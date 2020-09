Misiones defiende cierre de frontera para proteger la salud de la población - El Territorio Misiones

Jueves 24 de septiembre de 2020

Por Antonio Villalba avillalba@elterritorio.com.ar

"Paraguay no tiene deudas ni inflación y podría crear programas como el IFE o la ATP para ayudar a toda su población"Ricardo Wellbach Diputado Nacional por Misiones

El bloqueo de la frontera tras declararse la pandemia el 20 de marzo en la Argentina sigue generando un intenso debate en esta parte del país como también en Paraguay y Brasil.Misiones, metida como una pequeña cuña entre ambos países, viene implementando un intenso control sanitario para evitar altos niveles de contagio de coronavirus como es la preocupación creciente en ambos países fronterizos.“La prioridad es el tema de la salud”, volvió a recordar ayer el diputado nacional por Misiones Ricardo Wellbach. Al defender el actual bloqueo de la frontera planteó que “se puede atender las cuestiones por razones humanitarias o sanitarias”, aunque rechazó toda posibilidad de abrir la frontera para favorecer el comercio irregular, porque “para la importación o exportación de productos y mercaderías está legalmente permitido”, recordó ayer en diálogo con El Territorio.Es que las autoridades nacionales como la administración provincial vienen recibiendo estos pedidos de apertura de la frontera, especialmente desde Paraguay. De hecho, el gobierno paraguayo, presionado por los comerciantes, resolvió la reapertura total del Puente Internacional de la Amistad, que une Ciudad del Este con la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, desde el próximo martes 29 de septiembre por un período de prueba de tres semanas. En medio de tal situación, desde Misiones se insiste en conservar el bloqueo con ambos países. Ello a pesar de la insistencia de diversos sectores, como lo hicieron ahora integrantes de la Cámara de Comercio de Encarnación pidiendo la reapertura de la frontera para buscar paliar la crisis desatada a causa de la pandemia.Entre los diez puntos solicitados, reclamaron “establecer reuniones de trabajo, para tratar el protocolo, a ser implementado para la reapertura del puente San Roque González de Santa Cruz” y “celeridad en el diálogo entre cancillería de la Argentina y Paraguay para la pronta apertura del puente entre Encarnación y Posadas”.El pasado martes el gobernador de Itapúa Juan Schmalko dialogó con los comerciantes y se comprometió a solicitar la presencia de ministros del gobierno nacional para responder los reclamos, entre los que se encuentra la apertura de la frontera.Una situación similar se repite entre Foz de Iguazú y Puerto Iguazú. Desde la ciudad brasileña se preparan para un reclamo similar.Lo cierto es que tras declararse en la Argentina las actuales medidas de cierre de frontera tras la declaración de la pandemia, se fueron registrando realidades muy distintas producto del bloqueo.Ayer El Territorio detalló que el cierre de frontera con Encarnación, evitó la fuga mensual de unos 10.000 millones de pesos de la provincia. Gran parte de esos recursos iban a parar en comercios de Encarnación. Basta recordar que en base a datos consolidados por Migraciones correspondiente al 2019, por el Puente Roque González de Santa Cruz -que une Encarnación con Posadas- habían cruzado casi 10.572.138 ciudadanos, sólo superado por el Aeropuerto de Ezeiza con 10.702.602 y luego Foz de Iguazú y Puerto Iguazú con 11.241.063, que se ubicó ese año en primer lugar entre los 100 pasos con mayores movimientos migratorios, es decir de ingreso y egreso de personas.El movimiento de tanta cantidad de personas podría poner en peligro, además, todo el esfuerzo en el sistema sanitario desplegado por la administración provincial, recordó el diputado. Por ello, para Misiones, no es solamente una cuestión económica si bien tiene mucha incidencia, sino además una cuestión sanitaria.Ayer Wellbach marcó posición respecto de los reiterados reclamos planteados por sectores, como el comercio minorista de Encarnación.“Los paraguayos están reclamando derechos para comercializar con un país vecino que la mayoría de las veces se da en situación de desventaja; pero no están teniendo en cuenta que nosotros estamos protegiendo la vida de los misioneros”, afirmó ayer en diálogo con Radio República.Luego ampliaría el concepto en diálogo con este matutino, que así como el Estado argentino puso todo el empeño a asistir a sus ciudadanos en medio de esta pandemia, con la ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) o el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), lo mismo podría hacer Paraguay y hasta corren con la ventaja de que “no tienen deudas, ni inflación. Es un Estado saneado y podría invertir en políticas sociales”, añadió el legislador. Entiende que es la forma que podría contener a sus ciudadanos, que están haciendo múltiples reclamos además de pedir volver al trabajo informal en la frontera. “Acá no se está pidiendo ir a visitar a familiares, porque tampoco ello permite la actual pandemia”, concluyó.