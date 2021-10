Covid-19: menos de 100 casos activos y sólo dos internados

domingo 03 de octubre de 2021 | 6:04hs.

El último reporte epidemiológico emitido en la tarde de ayer por el Ministerio de Salud Pública dio cuenta que se detectaron diez contagios de Covid-19 en cinco municipios misioneros. Cuatro de esos casos fueron registrados en Posadas. Además, en la jornada de este sábado en la capital misionera se realizaron 116 test rápidos en Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi) de los cuales ninguno dio positivo.



Así, desde el inicio de la pandemia la provincia lleva registrados un total de 36.406 contagios y mantiene la cifra de 702 muertos como consecuencia de la enfermedad, debido a que ayer, por quinto día consecutivo, no hubo decesos.



En tanto que los casos activos, personas cursando la enfermedad, son 95 de los cuales dos permanecen internados: uno en terapia intensiva del Hospital Madariaga y otro paciente en la terapia del Hospital Samic de Oberá.



En lo que respecta al nivel de ocupación general de camas de terapia intensiva en los hospitales de la provincia, ayer el índice de saturación era del 35,75%. Es decir que de las 207 camas disponibles, 74 están siendo ocupadas por pacientes con diversas patologías.



Y de los respiradores artificiales, de los 207 disponibles en el sistema público provincial, 60 estaban ocupados en la tarde de ayer por personas con diversas enfermedades, entre ellas Covid-19. De las camas con gas u oxígeno, el sistema público tiene una disponibilidad de 434, de las cuales 126 eran usadas en la tarde de ayer.



Vacunas

Hasta ayer en la provincia de Misiones se habían colocado 1.120.347 vacunas contra el coronavirus. De esa cifra total, 676.999 corresponden a primeras dosis y 443.348 personas ya completaron el esquema con ambas vacunas.



Por otro lado, como se informó ayer, están vacunando con segundas dosis de Sputnik V a todos los mayores de 18 años que aún esperaban el segundo componente.



En Posadas la aplicación de la vacuna rusa fue unificada solo en el Multicultural del cuarto tramo de la Costanera y en el resto de los municipios en los vacunatorios fijos. También hay disponibilidad en toda la provincia de Astrazeneca y Sinopharm.



Niños

Cabe destacar que mañana se reunirá en Buenos Aires el Consejo Federal de Salud (Cofesa) integrado por la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y sus pares provinciales. La idea es poder delinear cómo será la vacunación contra el coronavirus en niños de 3 a 11 años y si habrá alguna prioridad en la convocatoria, por ejemplo, chicos con comorbilidades en primer término o no.



En ese sentido, la Sociedad Argentina de Pediatría (Sap) emitió ayer un documento donde reflejaron su posición al respecto.



“Estamos a favor de la vacunación de menores de 12 años con vacunas seguras, como herramienta de protección para su propia salud, tratándose de individuos actualmente vulnerables; como necesidad epidemiológica general para disminuir la circulación viral comunitaria y como factor importante para garantizar la presencialidad escolar cuidada”, señalaron desde la entidad que agrupa a los pediatras de todo el país.



“Aconsejamos iniciar la vacunación en menores de 12 años con grupos priorizados, establecidos en base a comorbilidades, en forma semejante a la población de 12 a 17 años”, explicaron en el mismo documento.



“Esperamos acceder en los próximos días a las evidencias científicas que han permitido a la Anmat autorizar al Ministerio de Salud de la Nación la utilización, en situación de emergencia, del uso de la vacuna a virus inactivada Sinopharm en personas de 3 a 11 años”, detallaron.



Por su lado, Omar Tabacco, presidente de la Sap en diálogo con La Nación sostuvo que esperan la información: “No disponemos de los resultados de los ensayos clínicos correspondientes. Tengo entendido que se han basado en informes provistos por Sinopharm, pero como aún no fueron presentados antes la Conain (Comisión Nacional de Asesoramiento e Inmunizaciones) no tenemos acceso”.

Paraguay: nueva disposición para ingresar al país

Las autoridades paraguayas emitieron nuevas exigencias para el ingreso a ese país vigentes desde el 1 de octubre.



Entre los requerimientos se mantiene completar la ficha de declaración de salud del viajero disponible en www.dgvs.mspbs.gov.py



Los extranjeros deberán acreditar que recibieron las dosis con un certificado de vacunación emitida por la autoridad sanitaria del país de procedencia. Todos los viajeros vacunados y no vacunados tendrán que someterse a un nuevo test al quinto día de su llegada. Quedan exceptuados de realizar el test PCR, los viajeros de países del Mercosur (como Argentina). A su vez, hacen la salvedad que para tránsito vecinal (Posadas/Encarnación) se pedirá vacunación o test negativo de Covid-19.