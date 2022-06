Justicia por Bruno: “Es un día gris para nosotros, hoy cumpliría 25 años”

martes 07 de junio de 2022 | 12:55hs.

Tras dos meses del brutal asesinato de Bruno Méndez que fue ultimado en la casa del único imputado Jonathan Ferreira conocido como “el Polaquito”, tras compartir una ronda de tragos y de defender a su pareja. Familiares se acercaron al Juzgado de Instrucción N° 3 para exigir justicia y conocer cómo avanza la causa. Los familiares decidieron manifestarse hoy porque el joven cumpliría 25 años, aprovecharon para visibilizar el pedido de justicia pegando carteles con globos grises y negros.

“Hoy es un día gris para nosotros, Bruno cumpliría 25 años y no hay nada que celebrar, solo nos queda recordarlo y exigir que el Polaquito pague por el daño que hizo” manifestó Nancy prima del joven asesinado.

El padre, hermanos, primos y tíos se congregaron frente al Juzgado de instrucción N° 3 para exigir justicia y poder interiorizarse de los avances de la causa “queríamos que nos atienda el fiscal, pero tenía mucho trabajo. La semana pasada nos dijeron que nos quedáramos tranquilos que había muchas pruebas, pero queremos ver esas pruebas” recalcó Nancy

La mujer contó que están esperando una copia del expediente que solicitaron hace un mes, “todavía esperamos la copia del expediente, nos dijeron que el informe de la autopsia aún no está, que faltan los estudios de ADN. Nosotros queremos estar seguros que no va a salir como paso otras veces. También preguntamos en que cárcel esta y no nos dicen”

Esta noche a las 20.30hs se congregarán frente a la casa donde ocurrieron los hechos para prender velas y elevar una plegaria por Bruno.

El caso

Fuentes del caso reconstruyeron, en base al testimonio de la muchacha, que el pasado 4 de abril, la pareja estaba bebiendo en la casa de Ferreira hasta que le pidieron una habitación para tener relaciones sexuales y el dueño de casa les facilitó el lugar.

Sin embargo, en pleno acto se metió en la pieza y quiso propasarse con la joven, por lo que inmediatamente Méndez lo empujó. Entonces se inició una pelea.

En la habitación empezaron los empujones y gritos hasta que Ferreira apuñaló a Méndez. Luego lo llevó hasta la sala, donde lo atacó nuevamente, por lo que la víctima quedó en el piso malherida. En esa instancia, Polaquito volvió al cuarto.

Lejos de que el infierno se termine ahí, el homicida subió la música de la casa a todo volumen para que afuera no se escuchara lo que ocurría, valiéndose de eso para violar a la joven.

La víctima señaló que el ultraje se repitió durante mucho tiempo mientras su novio agonizaba y gritaba en la otra sala y su hijo dormía -lo hizo toda la noche- en otro sector de la casa.

Luego de cometer los abusos, volvió a la sala y con la misma arma remató a la víctima, asestando puñaladas en órganos vitales. La joven pudo escapar recién al otro día, cuando ganó el patio por la puerta trasera y empezó a pedir ayuda a los gritos.