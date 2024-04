Quagliozzi: “El sueldo casi no alcanza para ir al odontólogo” | El Territorio

El presidente del Colegio de Odontólogos de Misiones se refirió a la difícil situación que atraviesan debido a los altos costos, lo que genera que cada vez menos gente pueda acceder a los tratamientos. Además, aseguró que el mejor ahorro es la prevención y alertó por mecánicos dentales no registrados

Oscar Quagliozzi transita durante este 2024 su tercer año de gestión como presidente del Colegio de Odontólogos de Misiones y en este lapso de tiempo se enfrentó a diversos desafíos. Uno de los más relevantes, que abarca a todos sus colegas pero también a la sociedad en general, son los altos costos que se manejan para llevar a cabo una atención odontológica. Hoy en día ir al dentista se volvió casi un lujo debido a los valores que tienen los distintos tipos de tratamientos.

Quagliozzi alertó sobre los mecánicos dentales no registrados que ofrecen servicios por redes sociales. Fotos: guadalupe De sousa

Desde los más básicos hasta los más complejos. En este contexto, Quagliozzi explicó que los odontólogos buscan estrategias para poder seguir trabajando, pero reconoció que en el último trimestre bajó considerablemente la cantidad de pacientes debido a la pérdida del poder adquisitivo. Por otra parte, enfatizó que la mejor manera de ahorrar dinero en el dentista es la prevención y la educación sobre la salud bucal. Además, contó cómo es la situación en la provincia en cuanto a los cuidados que se tienen en este ámbito y alertó sobre los mecánicos dentales que no están registrados por el Colegio de Odontólogos y ofrecen sus servicios por redes sociales. “Todo esto genera un problema de salud pública”, aseguró.

¿El acceso al cuidado de la salud bucal se está volviendo algo inaccesible?

La situación de la actividad odontológica en nuestro país se viene agravando desde hace muchos años. Sobre todo en los últimos cuatro años, cuando se complicó el tema de la inflación. Tuvimos problemas de importaciones de productos. Casi el 95% de los productos que utilizamos los odontólogos es importando y siempre están atados a las variantes de la economía, que no escapan al resto de la sociedad, pero que en nuestro caso golpean directamente porque son los insumos que utilizamos en el día a día.

¿De cuánto es el aumento que hablamos?

De enero a esta parte hay insumos que aumentaron un 200%, y ni hablar si nos vamos un año atrás, los aumentos son desopilantes. Si a todo eso le sumamos la electricidad, alquileres, empleados, genera que los costos de atención se hayan disparado muchísimo.

¿Y cómo hacen para trabajar en este contexto?

Los odontólogos, en su afán de seguir atendiendo, no aumentaron los precios en relación a lo que se debería aumentar porque tenemos la preocupación de quedarnos sin pacientes. El sueldo de la gente no alcanza para acudir a un odontólogo. Lo que muchos están haciendo, por la relación de amistad que hay con los pacientes, es trabajar con cobros diferenciados, en cuotas con financiaciones propias.

Ante este escenario económico, ¿es menos la gente que se atiende?

No tenemos una estadística como para decir eso, pero por lo que hablamos entre los colegas del interior y de Posadas, en este primer trimestre del año bajó bastante la cantidad de pacientes. Si bien son meses de vacaciones y demás, se notó una baja importante. Y creemos que tiene que ver con esto, con la inflación que ya venía pero también con el poder adquisitivo de los asalariados. Lamentablemente vamos viendo las prioridades y dejamos la salud para lo último. Hasta que no nos duele la muela o se nos hinchó la cara no acudimos al dentista.

¿Y cómo se puede mejorar esta situación?

Es fundamental hacer foco en la prevención, es lo más barato. Hablamos de la educación que debe transmitir el odontólogo con sus pacientes, pero también que eso se mantenga en el tiempo como algo cotidiano. Es más barato hacer una charla de prevención o de salud bucal que después sacar un diente o hacer un implante.

¿Cuál es el panorama en cuanto a la salud bucal de los misioneros?

