Un Karaí Octubre para ricos y poderosos

En la semana que comenzó la campaña electoral en el país, en la región se recordaba al Karaí Octubre. Según la leyenda guaraní, cada primero de octubre aparece esta figura mítica que representa el engaño, la venganza y la traición. Por eso, en la antigüedad para mostrar que los campesinos supieron hacerse de reservas de alimentos y mientras se preparaban para iniciar una nueva temporada de cosecha, compartían comida como el yopará, con el fin de ahuyentar al señor de la miseria como también se lo conoce a este ser que amenaza con castigar a los holgazanes que no luchan por un mayor bienestar para su familia o son incapaces de compartir un plato de comida. El mito, en definitiva, representa la acción más importante que puede hacer todo ser humano, que es saber dividir o distribuir riquezas y bienes. Pero la inequidad es cada vez más evidente y reconvertir al mito, quizás no sea tan mala idea. Quizás sería bueno transformar en un Karaí octubre capaz de sancionar a los que atentan contra la naturaleza, a los que impiden mayor igualdad de oportunidades y a quienes no entienden la importancia de avanzar hacia un mayor bienestar colectivo. De ser así, Karaí Octubre tendría trabajo todo el año y su vigilancia sería no sólo contra los pobres, sino contra ricos y poderosos. En la actualidad, una de las mayores injusticias incluso lo marca el cambio climático. Queda en evidencia que son los países más ricos y poderosos los que más contribuyeron a la contaminación, pero son los países pobres los que sufren con más contundencia los efectos, evidenciados en el deterioro del suelo, la escasez de agua y las sequías, con lo cual termina generando pérdida de cosechas y en definitiva de alimentos. Del mismo modo, existe una creciente brecha tecnológica entre países ricos, pobres y en vías de desarrollo. Del mismo modo, la actual crisis producida por el Covid-19, profundizó una desigualdad escandalosa que afecta a las personas más vulnerables del mundo, según observan desde la organización de Naciones Unidas. Por lo tanto, si existiera un Karaí Octubre capaz de impartir justicia sin importancia de las condiciones económicas, estaría observando la mezquindad existente en el mundo, en todos los campos y ni hablar de la situación alimentaria o sanitaria a nivel global.



En cuanto a la Argentina, la etapa más dura de la pandemia está pasando. Ello trae un poco de alivio a todo el sistema sanitario de la Argentina, que -como se indicó- como en todos los países del mundo, ante la emergencia sanitaria, se temía un colapso ante la alta demanda de atención de la salud por el coronavirus. Este alivio, a su vez, permite comenzar a concebir nuevos planes económicos para enfrentar la etapa de pospandemia que ya se vive en provincias como Misiones. Como se viene indicando, los números macro del país, arrojan resultados esperanzadores pero la situación de los sectores más vulnerables sigue siendo muy delicados. De nuevo, la balanza no logra equilibrarse, pero hay indicios positivos, ya que los sectores con mayores incidencias para la recuperación económica, mostraron importantes incrementos. Un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) reveló que la economía se acerca a los niveles de actividad previos a la pandemia y pronosticó que la Argentina será uno de los países con mayor recuperación de América Latina. Al cierre del segundo trimestre del 2021, de acuerdo al informe y, a pesar de que la pandemia continúa, la economía ya opera sólo 3,3% por debajo de los niveles de 2019. Del mismo modo, datos oficiales dan cuenta que la economía argentina registró su segunda mejora mensual consecutiva en julio, según informó el Indec esta semana. Concluye que, con ello, la actividad se ubicó en su nivel más alto desde el comienzo de la pandemia de Covid-19 aunque todavía por debajo del nivel de febrero de 2020.



La Undav indica que en el segundo trimestre del corriente año el Producto Interno Bruto (PIB) exhibió una expansión interanual de 17,9%, aunque también advierte que en contraposición el PBI desestacionalizado, retrocedió un 1,4% en comparación con el trimestre anterior. Lo más importante, de acuerdo al informe, es que en dos años en medio de la pandemia no sólo se logró proteger el entramado productivo industrial, sino también se sentaron las bases para la reactivación. Otro dato que sostiene tal proyección es la recaudación tributaria de septiembre que registró un aumento interanual del 61%, originados en los tributos vinculados al comercio exterior y a la reactivación del mercado interno. Según el Ministerio de Economía se trata del máximo nivel de los últimos tres años. Todos estos números favorables, son opacados por el índice de pobreza que, si bien reportó un leve descenso, representa aún un número muy alto. De acuerdo a datos del Indec se ubicó en el 40,6% en el primer semestre del año, es decir 1,4 puntos porcentuales menos que el 42% del segundo semestre del año pasado. Traducidos en números concreto la pobreza en el país alcanzó a más de 18,8 millones de personas. Aún más preocupante, la indigencia, es decir aquellos hogares cuyos ingresos no alcanzan a cubrir la canasta básica supera el 10 por ciento, lo que implica más de tres millones de personas. Son aspectos dolorosos y de suma urgencia para resolver.



