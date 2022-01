Sofocaron dos de los ocho focos de incendio y los otros están contenidos

viernes 21 de enero de 2022 | 4:00hs.

El incansable trabajo en conjunto para combatir los incendios que asolan a la provincia comenzó a dar sus frutos y algunos focos empezaron a controlarse.



Martín Recaman, subsecretario de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ecología, comentó a El Territorio: “Teníamos ocho focos, uno en el balneario El Francés, en la zona de Urquiza; otro en Santa Ana y dos en Picada Saltiño y Torta Quemada que quedan en 25 de Mayo, y después los otros cuatro más grandes (La Carril, Puente Quemado, San Vicente y El Soberbio)”.



“El de El Francés y Santa Ana se sofocaron y nos quedan seis”, dijo, aunque alertó que la situación “va a depender mucho del clima, y sobre todo del viento, esto no quiere decir que no vuelvan a complicarse”, agregó.



Respecto a los otros más grandes, ayer, cerca de las 7, se lograron controlar los focos ígneos que causaron daños de vegetación en Colonia La Carril, municipio de El Alcázar, donde se quemaron cerca de 800 hectáreas de vegetación. Se trata de una zona difícil para combatir las llamas, debido a que es rocosa y complicada de acceder.



En el lugar trabajaron para extinguir las llamas Bomberos Voluntarios de El Alcázar, de Iguazú, de Aristóbulo del Valle, personal de Manejo de Fuego de la provincia, guardaparques de Aristóbulo del Valle y el avión hidrante del Servicio Nacional del Fuego, además de vecinos voluntarios. “Se mejoró muchísimo en función de los diferentes abordajes que se han hecho, hay algunos focos, pero mucho más pequeños de los que había”, indicó Recaman.



Sobre el foco de Puente Quemado, en la zona de Garuhapé-Mí, comentó que “se está trabajando bien y se está conteniendo el fuego para que no avance sobre la reserva (en referencia al Parque Provincial Salto Encantado), que es lo importante, mejoró mucho”.



Allí se centralizó el esfuerzo de guardaparques, bomberos y vecinos solidarios y nuevamente el avión hidrante atravesó el cielo del Cuñá Pirú desde la antigua pista del desactivado Aeroclub Aristóbulo del Valle hasta Puente Quemado.



Se hizo notar la solidaridad de los pobladores de la zona, quienes se adentraron algunos en trabajo de campo y otros colaboraron aportando agua mineral, hielo y víveres de todo tipo. Además, un poco de lluvia llegó para aplacar el arduo trabajo de todos los equipos.



Por otro lado, un gran incendio se había originado en la reserva de uso múltiple Guaraní en El Soberbio, perteneciente a la Universidad Nacional de Misiones (Unam), donde unas 250 hectáreas se vieron afectadas.



Según informaron desde la universidad, los focos de incendios habrían sido iniciados por cazadores furtivos que se encontraban en la zona. El lugar está ubicado en el municipio de El Soberbio, departamento de Guaraní, y posee 5.343 hectáreas que forman parte de la Reserva de Biósfera Yabotí.



Ayer trabajó un equipo de voluntarios de la Facultad de Ciencias Forestales, entre ellos personal no docente, docentes y el decano Fabián Romero, junto a guardaparques del Ministerio de Ecología de la Provincia, Bomberos Voluntarios de la ciudad de San Pedro y personal de la empresa Papel Misionero. La zona está siendo monitoreada con drones.



Asimismo, el helicóptero hidrante de la provincia estuvo sobrevolando el lugar por lo que se logró frenar una parte de las llamas que avanzaban sobre la vegetación.



Además se sumaron dos tractores motoarrastradores para abrir los caminos y permitir una mayor cercanía para sofocar el fuego. Sin embargo, el trabajo aún no termina y ayer desde la facultad se encontraban pidiendo colaboración para combatir los incendios en la reserva. Los fondos serán destinados a comprar alimentos, combustible y otros elementos de logística.



Finalmente, sobre la zona de San Vicente, Recaman aseguró que “se hicieron casi 10 kilómetros de caminos cortafuegos y llovió un poquito, así que mejoró mucho la situación”. Allí, el fuego avanzaba principalmente sobre Picada Zulma, paraje Cinco Tacos, donde se perdieron aproximadamente unas 2.500 hectáreas de vegetación.



Por otra parte, tras tomar conocimiento de varios focos de incendio originados en el barrio Los Lapachos, de San Vicente, en una zona aledaña al pinar del IPS, efectivos de la División Comando Radioeléctrico local se acercaron al lugar y sofocaron las llamas con ayuda de los vecinos de la zona. Seguidamente, continuaron con las averiguaciones y establecieron que los presuntos autores serían cuatro jóvenes, por lo que iniciaron rastrillajes por la zona, los encontraron y los detuvieron.

La temperatura rozó otra vez los 45º en Posadas

La ola de calor que se vive en los últimos días no da tregua y ayer en Posadas la térmica llegó a 44,5ª a las 18.04, según indica el tablero de la Dirección General de Meteorología y de Prevención de Riesgos Naturales (Opad).



El miércoles, en tanto, la térmica superó los 45º y fue el día más caluroso en lo que va del año. Además, el riesgo de incendios continúa extremo en toda la provincia.



Según la Dirección General de Alerta Temprana del Ministerio de Ecología de Misiones pronosticó para hoy cielo algo nublado desde el amanecer y el ambiente estaría en general igual de caluroso que ayer. No se esperan precipitaciones.



La máxima en la provincia será para Posadas 43° de sensación térmica y la mínima sería de 22º en San Pedro.



Mañana la máxima en la provincia está estimada en 38º para Eldorado con 42° de sensación térmica y la mínima sería de 24º en la localidad de San Pedro.

Para colaborar

Unam

Interesados en colaborar pueden hacerlo a la cuenta corriente de banco Macro N° 374200000500106; CUIT 30-59821809-5; Razón Social: Universidad Nacional de Misiones. CBU: 2850742430000005001061.

Con la información decorresponsalía Aristóbulo del Valle