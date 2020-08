Misiones unifica reclamo ante Nación de un territorio aduanero especial - El Territorio Misiones

Jueves 27 de agosto de 2020 | 06:30hs.

El gobernador pide que la provincia esté libre de impuestos

Integrantes de la mesa productiva de Misiones brindaron pleno apoyo a la iniciativa de la Provincia.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad afirmó ayer que pidió a la Nación que Misiones esté libre de impuestos y que será uno de los temas a ser ampliado en la entrevista por videoconferencia prevista con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. El diálogo virtual será el lunes 31 de agosto, donde también espera sumarse la Confederación Económica de Misiones. El tema será tratado en el marco del cierre de frontera que continuará por ahora, sin fecha de apertura en el marco de la actual pandemia.



Sobre el pedido de un tratamiento diferencial para Misiones, no existen mayores antecedentes en la provincia -como ocurrió esta vez- con una propuesta-, donde todos los sectores, tanto económico, de la producción, la industria, el comercio y dirigentes de distintos sectores se pusieran de acuerdo y se encolumnaron de manera unificada tras una idea que puede beneficiar a toda la provincia. Se fue hablando de una zona aduanera especial, una provincia con menor carga impositiva más la reglamentación del Artículo 10 de la Ley Pyme, pero finalmente lo que mejor puede sintetizar, según se conoció ahora, sería la creación mediante una figura legal denominada “régimen del Territorio Aduanero Especial Misiones”. Pero este pedido, que ahora también tiene una denominación unificada que por su sigla se podría conocer como TAEM, tiene un largo recorrido. Si bien es un reclamo histórico, de manera dispersa por múltiples sectores de la provincia, el pedido se reiteró de manera clara ante un candidato a presidente como fue el caso de Alberto Fernández.



En plena campaña por la presidencia de Fernández, el pasado 10 de agosto, el gobernador de la Provincia de Misiones Oscar Herrera Ahuad elevó la solicitud al ahora jefe de Estado para ponerle en conocimiento de “la gravísima situación económica que enfrenta el pueblo de Misiones debido a su proximidad a la República del Paraguay y a la República Federativa del Brasil, países en los que rigen marcos impositivos sumamente más benignos tanto para consumidores como para empresas, así como una legislación que agresivamente promueve la inversión tanto local como extranjera en dichos países”. Con estos términos se reflejaba, además, la adhesión que brindarían los diputados de Misiones al pedido realizado por el mandatario provincial. “Suma que ambos países han registrado en las últimas dos décadas un contexto macroeconómico más estable que el experimentado por nuestro país con tres reestructuraciones de deuda y bajísimo crecimiento económico a partir de 2010”.



Aunque había preocupación en Misiones sobre el gran impacto que representaba en la economía misionera estar rodeado de dos países, nadie podría estimar lo que generaría la pandemia desatada siete meses más tarde en el país. Tampoco nadie imaginaba un bloqueo de frontera tan estricto que terminó demostrando fortalezas y debilidades en ambos lados, pero, en particular en Misiones donde la fuga especial de divisas quedó en evidencia como la consecuencia de una histórica asimetría. A partir de allí tomó más fuerza el pedido y se fueron sumando sectores.



En la Cámara

De esta manera, desde la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, los diputados aprobaron un proyecto de comunicación, solicitando que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos con competencia, gestione la creación en la provincia de Misiones de una zona aduanera especial que ahora se acordó sería “Territorio Aduanero Especial Misiones” y se declare territorio libre de impuestos nacionales en las actividades de producción, comercialización, industrialización y tecnología, “como parte de una acción estratégica de constitución de un polo de desarrollo productivo, tecnológico y exportador del Mercosur”.



Sostienen que ello llevaría a Misiones y a la Argentina a contar con innumerables beneficios, entre los que destacan nivelar los impuestos al consumo de bienes y servicios en Misiones, al menor nivel de las tasas impositivas vigentes en la República del Paraguay y de la República Federativa para proteger a las pequeñas y medianas empresas misioneras que compiten en inferioridad de condiciones respectos de sus pares paraguayos y brasileños, así como defender el poder de compra de las familias misioneras. Citarían entre otros aspectos, la posibilidad de atraer inversiones a partir de la exención de gravámenes nacionales, sean impositivos o aduaneros, entre otros aspectos como maximizar la utilización del puerto de Posadas, del Parque Industrial y de la Innovación de Posadas y de la Hidrovía Paraná-Paraguay.



“En esta estamos todos juntos”, destacaría vía Twitter al incluir en el mensaje dirigido al presidente Fernández, el diputado Ariel "Pepe" Pianesi. Con ello, este legislador de la oposición daba cuenta del acompañamiento junto a sus pares de las gestiones que se estaban haciendo a favor de Misiones.



