Aquí, allá, en todos lados

martes 13 de julio de 2021 | 6:04hs.

El objetivo es llegar a todos, aun a los lugares más difíciles y más alejados. Estar presente para los que pueden y para los que no. Tanto a los que esperan como a los que ya no guardan ninguna ilusión. En el centro, en los suburbios, en el monte, al pie del cerro y en las cimas, como el caso de Pozo Azul. Como el virus que no hace distinción, así también la vacunación está procurando, aunque cueste, ser democrática, para que no quede ninguno sin inmunidad y así estrechar más el margen de acción del Covid. La vacuna sin embargo no va sola sino que requiere de los diarios superhéroes con nombre y apellido que se la juegan llevando la dosis con la que se combate la pandemia (más información en página 3).