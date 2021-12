"Las formativas están lejos de la realidad del resto del país"

domingo 05 de diciembre de 2021 | 6:05hs.

Atravesando el mismo camino de desgaste las categorías formativas viven un proceso de deterioro constante que es combatido por los propios clubes de manera independiente. Los chicos son el futuro como en cualquier deporte y necesitan las herramientas básicas para lograr el tránsito del amateurismo al profesionalismo. Hoy la realidad golpea fuerte, algo que el entrenador de Siglo XXI e integrante de selecciones menores de Argentina, Mariano Marcos, no deja de lamentar.



“Hemos caído mucho en los últimos seis años por muchas variantes y nos encontramos lejos de la realidad del resto del país. Hubo un retroceso”, señaló.



“La pandemia no tuvo nada que ver porque afectó a todos. En 2015 competimos de igual e igual con provincias grandes y metimos cuartos o quintos puestos en algún Argentino, hoy estamos siempre detrás del décimo escalón. Esto se da por el trabajo diario en los clubes, no estamos haciendo bien las cosas”.



A la hora de buscar responsables, Marcos trató de generalizar: “Los clubes no tienen dinero para invertir en entrenadores. Si se le paga 20 mil pesos a una persona por mes para que se haga cargo de todo es imposible. Entonces la culpabilidad es compartida”.



“Otro problema a resolver es que tenemos poca competencia y jugamos desnivelados. Por ejemplo, un equipo juega cinco fechas y en tres de esos partidos gana por cien puntos... esto no le sirve a nadie. Se pierde dinero, tiempo y no crecemos”.



“Tendríamos que tener mínimamente entre 20 y 25 partidos parejos, es decir por una diferencia de hasta 20 puntos como máximo, sin importar el resultado. Eso va a motivar a los chicos a laburar mejor y a que cada partido sea valioso. Hoy ni siquiera hay misioneros en preselecciones argentinas”, analizó.



Razones y soluciones

Intentando encontrar soluciones a corto plazo, el apoyo económico vuelve a ser tendencia como a lo largo de todo este informe, pero Marcos también sabe que con esfuerzo todo puede lograrse: “Es difícil cambiar esta realidad sin dinero pero se puede con motivación. Yo estuve 11 años en El Coatí y hubo momentos que se conseguía plata de todos lados para sostener un cuerpo técnico...hoy Siglo XXI está tratando de hacer lo mismo. Si laburas y le ponés ganas, los padres empiezan a ver eso y ayudan”.



Además, la formación de entrenadores es otro punto que inquieta al entrenador.



“Nosotros no tenemos un cuerpo estable de entrenadores que tenga contacto permanente con los proyectos misioneros; es decir una selección que trabaje dos o tres veces por mes con cuatro o cinco entrenadores...si dejamos pasar el tiempo cada vez estamos más lejos de todo”.



“Hace poco la selección U17 fue a La Rioja a jugar un torneo y perdió contra el equipo de Regatas de Corrientes por 30 puntos. Antes le ganábamos por 20”, recordó.



“Por otra parte, la selección misionera puede tener algunos sponsors para hacer campus, perfeccionar entrenadores...hace siete años trabajo en la selección argentina con cargos altos y no he dado nunca una charla para los entrenadores de la provincia. Voy por todo el país a hacerlas y acá nada”, se lamentó.



“Hace falta humildad para aprender. Yo no soy de los que creen que uno es mejor que el otro, sino que soy de los que creen que uno puede aprender del otro”.



También hubo tiempo para hablar del proyecto OTC: “Creo que los últimos años crecieron en infraestructura y acrecentaron su grupo de entrenadores en todas las categorías, eso hace que uno pueda laburar mejor”.



“El equipo de primera está intentando insertar jugadores de la provincia, cosa que está muy bueno. Pero lo que no me agrada es lo que está haciendo con la Liga Desarrollo, que es un torneo para chicos de 17-18 años y OTC está jugando con jóvenes que ya deberían estar en otro nivel y no básquet formativo”, se quejó Marcos.



Básquet femenino

Respecto de la rama femenina, el rosarino coincidió que se generó un gran espacio. “En cuanto a infraestructura ha crecido de manera considerable...hay muchas escuelas nuevas, te diría que hay más formativas de básquet femenino que masculino”, dijo.



“Los precursores fueron El Coatí y Papel Misionero y hoy se expandió a Cataratas, Capri, Vanguardia, Mitre, Tokio, Siglo Tirica, Montecarlo y Aristóbulo del Valle...además los clubes les dan los horarios centrales. Celebro eso”. “El básquet femenino está en alza pero va a llevar un tiempo enorme tomar el ritmo nacional, se empezó y lo aplaudo”, cerró.