Misiones transita la pospandemia

En lo económico, Misiones se destaca entre muchas provincias por haber logrado sortear con mucha calma la tormenta sanitaria. Esa adecuada administración permitió evitar un gran impacto a los sectores productivos. Por eso, hay números muy positivos, como el incremento interanual de empleos registrados del sector privado, las ventas de supermercados registraron un aumento del 66% comparado con el año pasado y la administración provincial tuvo un crecimiento muy bueno de su recaudación provincial de un 111%. Para mantener estos guarismos positivos y ante la reapertura progresiva de los pasos fronterizos con Brasil y Paraguay, la provincia de Misiones nuevamente reclamó al gobierno nacional por la zona aduanera especial. El gobernador Oscar herrera Ahuad, con el respaldo de Carlos Rovira y la Cámara de Representantes de la provincia, solicitó a Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, que Misiones forme parte de una Zona Aduanera Especial y se contemple en la ley de presupuesto nacional. Desde el sector privado, la Cámara de Comercio elevó propuestas a la provincia para sostener o mejorar los niveles de competitividad. Se busca reforzar el programa Ahora Misiones+15, tanto incluyendo más rubros como aumentando el monto del reintegro. Además de plantearse la posibilidad que las ventas de productos a turistas extranjeros queden exentas de los impuestos nacionales. Son cuestiones que la Provincia quedó en analizar y de considerar factible, elevar a la Nación. Del mismo modo, cámaras empresarias apuntan en la necesidad de insistir ante la Nación para que se alivien algunas cargas impositivas para las diversas actividades productivas que se brindan en Misiones donde el té, la yerba, la madera y el tabaco se encuentran en uno de sus mejores momentos por ventas y precios.



Primer puente abierto

Se concretó finalmente la apertura formal de la frontera que tanto insistió el gobierno de Misiones. Por ahora se encuentra acotado a la circulación del turismo internacional y para pobladores de las ciudades fronterizas de Foz de Iguazú y Puerto Iguazú; pero a ello se sumaron la habilitación del aeropuerto de Iguazú y la posibilidad de que se habilite como corredor seguro también el puente que une a Posadas y Encarnación y el cruce por la frontera seca entre Bernardo de Irigoyen y Dionisio Cerqueira. De esta manera, de modo progresivo comienza a abrirse la frontera bajo los protocolos correspondientes. En el amplio sector turístico, que fue uno de los rubros más castigados por la pandemia, empiezan a vislumbrar los nuevos tiempos y se esperanzan en la pronta recuperación. A propósito, se prevé que el próximo fin de semana extra largo será muy positivo para la provincia.



Comenzó la campaña

Como se indicó el 30 de septiembre, comenzó de manera oficial la campaña electoral en la Argentina para las generales del 14 de noviembre. Representa el desafío para revertir resultados como es la pretensión del Frente de Todos o sostener los resultados favorables como el caso de Juntos por el Cambio en el orden nacional. Ambos espacios mayoritarios en el país intentarán conseguir la mayor cantidad de bancas posibles. Como se sabe, se renovarán 127 de los 257 escaños en la Cámara de Diputados de la Nación y al mismo tiempo, 24 de las 72 bancas del Senado nacional. Como se viene indicando el Frente de Todos pone en juego no sólo su fortaleza como gobierno, ya que siempre una derrota suele tener consecuencias en la gestión como de hecho sucedió en esta oportunidad al producirse recambios de ministros, sino también en cuanto a perder espacio de poder. Actualmente el oficialismo gobernante, cuyas principales figuras son Alberto Fernández y Cristina Kirchner, corren el riesgo de perder la primera minoría en la Cámara de Diputados y, por primera vez desde 1983, el peronismo perdería el quórum propio en la Cámara de Senadores.



Por ello, el oficialismo quiere mejorar el 31% de los votos obtenidos en todo el país y para cumplir tal fin, el propio presidente Alberto Fernández salió a tomar contacto directo con los ciudadanos. Porque la pandemia lo permite volvió a hablar sentados con los vecinos sobre sus problemas, sus pedidos y angustias y comenzó a tomar nota de todo.



