Patrullajes revelan que hay 40 niños en situación de calle

martes 11 de mayo de 2021 | 6:04hs.

Desde la Dirección de Infancia del Ministerio de Bienestar Social se lleva adelante patrullajes en la ciudad para revertir la situación de los niños en situación de calle dado que representa una vulneración a sus derechos.



Verónica González, directora del área de la cartera social, sostuvo en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 que en el último mes relevaron que hay entre 30 y 40 niños o adolescentes vendiendo en la vía pública o pidiendo limosna.



“Hace un mes y medio que estamos trabajando con la población más vulnerable en situación de calle, contamos con un equipo de promotores en derechos de niños y adolescentes que están monitoreando la ciudad y nos hemos encontrado con distintas situaciones. Es un trabajo a largo plazo” señaló la funcionaria.



“En el caso de los niños se consulta porque están vendiendo en las calles o pidiendo dinero, entonces trabajamos con la familia.Es variado pero estimativamente hay entre 30 y 40 personas en situación de calle. Nuestro objetivo son los niños y poder trabajar con las familias. Redireccionar a las familias e insistir en que los chicos no pueden estar en la vía pública vendiendo productos o pidiendo dinero”, aseveró González.



“Hablamos con las familias que si hay necesidades sean los adultos los que salgan a vender en la calle, no los niños, que están expuestos en la calle a cualquier hora. Son derechos vulnerados”.



“Los niños vuelven a la calle, en algunos casos es la cuarta generación de niños que vende en la calle y ellos lo toman como un trabajo. Y sabemos bien que el trabajo infantil es un delito”, agregó.



“Nos involucramos también con las comunidades guaraníes, después del accidente en el que un niño mbya perdió la vida, tras un accidente de colectivo. Ahí comenzamos a reforzar los comtroles buscando que no estén en la calle”, señaló.



Fue en la primera quincena de marzo que la tragedis enlutó a la comunidad guaraní. La situación de los paisanos viviendo en la vía pública fue advertida por El Territorio que relevó el drama de los pueblos originarios. Posadas volvió a tener familias mbya enteras asentadas en los semáforos y los bulevares de sus avenidas vendiendo sus artesanías y bolsas de limones.



“Es tiempo de escuela. Los niños deben estar en sus aldeas, cerca de la escuela. No en la calle. Los caciques tenemos que juntarnos y ver las necesidades de cada aldea y pedirle a nuestros paisanos que se queden”, había opinado Ruperta Morínigo, cacique de la aldea Yacutinga.

Trabajo infantil según Unicef

Según Unicef el trabajo infantil, se define como aquella actividad que es peligrosa o dañina para los niños y niñas, interfiere con el aprendizaje formal o provoca deserción escolar prematura, requiere de combinar la escuela con una cantidad excesiva de trabajo, o no permite su desarrollo integral. A través de esto se puede concluir que el trabajo infantil impide que los niños, niñas y adolescentes crezcan sin poder ejercer sus derechos, dejándoles consecuencias negativas en su desarrollo cognitivo, emocional y social, afectando su calidad de vida, salud mental y dejándolos vulnerables, sin herramientas futuras. En el trabajo, se enfrentan a un mundo adulto con exigencias que no son acordes a su edad, lo que genera estrés, angustia y vulnerabilidad, con riesgo de situaciones de violencia, abusos físicos y psíquico.