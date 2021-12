Hay riesgo extremo de incendios y ya se quemaron más de 350 hectáreas

martes 28 de diciembre de 2021 | 3:30hs.

La falta de lluvias y el calor se hacen sentir con fuerza en Misiones, que permanece en riesgo extremo de incendios en todo su territorio. Desde el jueves se detectaron focos de incendio en distintos puntos de la provincia, pronunciándose más en localidades como Puerto Iguazú, Andresito, El Soberbio y Candelaria.

Hasta ayer se habían quemado más de 350 hectáreas de campos forestales, detalló Martín Recamán, subsecretario de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ecología de Misiones. Las lluvias, que representan el factor fundamental para aplacar la situación, llegarían recién en los primeros días de enero.

“La verdad es que la provincia tiene el índice de peligrosidad extremo en todo el territorio, hace varios días que se vienen combatiendo el fuego y se hace complicado por las escasas lluvias que estamos teniendo. La situación en estos últimos tres días se ha ido volviendo cada vez más complicada y más extrema”, señaló en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

“La zona Norte de la provincia -estamos hablando de Iguazú y Andresito- es las que siempre se mantuvo en extremo. Es un área que tiene mucho más combustible y por lo tanto es una zona más peligrosa. En este momento estamos prestando mucha atención a la zona de Andresito, donde en estos días se han quemado 70 hectáreas”, indicó.

Teniendo focos de incendios aún activos, por el momento no se puede constatar la cantidad exacta de suelo quemado, sin embargo, Recamán estimó que se consumieron alrededor de 350 hectáreas en todo el territorio provincial.

“Con un chequeo satelital se puede verificar con mayor precisión la cantidad de tierra quemada. Afortunadamente estamos hablando en lo que respecta a pastizales y no de una reserva protegida o biósfera como en su momento”, precisó.

En lo mencionado anteriormente, el funcionario se refiere a la situación alarmante que se vivió en noviembre del año pasado cuando las llamas arrasaron áreas protegidas como la Reserva de Biósfera Yabotí, el Cuñá Pirú y el Teyú Cuaré.

En aquella oportunidad el fuego se llevó con su paso vegetación nativa de cientos de años y ocasionó la lamentable pérdida de innumerables animales que habitaban en su poblada superficie.

Hubo además más de 50 focos de incendio en toda la provincia y fueron más de diez los municipios que se vieron afectados por las llamas y varias familias tuvieron que ser evacuadas porque sus casas corrían peligro.

Según declaraciones del ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, en su cuenta de Twitter, se combatió casi un centenar de focos de incendios en en la última semana y la Policía de Misiones “tiene instrucciones de ser inflexible con quienes pongan en riesgo nuestro medioambiente”.

Por otra parte, Recamán mostró su preocupación por los pronósticos pocos alentadores para los próximos días. Asimismo, dio a conocer los montos de las multas para aquellas personas que son descubiertas haciendo una quema.

“El pronóstico no es alentador, dice que habrá algo de lluvia para el día jueves, pero es muy baja la probabilidad y la cantidad de agua que anuncian. Se esperan lluvias para la semana que viene recién para el miércoles o jueves”, explicó y agregó sobre las multas: “La resolución provincial habla de una multa que ronda los 12 mil a 600 mil pesos. Esto está establecido en la ley nacional, es decir va en función del sueldo básico nacional que es de 1 a 50 sueldos”.

El mes más seco del año

Con no más de 8 milímetros de lluvia caída, diciembre se convirtió en el mes más seco del año y la situación ante los incendios y la falta de agua para abastecer a los municipios se vuelve preocupante.

En ese sentido, Fabio Cabello, titular de la Oficina de Prevención de Riesgos Ante Fenómenos Naturales (Opad), sostuvo que las precipitaciones llegarían recién entre el 2 y el 3 de enero.

“Ya venimos muy mal en este mes de diciembre, prácticamente en todo el 2021 han caído 1361 milímetros de los 1867 que tenían que caer, estamos con un déficit de 500 milímetros para alcanzar la media normal del año. Nos están debiendo dos meses de lluvia y diciembre es hasta ahora el más seco, no llovió más de 8 milímetros en toda la provincia de los 180 que tenía que haber llovido”, indicó.

En tanto, reconoció que el 2021 pasará a integrar los cinco años más secos desde 1960, desde que se tienen registros en la provincia.

“Estamos con el fenómeno de la niña que nos deja con un déficit de precipitaciones no sólo a nosotros sino a Paraguay, Brasil, Uruguay y gran parte de la Argentina por lo menos hasta abril del año que viene. Vamos a pasar un verano caluroso y más seco de lo normal, esto no significa que no va a llover y no vamos a tener temporal fuerte, pero no en la cantidad de agua caída va a estar muy por debajo de lo normal”, acotó.



Pronóstico del tiempo

Hoy continúa el intenso el calor y por la tarde el cielo estaría algo a parcialmente nublado en toda la provincia y volverían a registrarse temperaturas extremas en zona Norte. Los vientos del sureste y del este con velocidades entre 4 y 16 km/h y probabilidad de ráfagas entre 35 y 40 km/h.

La temperatura máxima estimada en la provincia será de 39º para Eldorado, la mínima sería de 18º en San Javier.

Mañana, por la mañana estará nublada en zonas Norte y Centro. Nuevas áreas de inestabilidad provenientes del Norte provocarían chaparrones y tormentas en dichas zonas en el período de la tarde.

La zona Sur no sería alcanzada, estaría parcialmente nublado y el ambiente seguiría muy caluroso.

Las precipitaciones no serían muchas, de entre 1 y 7 milímetros. Vientos predominantes del sureste a la mañana, cambiando luego al norte, entre 4 y 14 kilómetros por hora con probabilidad de ráfagas de entre 40 y 50 kilómetros por hora.

La temperatura máxima estimada estaría en 37º en Posadas, la mínima sería de 22º en San Pedro a la noche.



En cifras

100

Casi un centenar de focos de incendio se combatieron en la última semana en todo el territorio de Misiones, según detalló el ministro Marcelo Pérez.