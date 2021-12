Caso Wasyluk: el ex policía que acusó a sus superiores ahora se desdijo y declaró "no vi que lo hayan pegado"

viernes 03 de diciembre de 2021 | 14:36hs.

El testimonio más trascendente de los que se iban a escuchar en la sexta jornada de debate oral en el Tribunal Penal Uno de Oberá, que juzga por los delitos de "tortura seguida de muerte, omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público" a 13 policías que se desempeñaban bajo la órbita de la Unidad Regional II (URII), era el de Ricardo Javier Rodríguez.

El ex agente, uno de los tres principales acusados por la golpiza que derivó en la muerte de Hugo Miguel Wasyluk (38) -en la Comisaría Primera de Oberá el 27 de abril de 2011- e imputado junto al ex sargento Pedro De Mattos y al ex cabo Carlos Antonio Gómez por el delito de tortura seguida de muerte, había declarado durante la etapa investigativa que sus superiores fueron quienes se ensañaron con Wasyluk, y en función de eso esta mañana se esperaba la ratificación de sus dichos ante los jueces Francisco Aguirre, José Pablo Rivero y Jorge Villalba. Llamativamente ocurrió todo lo contrario.

Rodríguez frente a los abogados querellantes y fiscales.

No solo no ratificó su declaración, sino que afirmó que dijo lo que dijo "cuando mentalmente no estaba apto" para hacerlo y en consonancia con eso completó que "lo hice bajo presión psicológica porque estaba detenido y dije nomas eso, pero no vi nada".

Cuando se quebró y habló

Posterior al deceso de Wasyluk, durante la instrucción de la causa y cuando todavía estaba detenido, mediante nota el propio Rodríguez requirió declarar ante el juez de Instrucción Dos de Oberá, Horacio Alarcón, y así lo hizo.

Detalló en aquella oportunidad que "Gómez le daba rodillazos en el pecho y le decía que era para que no se meta más con la Policía. Cuando llegamos a la Segunda lo tiró en las escaleras", y en esa línea había añadido "yo no vi que Wasyluk haya tenido un cuchillo", desacreditando con eso la coartada defensiva de sus camaradas que aseguraron que la víctima lo agredió con un arma corto punzante.

Incluso, Rodríguez había declarado que De Mattos y Gómez se autolesionaron con un cuchillo y luego dijeron que la víctima los había atacado, por eso se defendieron.

El Tribunal de Oberá encabezado por el juez Francisco Aguirre.

Reveló también que fue amenazado por De Mattos y agredido por Gómez para que guarde silencio, más allá de tratar de imponer su mayor jerarquía. "Que no abra la boca. Desde cuándo la pared mea al perro", declaró que le dijo De Mattos.

En definitiva, más allá de atenuar su propia responsabilidad, Rodríguez confirmó con su testimonio inicial que la víctima fue maltratada con extrema saña.

Se olvidó de todo

Eso era lo que se esperaba se ratifique en su declaración, ya que ayer solicitó por medio de su defensor, el abogado Marcelo Carísimo, ser indagado por las partes durante esta jornada de debate.

Empezó detallando lo sucedido en el operativo de detención de Wasyluk sobre la ruta provincial 103, en Villa Bonita. "De Mattos se defiende con un bastón de goma (cachiporra) contra la persona (por Wasyluk) que se abalanzó sobre él. Gómez lo reduce contra la puerta trasera y yo le sujeto las piernas para ayudar en la detención, junto a González. En el traslado (hasta la comisaría de Villa Bonita) con Gómez acompañamos a Wasyluk, esposado, sentado en la carrocería y de espaldas contra la cabina", sin mencionar ningún otro episodio de violencia.

Lo único que coincidió con su relato anterior es que repitió ahora "nunca vi el cuchillo", y acto seguido recordó que "fuimos a la comisaría, estacionamos el móvil en el garaje de madera, se bajan todos y Gómez se queda con el detenido. Fueron minutos. Después la oficial (Rosa) Berley salió con la denuncia y salimos rumbo a Oberá".

"No vi que hayan pegado a Wasyluk", dijo ahora.

Entendiendo que su relato era distinto, tanto la fiscal Myriam Silke como la querella, representada por los abogados Rafael Pereyra Pigerl y Vannela Vignolles, interrogaron a Rodríguez a lo que respondió que "en el juzgado la hice (la declaración) bajo presión psicológica, estaba detenido. No vi que lo hayan pegado (a Wasyluk). Estaba eufórico, nervioso, solo quería recuperar mi libertad".

"Declaré bajo presión, todo preso dice cualquier cosa", manifestó y aclaró que "desde el día que fui detenido estuve con Gómez y De Mattos, siendo yo un subalterno. Nunca me sentí presionado por ellos, eso era presión psicológica por la situación".

Más allá de eso, por un lado negó haber involucrado a sus colegas y al ser preguntado sobre las autolesiones a las que había hecho referencia anteriormente, afirmó: "No me acuerdo de eso, declaré en un estado psicológico malo".

Sobre los dichos que en su momento afirmó le dijo De Mattos sobre "desde cuando la pared mea al perro", explicó que "él siempre jugaba así, era una persona juguetona, yo era nuevo y en el estado en que me encontraba pude interpretarlo o declarar cualquier cosa".

En cuanto al altercado que había afirmado sucedió en el baño del lugar de detención, entre Gómez y De Mattos, con un intento de estrangulamiento incluso, Rodríguez acotó "esos altercados existen, pero nada grave, los presos suelen comportarse de esa forma".

Bárbara y Jorge, madre y hermano de Hugo, consolándose.

"Yo no hice nada"

Finalmente aclaró ante los magistrados "yo no hice nada, no tuve participación y en ningún momento le di un golpe (a Wasyluk) desde que se lo detuvo hasta que fue alojado en la Primera. De Mattos le dio uno o dos golpes con el bastón de goma en las piernas para defenderse durante el procedimiento pero Gómez, no vi que lo haya hecho".

"Estoy afectado psicológicamente y perdí todo por algo que no hice. La familia Wasyluk debe saber mi forma de ser, que estuve detenido injustamente como lo estoy acá ahora", puntualizó.