Manu Ginobili, en lo más alto de la NBA: fue elegido para el Salón de la Fama

El ex basquetbolista argentino Emanuel Ginóbili, cuatro veces campeón de la NBA con San Antonio Spurs, fue oficialmente elegido este sábado como nuevo miembro del Salón de la Fama del básquetbol, al que se unirá el próximo 9 de septiembre tras una ceremonia para la camada 2022 en Springfield, estado de Massachusetts.

Manu se convertirá así en el primer basquetbolista argentino en lograr esa distinción y en el quinto sudamericano después de los brasileños Oscar Schmidt, Maciel Periera y Hortencia Marcari y el panameño John Isaacs.

La denominación del argentino, adelantada por medios estadounidenses durante esta semana, se formalizó al reunir al menos 18 votos entre los 24 integrantes del Comité de Honor, cuerpo formado por miembros de Salón de la Fama, periodistas y otros expertos.

"Otra de las cosas que nunca soñás cuando empezás a picar la pelotita naranja! Gracias a todos los que me acompañaron en este camino!", escribió el bahiense en sus redes sociales, en español y en inglés.

🇺🇲This is another thing that you never expect to happen when you start playing ball. Thanks to everybody that help me during this journey! 🙏

🇦🇷Otra de las cosas que nunca soñás cuando empezás a picar la pelotita naranja! Gracias a todos los que me acompañaron en este camino! 🙏 https://t.co/S3K4ScZm6F