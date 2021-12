Román Queiroz: “Si no hay apoyo económico es muy difícil”

domingo 05 de diciembre de 2021 | 6:05hs.

La realidad es totalmente distinta para el resto de los clubes de la provincia. Mientras OTC navega por las aguas del éxito y Tokio eleva velas para zarpar, los demás proyectan un barco que todavía no se construyó.



La falta de una política deportiva fuerte obliga al rebusque constante para una gran mayoría que revela ganas pero no tiene cómo impulsarse. Sin dudas es la cuestión a cambiar.



Para el presidente de la Federación Misionera de Básquet , Román Queiroz, es indispensable el apoyo del Estado: “El básquet en la provincia no terminó de despegar. Misiones tiene mucho potencial en cuanto a talla de jugadores, aptitudes físicas y cantidad de entrenadores capacitados, pero la escasez de clubes sumando un total de once y la falta de recursos recibidos por parte del gobierno provincial hacen que la competencia sea muy difícil”.



“Un equipo de categoría formativa que tiene que viajar de Iguazú a Posadas, por ejemplo, tiene que gastar arriba de los 40 o 50 mil pesos en colectivo...para un club hoy abonar ese dinero por un partido se hace realmente imposible y aún más sabiendo que hay que volver a viajar dentro de quince días”.



“A eso hay que sumarle el entrenamiento y las pelotas de básquet que valen 15 mil pesos cada una; son gastos del cual el 80 por ciento de los equipos hoy no puede afrontar sin una ayuda económica concreta”, diagnosticó.



“El único club que recibe fondos por parte del Estado es OTC. El resto se arregla con la cuota del socio, con rifas... esto hace que cueste hacer una competencia integral en toda la provincia. Básicamente no hay muchos partidos porque hay pocos equipos, y hay pocos equipos porque no hay dinero, es un círculo vicioso”.



Precisamente una de las alternativas posibles es lograr capital privado, aunque si el equipo no consigue logros es difícil seducir a las empresas. Así lo ve Queiroz:



“Tiene que haber una decisión muy fuerte del Estado de bajar recursos a los clubes, mientras no lo haga esto no va a poder despegar”.



“La Federación tampoco tiene muchos recursos porque se nutre de los clubes, entonces si no hay un apoyo serio y a largo plazo del gobierno es una situación difícil de resolver”.



“Antes con el Ministerio de Deportes teníamos otra dinámica. Ellos visitaban las instalaciones y había un interés, con bajos recursos pero interés palpable. Eso se perdió, hoy parece que no tienen la menor idea de nuestra realidad, no se involucran”.



Más equipos en la Liga

Con todos los inconvenientes a cuestas, la Liga Provincial sumó equipos para esta temporada que está en etapa de definiciones. Respecto de si se puede seguir potenciando el torneo, Queiroz tuvo una mirada optimista.



“Cada vez cuesta más. Antes el campeonato se jugaba todos contra todos, hoy lo dividimos en dos zonas para que los viajes sean más cortos y se perdió algo de competencia. Nos adaptamos a la falta de recursos”, dijo.



“Entre diciembre y febrero habrá cambios de autoridades y seguramente nuevos objetivos. Pero siempre digo que lo primordial es tener una buena representatividad de equipos en Misiones y selecciones que hagan papeles dignos en torneos nacionales”, replanteó Queiroz.



“No es fácil sostenerse por falta de recursos, pero ojalá que en cinco años el básquet sea mejor que el de hoy”, agregó.



Debate abierto

El dirigente tomó la posta de muchos clubes como Tirica, al cual representa, y puso los tantos sobre la mesa al referirse a OTC.



“Me pone feliz que el Celeste tenga una plaza en la Liga Nacional y ojalá la mantenga por años, pero no estoy de acuerdo con lo que hace en las categorías formativas: está sacando a jugadores de todos los clubes y los está haciendo jugar en la Liga Provincial, es una competencia desleal”.



“Con recursos de la provincia desarma las formativas de otros equipos pero los vuelca a competir localmente. Entonces hay una diferencia abismal entre jugadores que se dedican a la preparación y entrenan toda la semana contra otros que trabajan. El básquet de primera es amateur”.



Un gran acierto

Finalmente tuvo un apartado para la rama femenina: “Ya dejó de ser una promesa, podemos decir que arrancó. No es el mismo que hace cuatro años atrás porque tiene su competencia y organización”.



“Obviamente que falta mucho por mejorar y hay camino por recorrer, pero nos sorprendió a todos porque tiene muchas más actividades que en el pasado. Todo esto es producto de los profesores y jugadoras que están poniendo mucha energía; son pocos clubes y a veces los equipos recorren 200 kilómetros para jugar un partido”.



“Hay muchas regiones donde el básquet fenemino está muy bien representado. En el Alto Paraná está Cataratas que tiene una competencia muy fuerte, en Eldorado y Capioví también hay equipos, al igual que en Posadas y Oberá”, cerró.