Uno de los problemas que tenemos acá en Misiones es que desde chiquitos a los bebés les damos cosas dulces y ese es el origen de problemas dentales a futuro. Le ponemos azúcar en la mamadera o algún dulce para que agarre el chupete. Vemos chicos que tienen un año y ya tienen caries en los dientes de leche, por eso repito lo de la prevención que es una tarea de todos: odontólogos, papá, mamá. Y otra situación que vemos hoy en día es que los pacientes se preocupan más por la parte estética de la boca que por la salud. Se arregla lo de adelante, lo ‘que se ve’, pero no las muelas de atrás. Eso a largo plazo trae complicaciones. Nosotros consideramos que desde la educación se puede hacer mucho más por la salud bucal, pero los recursos son limitados. Nuestra institución se caracteriza por tener una mirada abierta hacia la sociedad. Gracias a la colaboración de muchos colegas que trabajan de forma desinteresada llevamos información y charlas a más de tres mil personas en Misiones. Una colega fue premiada por los trabajos que realizó en la zona Norte de la provincia. También muchos compañeros brindan charlas en las escuelas, pero para lograr todo esto es fundamental tener el acompañamiento del Estado.

¿Cuál es el rol que cumple el Colegio de Odontólogos con los mecánicos dentales?

El Colegio de Odontólogos es una entidad creada por ley que regula la profesión odontológica en la provincia de Misiones. Por ley matriculamos a todos los odontólogos de la provincia y también registramos a quienes ejercen la mecánica paradental, que es una rama auxiliar de la odontología. Durante mucho tiempo esta fue una rama auxiliar que no requirió de estudios formales, pero con la modernización se comenzó a exigir que haya una rama curricular. El problema es que hay muy pocos mecánicos paradentistas registrados entonces la institución tomó la decisión de buscar todos los caminos para que aquellas personas que estén trabajando en este ámbito se registren porque deben cumplir ciertas condiciones edilicias y científicas para poder hacer ese trabajo.

¿Qué tipo de problemas pueden tener aquellos que no están registrados?

El principal problema es que se realiza ejercicio ilegal de la profesión. Por ley, el único que puede tocar una boca es un odontólogo. Hay muchas personas que ni siquiera son mecánicos paradentistas y están haciendo trabajos en boca. Uno puede pensar que hacen una prótesis, pero también se están haciendo extracciones dentarias, se colocan pernos, coronas. Todo esto genera un problema de salud gigante y nos preocupa de que es algo que va en aumento por la situación económica. La gente busca salidas más baratas

¿Hay gente que se anima a sacar una muela sin tener ningún tipo de conocimiento”

Sí y lo hacen, con todo el riesgo que eso representa para la salud pública, porque este tipo de situaciones puede derivar en un cáncer bucal o una hemorragia por una extracción mal hecha. En el interior de Misiones hay un abanico de ofertas que se ofrecen en Marketplace de Facebook o en Instagram. Es una situación que se está descontrolando. Nosotros hacemos foco en el daño que eso genera en la salud pública y por eso estamos realizando denuncias penales. Pero esto no es una cacería de brujas, estamos lejos de eso y siempre estamos invitando a quienes no estén regularizados a que se acerquen para estar dentro de la ley porque la función del mecánico paradentista es fundamental para los odontólogos, van de la mano.

¿Y cómo se ayuda a la gente para que no caiga en este tipo de ofertas?

Desde el Colegio de Odontólogos hacemos hincapié en la información. Tenemos que saber esas personas qué capacitación tienen, con qué materiales trabajan. Por eso insistimos siempre con que el único habilitado para tocar una boca es un odontólogo, los mecánicos paradentistas trabajan sobre modelos con las indicaciones del dentista. No puede haber un contacto entre el paciente y el mecánico dental. En un principio la mecánica dental fue una rama auxiliar que no requirió estudios formales y era para personas idóneas, pero todo se fue modernizando y se comenzó a exigir un poco más.



Perfil

Oscar Quagliozzi

Odontólogo Tiene 38 años y transita el tercero de gestión al frente del Colegio de Odontólogos de Misiones. Se considera como un odontólogo de la nueva camada y reconoce que “hoy la odontología cambió, es mucho más silenciosa, los consultorios son más agradables. Hay un cambio generacional entre los dentistas, que ahora reconocen esta situación y buscan generar un cambio en su relación con los pacientes”.