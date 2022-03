Unidas en el arte solidario

lunes 07 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Compartir, hermanarse, ayudar. Las mujeres tejen redes desde siempre para mantenerse conectadas, vivas y sanas mentalmente ya que no siempre se nos asegura ese derecho innato.



Como una manera de expresar el arte de las féminas y mantener el espíritu alto con causas solidarias, el ciclo Mujeres en Red se renueva una vez más en cartelera con un abanico de propuestas que irán desde jueves 10 al domingo 13.



Al frente de la iniciativa que nuclea a distintos elencos y artistas de otra índole, Silvina Warenycia detalló que en este tercer año se sostiene la idea ‘‘de poder por un lado dar a conocer la actividad artística de mujeres, compartir, conocernos -el año pasado incluso ampliamos esta red al incluir lo virtual- y , por otro lado, que este compartir sirva y ayude a una causa solidaria’’.



En esta oportunidad la recaudación de las entradas irá para la asociación civil Jardín de los Niños que tiene infinidad de acciones para mejorar la calidad de vida de los vecinos en distintas zonas de Posadas.



Al ser arte interpretado y creado por mujeres, es inevitable que los diálogos se gesten en torno a las vivencias y problemáticas más comunes del género.



En esa línea, Warenycia identificó que la grilla tendrá ‘‘diferentes miradas, desde humor, situaciones cotidianas hasta situaciones complicadas como la violencia’’.



‘‘Estamos revalorizando y tratando de mostrar el tema de la mujer, que va más allá de lo artístico. El arte es una manifestación de vida, a través del arte podemos mostrar todo lo que pasamos las mujeres’’, resumió Sandra Peirano, actriz y artista plástica.



Además del enfoque solidario y la visibilización, teniendo en cuenta que el arte tiene un poder transformador, se busca ampliar el diálogo e invitar a la reflexión.



‘‘Vos entrás a mirar una obra de arte, ya sea plástica, teatro, ves, escuchás, y salís de otra manera, tenés un antes y un después’’. refirió Peirano.



‘‘Y genera conciencia también’’, sumó Solly Galván al recordar que protagonizando obras como Dícese de la persona cuyo cónyuge ha muerto, que trata la violencia psicológica dentro de una pareja, le ha tocado observar cómo los espectadores se sienten identificados con la pieza a tal punto de generar incomodidad en un matrimonio.



‘‘El hombre estaba rígido, ella miraba para abajo, acongojada.Sus cuerpos hablaban. Y ¿qué puede pasar si este hombre escucha de una boca de afuera lo que está pasando? Si le cambia, no le cambia, no sé, pero algo le movilizó. Es fuerte esa situación y lo bueno del arte es que uno puede expresar y generar cuestiones a partir de eso’’, entendió Galván.



‘‘Y que eso ayude a sanar como sociedad, poder expresarse y sanar heridas’’, acotó Warenycia.



Reflejando que la solidaridad tiene una impronta fuertemente femenina, las artistas se conectaron con Ilaria Cappellari, de Jardín de los niños, quien remarcó que la cultura suma calidad de vida, permite compartir y mejorar lazos.



La asociación que tiene su núcleo en el barrio San Jorge, donde construyó más de 800 viviendas, dedica trabajo a hogares de niños, adultos, madres adolescentes, talleres y mucho más. Con fondos propios, donaciones, gestiones de todo tipo a través de convocatorias privadas, estatales y del exterior, Ilaria entiende que no siempre es fácil hacer redes y celebró esta unión que dará más visibilidad también a este grupo que busca tocar varias esferas para mejorar a la persona.



‘‘Nos damos cuenta de que no es algo que nos sucede a nosotras solas acá, toda esta temática de mujeres unidas por solidaridad es lo que más mueve a la gente a participar y venir’’ resaltó Galván al describir la inclusión de artistas amigas de España y Buenos Aires.



Así, cabe resaltar la entrada al ciclo tendrá un precio único de 500 pesos por día, que permitirá ver hasta dos puestas en escena por jornada. Más allá de derivar el monto final a Jardín de los Niños, en Sala Tempo (3 de febrero 1916) y en La casa del ángel (Belgrano 1880) se recibirán donaciones de útiles escolares y artículos para facilitar la asistencia a la escuela de los niños.



Identificarse desde los microproblemas cotidianos que nos hacen reír, hasta los oscuros abusos y las aparentemente pequeñeces que nos siguen sometiendo, esta red propone seguir expresándonos como mujeres solidarias y unidas por una sociedad más justa e inclusiva.

Para agendar

Mujeres en red

El ciclo será entre el 10 y el 13 en Sala Tempo, 3 de Febrero 1916 y de manera virtual en Facebook y Youtube: Mujeres en Red – Arte solidario.



Lo recaudado será a beneficio de la Asociación Civil Jardín de los Niños.Entradas al 3764 686500 y en La casa del ángel (Belgrano 1880).