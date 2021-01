Justo ahí, en el umbral de Dios

martes 26 de enero de 2021 | 6:04hs.

Oteaba el horizonte mientras consultaba la app para saber el pronóstico. Todo es engañoso, porque el sol impiadoso hace desconfiar de lo que dicen los meteorólogos, aunque cuando se nubla uno teme que el cielo se venga abajo. A lo lejos, destellos presagian una gran tormenta. En la caseta de la playa la guardavidas no duda. Corta por lo sano y con seguridad, sabiendo que es mejor prevenir que curar. Planta la bandera negra. No significa que la guardiana de las aguas se haya vuelto anarquista y enarbole dicha insignia. La enseña advierte que no es posible ingresar al agua porque hay peligro de descargas eléctricas.