominio que se sienten afectados en intereses individuales o comunitarios. En Posadas el organismo que se encarga de ejecutar esta forma de arreglo entre partes es la Dirección General de Métodos Participativos y Resolución de Conflictos, y según sostuvieron desde esa área a El Territorio, en el último tiempo se dispararon los casos. En este mismo mes de 2020 se atendían 20 consultas por semana y hoy son 150, es decir un 650% más. Entre las principales inquietudes por las cuales los vecinos recurren a la dirección están los relacionados con ruidos molestos y desagües, música en horarios de la siesta o por la madrugada o canaletas que vierten el agua en sectores de la casa de otro propietario.



En menor medida ingresan conflictos referidos a problemas de medianera, filtraciones, basura en espacios comunes, tenencia no responsable de mascotas, quema de residuos, poda de árboles y la gestión medioambiental de los barrios.



Además se presentan otros conflictos más complejos, que si bien no pueden solucionarse en esta instancia, encuentran allí una vía para su canalización como situaciones de violencia de género o incluso adicciones.



Lo que viene a plantear la mediación como instancia de resolución de problemas es cambiar el esquema cultural predominante en el que todos los conflictos deben resolverse en la Justicia. En ese sentido Valeria Fiore, a cargo de la dirección, dialogó con este medio y explicó que “en principio la mediación se ofrece para resolver conflictos de manera dialógica, las personas tienen una gran gama de formas de solucionar lo que le angustia o lo que les pasa, pero el imaginario social va directamente a la lucha porque así nos formamos”.



Y agregó: “La mediación es contracultural, hay maneras de que ganemos todos porque aplica un paradigma colaborativo para resolver lo que sucede, es una manera de construir ciudadanía porque enseña a que con herramientas propias puede sanar ese tejido social que se dañó con un acto”.



En Posadas funcionan once centros que se dedican a la atención del público donde se median estos problemas. Allí se trabaja en conjunto con las delegaciones barriales entre las que están la Chacra 149 de Villa Cabello, Santa Rita, Villa Urquiza, Miguel Lanús, Chacra 32-33, entre otros donde los vecinos pueden acudir ante un problema con el colindante.



Los servicios que se brindan son la mediación comunitaria en el cual se ofrece un espacio de diálogo voluntario y gratuito, la orientación legal primaria entre la que se incluye el asesoramiento, asistencia, derivación asistida y seguimiento de los casos que pasan a la siguiente instancia y no se pueden resolver en mediación, por ejemplo, aquellos que llegan a violencia física y contención y asesoramiento psicosocial.



Estos equipos están integrados con un abordaje interdisciplinario del que participan profesionales de distintas áreas como el trabajo social, la psicología y la abogacía. Esto es necesario para poder dar respuesta a la multiplicidad de reclamos que se pueden presentar en los barrios y las disputas entre vecinos.



“En los barrios hay muchos casos que nosotros no los podemos resolver en la instancia de mediación. Por ejemplo, llega una familia con un problema en el que hay un caso de adicción. Ahí se da el asesoramiento y además está el psicólogo para hacer la contención a la persona adicta. Luego cuando se estabiliza el conflicto podemos dialogar para realizar una mejora en la familia”, explicó la directora del área de mediación municipal.



De esta manera, comentó que también se busca poder disminuir la cantidad de denuncias que ingresan en la Justicia, porque a veces hay conflictos que no requieren llegar hasta esa instancia. “Nosotros tenemos que estar cerca de la gente, porque si algún vecino no tiene un lugar de diálogo previo, va a hacer la denuncia a la comisaría y ahí escalan los conflictos”, mencionó la funcionaria.



Desde la dirección explicaron que trabajan en red junto con otros organismos de la Municipalidad. Si no se resuelve en esta instancia la derivaciones que se realizan dependen de la temática que contenga el problema. En ocasiones derivan a la Defensoría del Pueblo o se elevan a otra instancia competente.



Por la situación excepcional que se vivía, durante el área de resolución de conflictos de la Municipalidad fue declarado servicio esencial durante la pandemia de coronavirus.



La situación de aislamiento había acrecentado enormemente la cantidad de denuncias ligadas a situaciones de violencia intrafamiliar y entre los vecinos.



De todas formas las cifras hoy son superiores a las atendidas en aquel momento.



“Cuando la gente opta por procesos de diálogo para sanar lo que le sucede toma esta herramienta y la próxima vez que le suceda algo similar va a optar por el diálogo y no por tirar piedras. Eso lo comprobamos a través de los años, pudimos ver la transformación de las personas a partir de aprovechar la oportunidad que cada conflicto trae”, señaló Fiore.



Marco legal de implementación

La mediación prejudicial está regulada por la ley nacional 26.589, que fue sancionada en el 2010 por el Congreso nacional.



La normativa explica que este procedimiento “promoverá la comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial de la controversia”.



También define la necesidad de la imparcialidad del mediador en relación a los intereses de las partes intervinientes en el proceso de mediación prejudicial obligatoria.



Asimismo la reglamentación estipula que el plazo máximo de mediación es de hasta 60 días corridos a partir de la última notificación al requerido o al tercero. El término podrá prorrogarse por acuerdo de partes.

En cifras

150Son las consultas que se atienden semanalmente en los once centros que tiene el área de mediación municipal de la capital misionera.

Resolución alternativa de conflictos

En una entrevista reciente con este medio, el presidente del Colegio de Abogados, Fernando Orbe, expresó: “Tenemos en la provincia la Ley XII Nº19 hace un buen tiempo, que habla de la resolución alternativa de conflictos, como conciliación, arbitraje, la mediación”.



“Estamos de acuerdo en todas las herramientas que eviten la presentación judicial o su continuidad, pero debe ser siempre en el marco de la ley, que lo que prevé es un profesional habilitado para este tipo de herramientas alternativas y allí entramos nosotros”, había dicho.



Sin embargo, Orbe consideró que “los mediadores deben ser abogados de acuerdo a lo que determina la ley y quienes vayan a la mediación deberían ir asesorados por abogados. La ley habla de los honorarios de las partes, que no es lo mismo en una etapa judicial con un proceso largo, el proyecto debería ir en el marco de la ley”.



“Hay que entender que este tipo de herramientas son voluntarias, no pueden ser impuestas”, cerró.