Cruces entre los empresarios y el gobierno en el Día de la Industria

La Unión Industrial Argentina (UIA) celebró su acto del Día de la Industria con mensajes cruzados entre empresarios y el gobierno, a pesar de la falta de funcionarios de primera línea. A último momento, el presidente Alberto Fernández confirmó que no asistiría a una celebración a la que los mandatarios suelen concurrir.

Del evento participaron unas 60 a 80 personas, entre empresarios, sindicalistas y miembros de segunda línea del gobierno. Uno de los que estuvo presente es el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, además de la cúpula de la CGT y los miembros de las cámaras nucleadas en el Grupo de los 6 (G6).

El presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, alentó “que los 12 meses de crecimiento del empleo sean muchos más, porque nos duele el empleo en negro que es competencia desleal.

“Estamos en un punto de inflexión, un punto de partida para el desarrollo sustentable con inclusión productiva”, sostuvo.

El titular de la UIA instó a “aprender del pasado para pensar en una Argentina como país industrializado, para lo cual necesitamos más inversión, más empleo, mayor formalidad”, y desde el punto de vista tributario, “que paguen todos razonablemente”.

Fernández mandó en representación del gobierno al secretario de Industria, Ariel Schale, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.

Schale repasó la batería de medidas de apoyo implementadas por el gobierno nacional al sector fabril, tras la fuerte caída que registró la industria durante la administración de Mauricio Macri. El secretario mencionó “el enorme desafío de sobreponernos a dos crisis importantes, la de desindustrialización del gobierno anterior y la que nos ha provocado la pandemia”.

“La primera no fue una crisis más, fue una de las más importantes de la historia económica argentina: al inicio de nuestra gestión la industria nacional venía de más de 20 meses consecutivos de caídas de su nivel de actividad, algo nunca visto en la serie del sector en la Argentina”, enfatizó Schale.

Hay que jugarse

“Los industriales no asumieron el rol de ser protagonistas. No vamos a ser un país industrial si nuestros industriales no son actores relevantes en ese proceso. La dirigencia industrial tiene que ser funcional a un modelo de desarrollo, hay que jugarse”, aseveró Schale.

Schale recordó que la cartera que hoy conduce el ministro Matías Kulfas tenía un presupuesto de $7.000 millones, mientras en 2020 y 2021 se elevó a $140.000 millones, mientras se lanzaron 31 líneas de financiamiento por $260.000 millones para todos los sectores de actividad, destinos y tamaños.

Frente a estos comentarios, Daniel Funes de Rioja recogió el guante y le respondió: “La Unión Industrial tiene vocación de diálogo sin banderas políticas y con buena fe”.

