Maradona dirigió el amistoso con San Lorenzo y se abrazó con Tinelli - El Territorio Misiones

Miércoles 30 de septiembre de 2020 | 19:03hs.

Minutos después de las 10 de la mañana, cuando el primer amistoso entre San Lorenzo y Gimnasia estaba en juego, Diego Maradona llegó al Nuevo Gasómetro para presenciar los encuentros de preparación de su equipo ante el que dirige Mariano Soso.Diego llegó de la mano de su hijo Dieguito Fernando y con una máscara anti Covid-19. El entrenador se está cuidando al máximo para no contagiarse debido a que puede ser un paciente de riesgo por sus antecedentes.El Lobo visitó al Ciclón en una mañana donde se jugaron dos partidos amistosos de cara a la reanudación del campeonato, que todavía no tiene fecha establecida, pero que podría ser el 16 o 23 de octubre.El primero de los amistosos jugado entre los titulares de ambos equipos terminó empatado 0 a 0.El equipo de Soso formó con Monetti; Peruzzi, Gattoni, Donatti, Pittón; D. Rodríguez, Menossi, J. Palacios, M. Palacios; Ramírez y Di Santo.El conjunto de Diego formó con Broun; Morales, Goltz, Coronel, Licht; Ramírez, Ayala, Paradela, M. García; Miranda y Barrios.En el entretiempo del primer partido Marcelo Tinelli bajó al campo de juego para encontrarse con Maradona y le regaló una camiseta de San Lorenzo. Lo abrazó y le dio un beso en la cabeza, ambos con barbijos, en una muestra de afecto que duró unos segundos.“Yo a Marcelo lo quiero. Es una de las mejores personas que conozco”, dijo Maradona sobre Tinelli en TNT Sports, el canal que transmitió el amistoso.Además, dijo estar feliz por haber ido a la cancha con su hijo Diego Fernando y pidió por la vuelta del fútbol: “No hay ningún argentino que no quiera que vuelva el fútbol”.