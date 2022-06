"Todos aportaron un chisme mal hecho y el que sabía bien dónde estabas jamás contó", bronca tras el hallazgo de Josías

sábado 04 de junio de 2022 | 22:00hs.

"Todos aportaron un chisme mal hecho y el que sabía bien dónde estabas jamás contó. Ojalá y cargue en su conciencia porque no solo el HDP tuvo la culpa, sinó todos los que lo encubrieron". Por estas horas el dolor de Cristian Galeano, papá de Josías, hallado muerto en un bañado tras más de un mes de búsqueda policial, es indescriptible.

Ayer a la tarde estaba pegando carteles con el rostro de su hijo en la localidad de Campo Ramón, con esperanzas de volver a abrazarlo, cuando se enteró por terceros que la Policía había encontrado un cuerpo que podría ser de su hijo en uno de los sitios donde habían rastrillado varias veces, ubicado a pocas cuadras de la comisaría Quinta de Oberá, entre los barrios Norte, 180 Viviendas y San Miguel. "Se me vino el mundo abajo", admitió.

Si bien el cadáver estaba en avanzado estado de descomposición, las sospechas se hicieron cada vez más firmes y aunque los peritos forenses no pudieron determinar la causa de muerte por medio de la autopsia, los tatuajes que tenía coinciden con los descriptos en la denuncia que hizo la madre: uno en cada antebrazo y otro en pierna izquierda.

De esta forma, pese a que resta hacer un cotejo genético para lograr el respaldo científico, un vocero oficial confirmó que el cuerpo encontrado corresponde a quien en vida fuera Josías, denunciado como desaparecido desde el pasado 30 de abril, tras salir de su casa en Villa Blanquita rumbo a una barbería.

Desde ese punto el dolor de la familia se viene multiplicando porque a estas alturas no tiene respuestas desde el ámbito judicial. Tanto así que la mamá, Carolina Ramírez, viajó hasta la Morgue Judicial de Posadas con la intención de obtener los resultados oficiales de la pericia o el cuerpo del menor pero regresó con las manos vacías, pese a golpear varias puertas, igual que cuando buscó ayuda para tratar la adicción de su hijo.

De su parte, Cristian, utilizó la página de Facebook "Encontremos a Josías Galeano", que había creado para motorizar la búsqueda, pero en este caso para visibilizar su indignación, su bronca, pidiendo justicia para su hijo y exponiendo un duro reclamo que roza hasta a sus propios camaradas policías que estuvieron a cargo de la investigación: "Yo les dije a los policías que sabían algo, pero iban a preguntar para que alerten al HDP que Josías todavía estaba vivo", compartió en un extenso posteo que reproducimos:

Luchamos con alma y fuerza papi...

Y te encontramos como no queríamos bebé...

Vola alto Ángel...

Desde que inició tu calvario sea quien sea van a pagar...

Bronca mal loco... Todos aportaron un chisme mal hecho y el que sabía bien dónde estabas jamás contó. Ojalá y cargue en su conciencia porque no solo el HDP tuvo la culpa, sinó todos los que lo encubrieron...

Ojalá y no duerman tranquilos...

Ahora contar ya no vale... Ya Josías no está... Ojalá y leas esto que también tenés hijos... Deberían ir todos presos por encubrimiento malditos...

Era solo un niño...

Me llamaron de toca pito cuando te ví y conté a la policía... Pero ustedes se zarparon ojalá la paguen...

Tengo tanta impotencia...

Yo les dije a los policías que sabían algo... Pero iban a preguntar para que alerten al HDP que Josias todavía estaba vivo...

Allanar ahora no revive a Josias loco.

En diálogo con este matutino, Cristian contó que las palabras son de una joven allegada a la familia pero que al coincidir decidió visibilizarlo en la página que había creado para impulsar la búsqueda. Las acusaciones expuestas son gravísimas y dejan abiertos muchos interrogantes en relación a la tarea investigativa.

"Ayer fui a Campo Ramón a poner folletos en las vidriera y en las paraditas, a la gente le repartía con la esperanza de encontrarlo, hasta que me llaman que encontraron un chico. Se me vino el mundo abajo", reconoció el padre.

Más allá de eso contó que se siente "dolido porque hice de todo y no alcanzó todo lo que hice", al tiempo que reclamó Justicia para Josías y cárcel para los responsables.

"Mañana tenemos que ir a ver el cuerpo, pero hoy me mostraron fotos de los tatuajes y es sí, mi hijo", lamentó Cristian.