León Gieco presentó ‘Todo se quema’

sábado 10 de abril de 2021 | 6:00hs.

Después de nueve años sin grabar en estudio, León Gieco volvió a trabajar en un nuevo material que está próximo a terminar.



El primer corte que podemos disfrutar es ‘Todo se quema’, una canción de lírica contundente, que muestra el camino hacia un trabajo discográfico muy esperado.



Este nuevo single se grabó en estudios de México, Estados Unidos y la Argentina, con el trabajo de importantes músicos como Vinnie Colaiuta (Sting) en batería, Leland Sklar (James Taylor, Phil Collins) en bajo y Michael Thompson (Elton John) en guitarras.



También, en el flamante tema, León tuvo la participación especial del artista mexicano Jaime López, considerado uno de los pilares del rock de ese país, compositor de éxitos para bandas como Café Tacvba.



A su vez, la canción tiene el aporte de Claudia Puyó, cuyos arreglos vocales le imprimen un sello distintivo.



“La escribí hace poco mas de tres años, pero conserva esa energía inesperada con la que me reencontré hace unos meses, grabando -aislado y de manera remota- un disco que estaba en los planes del 2020 y de pronto empezó a tomar forma”, describió Gieco en un comunicado.



“Mientras todo eso sucede, aquí estoy, sentado en mi balcón, con la biblia y el calefón, la foto de Pugliese y Discépolo, mirando como ‘Todo Se quema’ y lamentando no cantar como Gardel...”, concluyó el destacado artista. El clip es una animación dirigida por Daniel Marín, un artista cordobés, con quien trabajó a través de reuniones por zoom, y cuya estética está en plena consonancia con el mensaje de la letra.



El mes pasado, el cantante publicó por primera vez todos sus videos en un canal de Vevo en YouTube. Una importante videografía, un aporte fundamental a la cultura local y latinoamericana, que ahora se puede disfrutar online.



Así aparecen clásicos como ‘El fantasma de Canterville’, ‘En el país de la libertad’, ‘Los Salieris de Charly’, ‘Cinco siglos igual’, ‘Ojo con los Orozco’ y ‘Pensar en nada’, entre muchos otros.



A su vez, León Gieco grabó en diciembre una nueva versión de ‘La Navidad de Luis’ junto a Natalia Oreiro y Leo García. La canción estuvo acompañada de su correspondiente video con la edición y cámara de Leopoldo Montero Ciancio y cámara de Isabella Medina Gieco.



La salida de esta reversión tuvo como objetivo “cerrar con esperanza un año muy excepcional, con el mundo bajo pandemia y una crisis económica global en consecuencia”, sostuvieron a través de un comunicado que publicó Telam.



El artista reveló que las palabras del conductor de La Viola lo inspiraron para impulsar la grabación de ‘Pasará, pasará’ dedicada a los voluntarios que “se juegan la vida en esta etapa”.



A mediados del año pasado, el cantautor contó sobre la edición solidaria del tema que compuso Leo García, nació de los dichos del periodista sobre la canción. “Fuiste vos el que me inspiraste”, dijo el músico durante una entrevista en el programa Todo Lo Demás También, que conduce Bebe Contepomi.



La historia comenzó cuando Leo lanzó, en plena cuarentena, la canción inspirada en los tiempos actuales. El tema cobró tanta fuerza que fue versionado por 16 artistas con un fin benéfico. La idea del video que se estrenó con motivo del Día del Amigo fue de León Gieco, la dirección estuvo a cargo de Lito Vitale y fue dedicado a Red Solidaria y a todos los que “se juegan la vida en esta etapa”, según las palabras del interprete de “La Memoria”.



Durante la nota, Gieco contó cómo se le ocurrió impulsar la grabación. “Me pasó que vos resaltaste mucho a la canción, no dejaste que pasara desapercibida”, comenzó diciendo León. Luego, especificó que cuando vio el video de “Pasará, pasará” en el Festival Quilmes Rock y escuchó como Contepomi hablaba del mensaje y de la letra, se dio cuenta de la importancia que tenía para la situación actual.



Después del evento online y junto a Virginia, su manager, se pusieron a pensar en hacer un nuevo trabajo audiovisual para dedicárselo a Red Solidaria. “Cuando se terminó el video dijimos de estrenarlo el Día del amigo, y sumar en la dedicatoria a todos los que se están jugando la vida, a todos los solidarios”, reflexionó Gieco. El clip fue dirigido por Juan Belvis sobrino de Lito Vitale.



El músico también detalló sobre los invitados: “La idea fue convocar a una serie de artistas nuevos, que le dieron frescura a la canción”. El tema fue cantado por Julian Baglietto, Karina Vismara, Manu Sija, Miranda Johansen y también participaron Julieta Rada, Benito Cerati, Lucy Patané, Paula Maffia, Natalia Oreiro y Mis Bolivia.