En el Concejo

Así como los diputados brindaron pleno apoyo, también lo hicieron los concejales de Posadas mediante similar proyecto de declaración, destacando el interés municipal al pedido efectuado por el gobernador, que “prevé entre otras cosas, la reglamentación del Artículo 10 de la Ley Pyme. Este paquete de medidas incluye entre otras cosas, la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Ganancias y de las Contribuciones a la Seguridad Social”.



“El reclamo me parece justo y oportuno; no se puede medir con la misma vara a provincias centrales ricas, con provincias marginales pobres”, reflexionó el ex gobernador Ricardo Barrios Arrechea.



Añadió que “Misiones tiene la sangría adicional por la frontera como lo está demostrando la pandemia y que es necesario resolverlo”. En tal sentido, “sugiero, respetuosamente tratándose de un problema que involucra a todos, la colaboración de Luis Pastori que fue actor directo en la elaboración del artículo 10. Si además se demuestra esfuerzo compartido bajando Ingreso Bruto Provincial, la solicitud pesa el doble”.



Además, como se citó, la propuesta tiene un fuerte impulso de la Confederación Económica de Misiones conformada por más de 30 cámaras de la provincia.



Del mismo modo y de manera explícita también dio a conocer su acompañamiento los Integrantes de la Mesa Productiva provincial, quienes destacaron el acompañamiento a uno de los mayores proyectos “sine qua non” para todos los misioneros.



Remarcaron que será el norte imprescindible a trabajar en conjunto para alcanzar los objetivos trazados.





“Deberíamos estar juntos, sin distinción” “Manifestamos públicamente el apoyo al pedido que elevó el gobierno provincial. Todos los misioneros deberíamos estar juntos, sin distinción de banderías política o ideológicas”, afirmó ayer Nicolas Trevisan. Quien integra la Cámara de Comercio de Posadas añadió que “desde hace 30 años Misiones viene resignando sus arcas frente a Paraguay y Brasil, inclusive Corrientes”. Indicó que cruzan la frontera, “unos 120 mil millones, el presupuesto provincial de un año”. Por eso afirmó que ahora “los brotes verdes del cierre de frontera se vieron especialmente en Posadas, Apóstoles, Oberá y ciudades aledañas”.

