Una escuela única en su tipo y con alta demanda

domingo 10 de octubre de 2021 | 6:05hs.

Única en su tipo en la provincia, desde 2016 funciona en Posadas la Escuela Especial 64 TEA que trabaja con chicos que tienen esta condición y actualmente la matrícula ronda los 70 estudiantes.



“Nuestra escuela es un lugar donde estamos rodeados de pictogramas, carteles e imágenes. Y no sólo se trabaja con los niños sino también con las familias, lo que es fundamental para realizar avances en el trabajo con nuestros estudiantes, respetando sus características y tiempos”, contó a El Territorio Silvia Benítez, directora de la escuela pública y gratuita.



La educadora dijo que las actividades se realizan “procurando que los contextos sean los más normalizados posibles, se busca proporcionar a los niños los apoyos necesarios para que puedan lograr las habilidades sociales y de comunicación que los ayude a desenvolverse socialmente, dando prioridad a los objetivos y contenidos que hacen referencia a los aspectos comunicativos y pedagógicos, claves para su desarrollo”.



Para lograr lo antedicho se debe estructurar el ambiente, contar con estrategias visuales, armar una agenda de actividades y anticipación, entre otras aristas. “Esto le va a facilitar al alumno la comprensión de actividades y situaciones que suceden día a día. Por eso es recomendable secuenciar las tareas que va a realizar, dependiendo de su desarrollo”, señaló.



Por su lado, Liliana Santander, directora de Enseñanza de Educación Especial del Consejo General de Educación, sostuvo que tener recurso humano formado es clave para trabajar con una persona autista. “Hay que tener un perfil y formación académica. No es sencillo trabajar con un chico con TEA porque hay que estar verdaderamente formado y conocer las estrategias y didácticas más adecuadas y sobre todo porque el docente no trabaja sólo con el alumno, sino que también lo hace con la familia”, explicó. Para ello, además de docentes, en la Especial 64 hay psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales y docentes de folclore, entre otros. “También debe tener habilidad emocional, de poder contener, no sólo al estudiante sino también a la familia”, indicó Santander.



Al ser la única escuela que trabaja específicamente con personas autistas, la demanda es muy alta.



“Hay que planificar una buena estrategia porque es muy grande la cantidad de estudiantes con autismo en zona Capital y alrededores”, comentó Santander y agregó que iniciarán capacitaciones a otras escuelas, especiales o no, “para dotar de herramientas a la mayor cantidad de docentes” y que puedan ser más los educadores que trabajen con niños TEA.



Por último, precisó que una de las principales falencias es la falta de recurso humano formado. “En Misiones hay muy pocos profesores de educación especial, de chicos sordos, muy pocos fonoaudiólogos y neurólogos” y eso repercute en el abordaje integral, finalizó.

