Carnavales en Santo Tomé: hay reuniones diarias de la Comisión Central

jueves 03 de febrero de 2022 | 10:22hs.

Reuniones prácticamente diarias entre la Comisión Central del Carnaval (CCC) comparsas, el Municipio y los oferentes comerciales. Están confirmadas las fechas y el orden de ingreso, con costos de entradas populares a 300 pesos.

La presidente de la CCC Mariana Larralde comentó que se vienen realizando reuniones diarias para convocar a los interesados en espacios comerciales dentro del corsódromo. “Este año damos la posibilidad y prioridad a los santotomeños con precios accesibles, más bajos de los que se planeaba hace unos meses atrás”, indicó.

“Primero se iba a ofrecer sólo las cantinas, pero ahora se agregaron sillas y mesas. En cuanto al pago de los espacios, indicó que se realiza el 50 por ciento cuando se firma el contrato y lo restante en dos pagos, uno en la primera noche y otro en la segunda noche”, confirmó. Hay espacios que van desde los 150 mil pesos hasta 600 mil.

También contó que con Bromatología Municipal están viendo el tema de las comidas permitidas para la venta, como también la capacitación y charla sobre manipulación de alimentos. Hasta ahora no se cerró trato con ninguna marca de bebida, por lo tanto los comerciantes podrán ofrecer varias opciones, y no una en particular.

Por otro lado, que el valor de la entrada general será accesible de 300 pesos, teniendo en cuenta que en 2019 costaba 200, por lo tanto el incremento es mínimo. Los costos de sillas y mesas variarán en base a las ubicaciones dentro del corsódromo.

En cuanto a los lugares de ingresos al predio se planifica que serán 4 (cuatro), en base a lo que disponga Obras Públicas los días previos y a la logística de control por protocolo, como las exigencias del pase sanitario o certificado de vacunación, en caso de no contar con el mismo, se solicitará PCR negativo, además del tiket del sector donde irá el espectador sin la posibilidad de deambular por el corsódromo.

Están confirmadas las actuaciones de las tres comparsas mayores Fon Fon, Marabú e Ipanema, los días 19, 26 y 27 de febrero en la Av. Parque Corsódromo de Santo Tomé. La primera noche ingresarán Marabú, Ipanema, Turma do Fon Fon. La segunda noche desfilarán: FonFon, Marabú, Ipanema. Y la tercera noche: Ipanema, Fon Fon, Marabu.