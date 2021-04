‘Las manos de Eurídice’, una obra que reaviva la magia escénica

domingo 11 de abril de 2021 | 6:00hs.

En el marco de la 31ª edición de la Fiesta Provincial del Teatro, el grupo del Teatro de los Cajones se presenta con todo su esplendor en Jardín América, con una obra apta para mayores de 16, que tiene por fin llenar de alegría a todos los espectadores y revivir la magia del teatro luego de tanto tiempo sin pisar el escenario –y tras haberse postergado este evento el año pasado a raíz de la pandemia por coronavirus-.



Daniel Reyes (54), organizador y referente del grupo, dialogó con El Territorio sobre las sensaciones experimentadas tras volver a reencontrarse de manera presencial con el público. Además, dio detalles de los preparativos -delineados especialmente bajo el cuidado de la salud y el respeto de las normas sanitarias-, así como también las expectativas tanto del elenco como del público y la alegría del reencuentro con la atmósfera teatrera.



“Esperamos dar un buen espectáculo y colmar las expectativas, estamos concentrados en nuestro trabajo. Queremos aprovechar este reencuentro para disfrutar entre todos”, señaló en la previa de la presentación de ‘Las Manos de Eurídice’, obra que podrá verse hoy a las 21 en la localidad, en la cuarta jornada de la fiesta provincial.



La tragicomedia fue estrenada el pasado 27 de marzo y tuvo muy buena repercusión. Fue escrita por Pedro Bloch y cuenta con la dirección de Daniel Reyes.



El actor de esta apuesta es el propio Daniel, quien pone el cuerpo en escena durante los 60 minutos que dura la función. Además, en iluminación y sonido colabora Nancy Hamann, parte del grupo.



La historia se centra en ‘las manos de Eurídice’ como un símbolo, una metáfora utilizada por Gumersindo para contar su propia historia. Él está casado con Dulce, tiene dos hijos y vive con sus suegros. Pero un día aparece Eurídice y Gumersindo se obsesiona con sus manos, precipitándose en una loca carrera para alcanzar esa ilusión.



En el camino tiene que soportar torturas y humillaciones de su entorno familiar que le reprochan y endilgan la responsabilidad de algunas desgracias que les ocurre. Todo esto según la visión e intereses de Gumersindo, dejando cultivar también la duda de que todo lo contado (por el único actor) sea toda la verdad.



Respecto a las adaptaciones que debieron realizar con la obra para poder presentarse –además de los protocolos y cuidados específicos que respectan a los espectadores- Daniel detalló que, con mucho cuidado y poniendo especial atención en la cuestión sanitaria, el grupo siempre trabajó.



Al principio, aggiornándose a la virtualidad, realizando y ensayando adaptaciones (aunque al ser un sólo actor el que participa los cambios no fueron muchos), trabajando en equipo pero por separado. Y, a medida que se fueron flexibilizando las restricciones, el grupo también fue adaptándose al retorno. Eso sí, nunca dejaron de trabajar: “La pandemia nos propuso cambios. Gracias al ejercicio de la preparación en teatro, tomamos esa propuesta y nos pusimos en movimiento. Fuimos creando alternativas para seguir, nunca dejamos de movernos y hacer teatro”, resumió.



Asimismo, aseguró que aunque supieron encontrarle una vuelta a la cuestión, extrañaban la presencialidad. Por eso, este evento de teatro reaviva los motivos para seguir compartiendo a través del arte presencial, una sensación que se vincula con la experiencia directa. “El teatro maneja mucho las emociones, los sentimientos, las vivencias a través de la experiencia concreta. Creo que el desafío está en lograr esa conexión con el público durante la obra y volver a creer que el otro existe, que está presente –y que no debemos tener miedo de ello”, reflexionó el artista haciendo hincapié en que desde la obra buscan generar una atmósfera de dispersión y distendimiento.



Respecto a la dinámica y organización del equipo detalló que actualmente El Teatro de los Cajones es un grupo de seis personas y la participación y función que cumple cada integrante varía de acuerdo a la propuesta. “En una obra, como en muchos otros rubros, se trabaja en equipo. El teatro es la vida misma y en la vida, nadie está solo. Más allá del rol que le toque a cada uno, siempre se trabaja en equipo. Compartimos y nos apoyamos los unos a otros”, resumió.



Trabajo y predisposición

El grupo que surgió en 2012, en una biblioteca en la que se daban talleres de literatura, fue creciendo de manera autogestiva y organizada. “Comenzó todo como un sueño. Y, como para todo sueño, trabajé por conseguirlo. En el taller que se brindaba en la biblioteca comencé a darme cuenta que era necesario usar el teatro como canal de expresión. Así, el primer movimiento lo hice yo pero luego se fueron sumando actores y todo fue creciendo”, recordó sobre los inicios.



El grupo se caracteriza por llevar adelante apuestas con un mínimo de elementos, entre los que no pueden faltar los cajones justamente “que son el material que le dio nombre al grupo, porque prácticamente hacemos todo con ellos”, detalló Daniel.



Funciones

Además de la función de hoy, el grupo prepara presentaciones para el próximo 17 de abril. También tienen previsto, llevar adelante funciones durante mayo. Todos los planes están sujetos a la situación sanitaria actual.