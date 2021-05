Vacunación extramuros, cuando la campaña anticovid llega al barrio

martes 04 de mayo de 2021 | 6:04hs.

Eran las 8.30 de la mañana de ayer y el comedor La Familia, del barrio Santa Rita, de Posadas, tenía más movimiento que el habitual, vaivén de ollas, carnes y verduras en la previa del almuerzo de todos los días. Es que también fue sede de un operativo de vacunación contra el Sars-Cov-2 para personas desde los 60 años que tuvieron complicaciones para acceder a la aplicación Alegra Med para pedir un turno.



Se trata de lo que se conoce como vacunación extramuros, cuando la campaña de inmunización sale de sus lugares convencionales y llega a comedores, hogares de ancianos o domicilios.



Si bien no es frecuente en la logística de la vacuna anticovid, este tipo de operativos está contemplado excepcionalmente frente a algunas circunstancias y se realizó en sólo otras dos oportunidades.



La convocatoria para los adultos mayores del barrio se hizo a través de un mensaje de WhatsApp, pero el mayor difusor fue el boca a boca. Había cupo para 50 personas, sin embargo, se terminaron aplicando 65 porque acudieron más interesados de los previstos. Según indicaron, ninguno de los asistentes quedó sin vacunarse puesto que algunos de los que estaban en la lista inicial no concurrieron a recibir su dosis.



Los aspirantes a la vacuna se apostaron en silletas y bancos sobre la calle para mantener el distanciamiento mientras aguardaban.



La emoción de vacunarse

Andrea Cáceres tiene 81 años y de la ansiedad ya no pudo dormir desde las 2 de la madrugada por temor a dormirse y perderse la oportunidad única que se le presentaba en el barrio. Sucede que no se lleva bien con la tecnología y los intentos nulos de su hija de obtener un turno mediante la aplicación fueron un impedimento para que ella pueda ser inmunizada.



“Está muy bueno que la vacunación venga al barrio y hay que aprovechar, por eso no me quería dormir y tenía miedo de que mi hija también se duerma”, dijo entre risas Andrea, que desde que empezó la pandemia vive con su hija en el barrio Santa Rita.



A su lado, Hermenegilda Mateda, de 84 años, fue una de las personas más longevas de la jornada en recibir la primera dosis de la vacuna china Sinopharm. Comentó a El Territorio que siempre está dispuesta a inmunizarse para lo que se requiera pero en esta oportunidad la barrera tecnológica pudo más.



Las dos vecinas compartieron la felicidad y el alivio de contar de ahora en adelante con una protección más frente a la enfermedad que hace más de un año tiene en vilo al mundo entero.



Por su parte, Silvano Galarza (86) y Dora Bursich (72) viven hace más de tres décadas en el barrio y frente a las dudas que tenían sobre las vacunas contra el coronavirus decidieron consultar a su médico de cabecera que les recomendó que se la apliquen.



La pareja comentó que esperó por mucho tiempo ser convocada para la inmunización, pero el aviso tardó en llegar por lo que esta oportunidad les vino como anillo al dedo.



Mientras, los amigos y vecinos José Díaz y Antonio Silvero, ambos de 68 años, consideraron que ser vacunados al menos con una dosis de la vacuna contra el Covid-19 ya les proporciona una defensa y los deja más tranquilos. “Estamos contentos de poder acceder de esta manera más fácil y esperamos que sea para bien. Está bueno que el Estado se preocupe por nosotros".



Por último, Serveliana López Colman (76), más conocida como doña Kita, es la cabeza del comedor que día a día ofrece el almuerzo y la merienda a numerosas familias del barrio. Ella también recibió ayer la primera dosis y eso le dará más confianza para seguir llevando adelante, como desde hace 26 años, tan importante espacio para los que menos tienen.

Llegaron las 18 mil dosis de la Sputnik V

El lote de 18 mil dosis del componente 1 de la vacuna rusa Sputnik V que envió la Nación arribó a Misiones durante el mediodía de ayer por lo que, sin pausa, continuarán con el plan estratégico de vacunación contra el coronavirus en toda la provincia.



En un comunicado emitido por el Ministerio de Salud de la provincia se informó que en breve las vacunas serán redistribuidas a los vacunatorios de las localidades.



Además, continúa hoy la aplicación de la segunda dosis de las vacunas chinas Sinopharm a los docentes de la provincia, según la nómina que publica el Consejo General de Educación en su página.