La provincia de Misiones comenzó hace tiempo a transitar un camino industrial y de desarrollo. Los parques industriales fueron quizás las primeras cunas para el proyecto, mientras que los puertos, la hidrovía y el regreso del tren son herramientas pensadas para sacar adelante la producción de los diversos rubros que se destacan por la calidad y generación de mano de obra calificada.A esto, se suma además la Escuela de Robótica, Silicon Misiones, Polo Tic y un gran marco de contención tecnológico que busca posicionar con protagonismo a una tierra rica, no solamente en producción, sino también en conocimiento.Sin embargo, sigue habiendo complejidades que no se han podido subsanar, pese a los reclamos históricos de empresarios, comerciantes y representantes del sector político. Las conocidas asimetrías externas –teniendo el 90 por ciento de frontera con Brasil y Paraguay-, se suman a las asimetrías internas nacionales, producidas por los altos costos que los productores misioneros deben pagar para transportar sus cargas hasta el país central.Múltiples pedidos, exposiciones, documentos y reuniones han sido clave para llegar a la conclusión de que Misiones requiere, y de manera urgente, un tratamiento impositivo especial, que le permita crecer y expandir el mercado, redundando en beneficios tanto para los pobladores locales como para toda la República.En ese marco, se distingue la propuesta que el lunes el sector público y privado de forma unida y conjunta, plantearán ante Nación (ver página 9): la aplicación de un “Régimen del Territorio Aduanero Especial Misiones” (TAEM).Es que si bien, en un primer momento se habló de una “zona franca” dentro del parque industrial Posadas, lo cierto es que Misiones requiere de una mirada más global en ese sentido; por lo que la apuesta es a un régimen cuyos beneficios sean propicios para los 77 municipios y, al mismo tiempo, sean derramados al resto del país.Desde el inicio de la gestión, el gobernador Oscar Herrera Ahuad ha insistido en comunicar al gobierno nacional las necesidades que tiene Misiones respecto de beneficios impositivos, requiriendo la aplicación del territorio especial. Se fundamenta en que la provincia tiene dilatada frontera internacional, ya que más del 90% de sus límites son con Brasil y Paraguay, lo que hace que quienes habitan en las ciudades fronterizas permanentemente se vean afectados por las cíclicas distorsiones económicas entre Argentina y sus socios del Mercosur.En este sentido, el equipo del Parque Industrial, presidido por Christian Piatti, elaboró un documento en el que se esbozan las propuestas que Misiones planteará ante Nación.En diálogo con El Territorio, el abogado Carlos Nunes Velloso, al frente de la elaboración de la propuesta, explicó que “al reducir los aranceles aduaneros, habría costos más bajos en materia prima y bienes de capital, con lo que se podría potenciar la producción. Por eso la propuesta de territorio aduanero especial tiene esa finalidad, que sea una herramienta con la que se pueda competir mejor”.En el documento, al que tuvo acceso este medio, se explica que un territorio aduanero especial “consiste en utilizar una herramienta legal (aduanera) que propicia la generación de condiciones económicas competitivas para la producción y exportación de bienes y servicios, la generación de empleo a partir de la apertura de nuevas industrias, la importación de bienes de capital e insumos necesarios para la producción e industrialización de las materias primas misioneras, en un claro fomento productivo e industrial”.De esta manera, al crearse dicho ámbito, se activaría un mecanismo de exenciones arancelarias para las actividades llevadas a cabo en el ámbito de la jurisdicción de Misiones, las cuales constituirán una defensa contra las asimetrías de frontera.“Además, nos pondría en una mejor posición para poder competir, al aumentar la actividad económica, se aumentarían las exportaciones, y de igual forma la recaudación nacional, como también bajaría el contrabando”, indicó Nunes Velloso.Al tiempo que adujo que la “Argentina necesita buscar la forma de competir y no hay otra provincia que esté en la posición geopolítica de Misiones, y tampoco que tenga la infraestructura adecuada. Nosotros tenemos puertos, parques industriales, polo tic, tenemos aprobada la ley de Silicon Misiones, la Escuela de Robótica, tenemos varios elementos que podrían rápidamente consolidarse en pos de este desarrollo regional exportador”.De acuerdo a la legislación existente de territorio o área aduanera especial en el país (ley 19640), los principales impuestos alcanzados son: a las ganancias, a la ganancia mínima presunta, IVA, transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas e internos.Asimismo, tal como lo recalcó el letrado, la propuesta engloba beneficios que pueden resumirse en mayor competitividad comercial, aumento del comercio regional, impulso a la hidrovía, generación de empleo, disminución del contrabando y la fuga de divisas, estímulo a la exportación, entre otros.La provincia tiene 34 pasos fronterizos habilitados, incluyendo dos de los más utilizados a nivel país: Posadas-Encarnación e Iguazú- Foz do Iguazú.Por esta razón, desde hace años, los empresarios, productores y el sector público insisten en la reglamentación del artículo 10 de la Ley Pyme, que aún hoy sigue siendo una cuenta pendiente.El artículo en cuestión apunta a “implementar programas tendientes a compensar a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en las zonas de frontera que este establezca por asimetrías y desequilibrios económicos provocados por razones de competitividad con países limítrofes, para lo cual podrá aplicar en forma diferencial y temporal herramientas fiscales así como incentivos a las inversiones productivas y turísticas”. Además, de este pedido, fueron elevados muchos otros al gobierno nacional, buscando siempre un impulso a la producción local y regional.En esta lucha por mejores condiciones para competir, los distintos sectores productivos y empresarios de Misiones son testigos de los históricos reclamos.Sin embargo, esta vez, destacan una arista positiva y diferente, que tiene que ver con la unión de públicos-privados, Nación-Provincia para lograr afianzar el trabajo conjunto, además de que también sucede lo mismo en el arco político, donde oficialismo y oposición apuntan al mismo objetivo (más información en página 9).“Es la primera vez que estamos trabajando juntos Nación y Provincia con todos los empresarios para lograr esto y casi contrarreloj, porque necesitamos solucionar esto antes de que se abra la frontera”, puntualizó Guillermo Fachinello, presidente de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y NE de Corrientes (Apicofom).Seguidamente, expresó que hay una compleja situación con los costos, por ejemplo, con el combustible y la energía, teniendo en cuenta que la provincia es electrodependiente.“Entonces tenemos que buscar beneficios para ser competitivos, eso va a promover muchas fuentes de trabajo que es lo que nos falta, porque tenemos mano de obra calificada, pero tenemos que salir a competir con los chilenos y brasileños que son nuestra competencia más importante que tenemos cuando empezamos a vender a China y Estados Unidos”, sostuvo.Y agregó: “Nuestra estructura de costos es mucho más alta que el resto del país. Tenemos que trabajar en esto que es para toda la provincia, para que no haya asimetrías internas”.Por su parte, Alejandro Haene, presidente de la Confederación Económica Misiones (CEM) coincidió en que “nuestro pedido es para los 77 municipios, porque como Confederación no queremos que existan asimetrías internas, entonces buscamos que los beneficios sean para todos, sin excepción”.“La situación impositiva y provisional que tenemos es compleja, con un peso extra por la distancia, lo que hace que para contratar un flete para llevar tu producción tengas que pagar más, por el combustible. No puede ser que salga más caro llevar mercadería de Oberá a Buenos Aires que de Buenos Aires a China”, especificó. Y mencionó como alternativa que “el combustible cueste lo mismo en todo el país”. “Necesitamos darle competitividad a las empresas misioneras, por eso estamos trabajando a la par del sector público en este sentido”, afirmó.