Del otro lado de la vereda, con el 40% de votos obtenidos en las Paso, Juntos por el Cambio intentará mantener esos buenos números. Pero el escenario electoral argentino, nunca se distinguió por su simpleza. Por estas horas, Mauricio Macri que es el principal referente de la oposición es un salvavidas de plomo, por ser denunciado una vez más por espionaje. El ministro de Defensa, Jorge Taiana, lo calificó de espiador serial, al recordar que espió a su hermana antes de asumir la presidencia, luego durante su gobierno a la vicepresidenta Cristina Kirchner y ahora, fue denunciado de que estando en funciones en el máximo cargo como jefe de Estado, se dedicaba a espiar a familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan en 2017. Por tal razón, fue citado a declaración indagatoria y se dispuso la prohibición de salida del país en la causa que investiga. Mas allá de los problemas judiciales del ex presidente, desde el espacio opositor se encuentran confiados en repetir el triunfo en noviembre e incluso mejorar por unos puntos. Nuevamente, la provincia de Buenos Aires, se convierte en el más estratégico distrito electoral. Y es donde, el Frente de Todos quiere recuperar espacio y asegurar que esta vez van a trabajar más para dar vuelta la elección.



Empiezan a dar a conocer propuestas

Como sucedió a nivel nacional, también en Misiones comenzó a intensificarse la labor proselitista de las diferentes formaciones políticas. Son cinco los que encabezan listas como candidatos a diputados nacionales, en busca de las tres bancas que se ponen en disputa tras la finalización de mandatos en diciembre de los renovadores Ricardo Wellbach y Flavia Morales y por el radicalismo, Luis Pastori. Los liberales de Misiones, encabezado por Ninfa Alvarenga, tienen previsto esta mañana en Oberá la presentación de propuestas, además de hablar de fiscalización y afiliar a partidarios. Representará el lanzamiento, para luego continuar por la provincia, con charlas abiertas sobre liberalismo y economía, en Posadas y otros municipios de la provincia.



Desde el Partido Obrero que lleva como candidato a diputado nacional a Eduardo Cantero arrancaron la campaña con asambleas y volanteadas en los barrios en distintas localidades. De esta manera, comenzaron a acercar ideas a lugares como Puerto Leoni, Campo Grande, Ameghino, Los Helechos, Jardín América, entre otros puntos que estiman se irán sumando en la agenda.



Isaac Lenguaza que lidera la lista como candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en Misiones, afirmó que arrancaron la campaña con mucho entusiasmo y pedidos de vecinos de diversos municipios que solicitan la visita de los candidatos y se muestran dispuestos a participar. Sostiene que, en noviembre, se juega mucho más allá de un nombre y un cargo, porque se pone a consideración dos modelos de país, la del macrismo y el actual.



En tanto, el dirigente radical Martin Arjol que estuvo mostrándose con dirigentes nacionales como el caso de Horacio Rodríguez Larreta, encabeza como primer candidato a diputado nacional y concretará este lunes la presentación oficial de la lista 501 de Juntos por el Cambio que saldrá a competir en noviembre.



El candidato a diputado nacional por el Frente Renovador de la Concordia, Carlos Fernández, con miras a las elecciones de noviembre afirmó que continuará con el diálogo directo con los electores. Es decir, el contacto para escuchar y transmitir propuestas y soluciones a los misioneros. Desde el espacio renovador ya comenzaron a intensificar las tareas de campaña, sin descuidar la gestión de gobierno. Cuentan con encuestas propias, que señalan que los misioneros no quieren que se agigante la grieta nacional porque no le sirve a nadie. Con ello ven con optimismo el respaldo a su propuesta electoral, porque la gente se encuentra reflexionando el voto que mejor le convenga a la mayoría de los misioneros.



Quince listas para el sillón comunal

En Wanda se elegirá intendente para definir al sucesor de Felipe Jeleñ, quien falleció por coronavirus el pasado 17 de mayo. Son en total quince los sublemas que saldrán a buscar el sillón comunal, en el marco de las elecciones generales del 14 de noviembre. Quien resulte electo, asumirá la intendencia el próximo 10 de diciembre y de esta manera, completará mandato hasta el 2023. En total, son ocho los sublemas identificados con la renovación y siete, corresponden al espacio Cambiemos. Entre las particularidades, es que el actual intendente interino Andrés Cuper, que está transitoriamente al frente de la administración comunal, es también uno de los candidatos. Del mismo modo, Jorge Frowein que fuera intendente en la gestión previa a Jeleñ, inscribió un sublema en busca de un nuevo mandato.