Misiones espera vacunar a más de 30 mil chicos con comorbilidades

sábado 24 de julio de 2021 | 6:06hs.

Misiones lleva adelante distintas estrategias para llegar a la población que aún no fue inmunizada. Foto: Marcelo Rodríguez

Misiones lleva adelante distintas estrategias para llegar a la población que aún no fue inmunizada. Foto: Marcelo Rodríguez

El Comité de Medicamentos Humanos (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recomendó ayer otorgar la extensión de autorización de uso de emergencia de la vacuna Moderna Spikevax contra el virus Sars- Cov-2 para población de 12 a 17 años,en tanto, se espera su aprobación en los próximos días.



En ese marco, el Ministerio de la Nación anunció que Argentina vacunará a los adolescentes de esa franja etaria con comorbilidades; los detalles de logística, reparto de dosis y cantidad, se discutirán el martes en la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) que concentra a los ministros de salud de todas las jurisdicciones del país.



A nivel nacional este grupo con factores de riesgo podría alcanzar los 900 mil jóvenes y se requerirían al menos 1.800.000 millones de dosis para garantizar el esquema completo. En Misiones, esa población es de entre 30 y 33 mil chicos, según detallaron a El Territorio, fuentes del gobierno provincial. En tanto son 420 mil niños y adolescentes que tienen entre 3 y 17 años con y sin comorbilidades en la tierra colorada.



“Ahora tenemos que ver en la reunión de Cofesa el martes próximo las directivas y disponibilidad de dosis hacia las provincias como así también la autorización de la Anmat para programar la vacunación”, sostuvieron fuentes provinciales.



Cabe destacar que la Argentina recibió el pasado 17 de julio un cargamento de 3,5 millones de dosis de la vacuna Moderna que fueron donadas por el gobierno de los Estados Unidos para sumarse al plan de vacunación contra el Covid-19.



Hay un universo de familias que están preocupadas desde que comenzó la pandemia, porque tienen niños o adolescentes con patologías severas que los ubica en una situación de máxima debilidad para el caso de que sean contagiados por el virus del Sars-Cov-2.



No se trata solamente de niños que están internados en hospitales pediátricos, sino también de otros que cursan enfermedades que les permiten estar en sus hogares pero que desde marzo del año pasado esperan ser vacunados para actividades tan esenciales como por ejemplo, volver a la escuela.



Actualmente en la tierra colorada se vacuna con las primeras dosis de las vacunas disponibles a demanda, es decir, sin confirmación de turno previo desde los 30 años en adelante, tengan o no factores de riesgo. En tanto, los jóvenes de entre 18 y 29, en Posadas deben solicitar un turno a través de la aplicación Alegra Med y esperar la confirmación antes de poder ir a los vacunatorios habilitados. En las demás localidades pueden acercarse sin turno.



De todas maneras, tanto el Ministerio de Salud Pública como la Municipalidad, en el caso de Posadas, organizan operativos extramuros para alcanzar a la población que por diversas causas aún no pudo ser inmunizada contra la enfermedad que llegó al país en marzo del año pasado.



Los estudios de la vacuna

Moderna, la compañía estadounidense, presentó los estudios de Fase III y la documentación requerida para obtener la autorización de emergencia en adolescentes tanto en la EMA como en la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA). La vacuna cuenta con ARN mensajero (ARNm), una molécula que lleva instrucciones para producir la proteína Spike presente en el Sars-Cov-2 causante de la enfermedad Covid-19, con el objetivo de preparar al cuerpo para defenderse en caso de estar en contacto con el virus.



Los estudios presentados al Comité de Medicamentos Humanos de la EMA permitieron elevar un dictamen positivo vinculante recomendando la vacuna en niños de 12 a 17 años, especialmente en aquellos que presentan mayor probabilidad de desarrollar formas graves de la enfermedad dado que los beneficios superan los riesgos.



La semana pasada, durante una videoconferencia con autoridades de la cartera sanitaria nacional y los integrantes de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain), representantes del laboratorio Moderna presentaron los resultados de sus ensayos clínicos, la efectividad de la vacuna contra las nuevas variantes, la estrategia de refuerzo y los estudios llevados a cabo en adolescentes.



En ese marco, los miembros de la comisión se expresaron positivamente en recomendar el uso de vacunas con plataforma ARNm en personas de 12 a 17 años, priorizando aquellos que pertenecen a los grupos de riesgo.

Datos sobre Moderna

ARN mensajero

Cuenta con ARN mensajero, una molécula que lleva instrucciones para producir la proteína Spike presente en el Sars-Cov-2, con el objetivo de preparar al cuerpo para defenserse del virus.

Dos dosis

Desarrollada por el Laboratorio Moderna de Estados Unidos. Requiere dos dosis en mayores de 18 años.

Misma tecnología

La vacuna de la alianza Pfizer/BioNTech, que utiliza la misma tecnología ARNm, ya había sido autorizada a partir de los 12 años en Estados Unidos, en Canadá y en los 27 países de la UE.

Eficacia

La vacuna contra el Covid-19 de Moderna demostró tener una eficacia del 94%; hace que el sistema inmunológico humano produzca anticuerpos potentes que perduran varios meses.

En cifras

900.000 Son los adolescentes de entre 12 y 17 años con comorbilidades a nivel país, que podrían recibir la vacuna Moderna contra el Covid-19 próximamente.

A poco de cubrir la población objetivo con la primera dosis