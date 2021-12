El cambio de mentalidad, la base de un Tokio que apuesta por más

domingo 05 de diciembre de 2021 | 6:05hs.

Del 2011 al 2015, Tokio participó de los torneos Federales, la tercera categoría del básquet argentino. Si bien alternó buenas y malas campañas, parecía no discutirse sus participaciones, aunque eso tenía más que ver con un deseo que con la realidad que vivía el club del centro posadeño.



Ser parte de los torneos nacionales, en cualquier deporte, es caro. Requiere de una base de jugadores con experiencia o bien una billetera abultada que te permita contratar a los mejores de la categoría. Ese no era el caso de Tokio, que en 2015 le puso un alto a sus incursiones en el Federal.



Allí comenzó el ordenamiento interno, que tuvo como uno de sus grandes hitos la remodelación del estadio Jorge Yamaguchi. El Japonés necesitaba un cambio en su cancha para poder aspirar más alto y eso lo entendió su nueva dirigencia con, en ese momento, Aníbal Velázquez a la cabeza.



Tokio mantuvo la base de esos años en el Federal y fue protagonista indiscutido de la Liga Provincial. La pregunta era, en ese entonces, para cuándo el Federal nuevamente, pero desde la comisión no se desesperaron. Afinaron lo interno, hicieron crecer las formativas y, ya con un estadio remodelado se animaron a volver a los torneos nacionales.



“La cancha fue una prioridad y ahí pudimos dar un salto”, reconoció Nicolás Fulquet, hoy presidente de Tokio, pero quien define a su gestión como una continuidad de lo que ya se viene realizando en el club.



El espejo de OTC

Sus años como jugador le dan a Fulquet ventaja en algunos aspectos, pero reconoce que tener a OTC en la Liga Nacional es un espejo en el que buscan reflejarse, entendiendo las distancias que hay hoy entre el Japonés y el Celeste.



“Yo creo que OTC se va a sostener en el tiempo. No es como lo que pasó con Luz y Fuerza y nosotros queremos copiar algunas cosas de ellos. Sabemos que nos falta, pero es un ejemplo en muchos sentidos”, aseguró Fulquet.



Llegar a los niveles top no es nada sencillo, pero en algún momento hay que empezar a soñar. “Nosotros queremos sostenernos en el Federal varios años, cuatro o cinco, y después soñar con la Liga Argentina”, comentó el presidente de Tokio. Esa ilusión tendrá que estar sustentada por tres patas: lo deportivo, lo dirigencial y lo económico. En cuanto a lo deportivo, Tokio creció en cantidad de chicos en formativas, mantuvo la base del Federal anterior y carga con reconocimiento histórico que siempre lo pone en boca de propios y extraños, además de un estadio que le permitirá, como ya sucedió, ser sede de eventos importantes.



Las otras dos son en las que hay que invertir y trabajar. “En Misiones el problema son los dirigentes. Falta organización”, se lamentó Fulquet y a eso le sumó que “al no haber una política deportiva clara, se complica. La ayuda del Estado te da aire”.



El crecimiento de un club tiene que ver, en gran parte, con un ordenamiento interno, pero ningún club podrá crecer si las condiciones de afuera no son positivas. El no tener políticas deportivas definidas a nivel provincia atentan muchas veces contra las buenas intenciones y el trabajo de los clubes.



“Cuando uno proyecta una temporada en un torneo nacional y cuenta con ciertas ayudas del Estado, y no digo plata, puede hacerlo con más tranquilidad. Si a nosotros el Estado nos gestiona que cuando un equipo viene a jugar se pueda alojar en un hotel, cuando nosotros vayamos a jugar afuera tendremos lo mismo y es algo menos de qué preocuparse. No es plata, es gestión”, analizó Fulquet.



Hoy, a sus 71 años, el Japonés sueña en grande, pero con acciones concretas. Pretende ir paso a paso, sumarse a OTC como una referencia en Misiones y, en algunos años, pegar un salto cuando sus bases institucional, deportiva y económica se lo permitan.

