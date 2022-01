Murió en un accidente un abogado de la familia Macri

domingo 23 de enero de 2022 | 6:02hs.

En un accidente automovilístico en La Pampa, falleció Luis Eduardo Conde, ex abogado de Franco Macri. El hecho se produjo en la ruta 20, cerca de la localidad de La Reforma. Allí, el Toyota Camry en el que viajaba como acompañante Conde perdió el control y volcó. Conde no tenía puesto el cinturón de seguridad y falleció. El conductor del vehículo se encuentra internado.



De acuerdo con medios locales, el vehículo iba rumbo a Bariloche y el accidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 271, en la tarde del jueves, aunque recién trascendió en las últimas horas.



Conde estuvo vinculado a la familia Macri durante unos 20 años, aunque nunca estuvo relacionado con el ex mandatario, con quien mantuvo importantes diferencias. En un principio fue abogado de Sandra, la hermana del ex presidente y luego de su marido, Daniel Lorenzo. Más tarde se convirtió en el asesor letrado de Franco.



Durante los últimos años, el abogado estuvo a cargo de la defensa de algunos integrantes de la familia Macri en el marco de la causa por la presunta asociación ilícita, que supuestamente integraron distintos funcionarios y habría llevado adelante escuchas telefónicas a diferentes personas.