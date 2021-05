Después de un mes internado, dieron de alta a Joselo Schuap

martes 11 de mayo de 2021 | 6:05hs.

El músico misionero y actual ministro de Cultura de Misiones, Joselo Schuap, recibió ayer el alta médica luego de haber permanecido internado durante más de un mes debido a la complicación de su cuadro de Covid-19.



Fueron numerosas las personas que estuvieron pendientes de la salud del cantautor y a diario las redes sociales se inundaron con mensajes de apoyo, por lo que la noticia de su recuperación fue muy celebrada. Según indicaron desde la cartera sanitaria provincial, continuará siendo controlado por los médicos en su domicilio.



Schuap contrajo la enfermedad hace casi dos meses y primeramente estuvo internado en un sanatorio privado de Posadas pero luego fue trasladado al Hospital Madariaga y por sucesivas complicaciones propias de la enfermedad estuvo 21 días en coma inducido para permitir la intubación endotraqueal.



“Agradezco de corazón a todos los que rezaron por mí, de todas las iglesias y todas las religiones, el apoyo recibido desde otros países, los hermanos guaraníes del Cuña Pirú, que siempre enviaban mensajes de apoyo, al igual que los colonos y la gente de las Ferias Francas”, resaltó, emocionado, el cantautor de la tierra colorada en un comunicado que difundió Cultura.



En diálogo con El Territorio, su esposa Graciela Acosta demostró su alegría y agradecimiento frente a tanto cariño recibido. “Él está muy emocionado... no es para menos, 21 días en coma farmacológico. Fueron días muy difíciles para mí, para nuestros hijos, pero gracias a Dios ya estamos en casa. Tantas oraciones, tanta energía positiva... todo llega”, compartió.



Suero equino

Misiones cuenta con tres herramientas alternativas terapéuticas para el tratamiento de pacientes internados por Covid-19: el plasma de convaleciente, la ivermectina y el suero equino. Este último comenzó a aplicarse desde enero y hasta el momento fueron más de 250 los pacientes que recibieron este tratamiento con un alto porcentaje de efectividad.



“La evolución es buena, a todos les fue muy bien. Cuando más precozmente utilizado, mejor respuestas se tienen. Sólo algunos pacientes, cercanos a diez días, o superior a ese lapso, no han tenido buena evolución”, sostuvo Carlos Báez, subsecretario de Distribución y Logística. “En el momento indicado tiene muy buena respuesta con respecto a lo que nosotros esperamos del suero equino, que es disminuir la cascada inflamatoria”, agregó en diálogo con Radioactiva.



“Cuando hablamos de buena evolución nos referimos a evitar el ingreso a las terapias intensivas y los óbitos, es decir, las muertes. No tengo porcentaje pero son la mayoría de los pacientes”, argumentó.



En ese sentido, explicó que “la indicación del suero equino es dada en los pacientes internados antes de que ingresen a terapia intensiva o respirador, dentro de los diez primeros día de la enfermedad”.



“Depende del momento en que fue diagnosticado habrá recibido ivermectina, en la internación recibe antibiótico. No sólo recibe el suero equino, sino también otro tipo de asistencia”, aclaró.



Por último, enfatizó que el signo más claro, que nos debe llamar la atención, “es cuando empieza la dificultad respiratoria, la sensación de falta de aire. En la consulta se establece si la neumonía está en proceso de formación o ya instalada, y cual es la gravedad que hace que se tengan que internar”.



Misiones fue una de las primeras provincias en aplicar suero equino hiperinmune, uno de los tratamientos aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) el 22 de diciembre.



El suero se empezó a suministrar en la provincia el 8 de enero cuando llegaron las primeras ampollas.