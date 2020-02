“Los jueces usan la prisión preventiva sin ningún control”

Domingo 2 de febrero de 2020

Por Daniela Cortés Corresponsalía Buenos Aires

El abogado penalista Juan Manuel Combi explicó a El Territorio que la prisión preventiva “es uno de los tantos abusos que cometen los jueces interpretando arbitrariamente la ley para privar de libertad a personas inocentes y lamentablemente las cárceles argentinas están llenas de imputados a quienes aún no se les probó culpabilidad alguna”.

El especialista en derecho penal dijo que “la regla en el proceso penal es la libertad de quien se encuentra acusado de un delito por el principio de presunción de inocencia hasta tanto se pruebe lo contrario mediante una sentencia condenatoria firme. La excepción a esa regla es la prisión preventiva del imputado en determinados casos cuando existe el riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Actualmente esto está funcionado exactamente al revés, porque la prisión preventiva en vez de ser una excepción es la regla general”.

El abogado destacó que “así como se invierte la aplicación de la prisión preventiva, usándola como regla y no como excepción, también se invierte el principio fundamental de la inocencia y los imputados privados de libertad tienen que probar que son inocentes. Todo al revés”.

Según Combi “lo que sucede ahora es que los jueces abusan de la figura de la prisión preventiva y no la aplican solamente en casos excepcionales como debiera ser y por ese motivo la mayor cantidad de gente que hoy esta privada de libertad en las cárceles de todo el país, no son los condenados sino los imputados que aun no fueron declarados culpables pero están con prisiones preventivas”.

En ese sentido, el especialista en derecho penal explicó que “se trata de decisiones de los jueces que violentan el espíritu constitucional de nuestro sistema legal basado en el principio de inocencia de todas las personas hasta que se demuestre lo contrario porque al privarla de la libertad antes de una condena firme están prejuzgándolo como culpable”.

Seguidamente advirtió que “esta situación que es muy preocupante y lamentablemente sólo trasciende a los medios cuando alguna persona con poder resulta detenida, pero las cárceles están llenas de personas pobres injustamente detenidas”.



El reclamo social de mano dura

Consultado sobre los motivos por los que los jueces dictan tantas las prisiones preventivas, Combi explicó que “el reclamo de una justicia más dura que encarcele rápido a los delincuentes está en el centro de este tema, pero lo que la gente debiera saber es que el proceso penal tiene su protocolo y que es violatorio del debido proceso privar de la libertad a quien no fue condenado como culpable”.

Según Combi “los jueces usan discrecionalmente la figura de la prisión preventiva sin ningún tipo de controles y después hay muchos casos donde se demuestra que esa persona no cometió delitos y purgó por algo que nunca hizo. Hay muchos casos así. Es terriblemente cruel el sistema”.

También se da la situación de personas acusadas de un delito que están detenidas con prisión preventiva y que les ofrecen la libertad a cambio de dos o tres 3 años de prisión en suspenso y obviamente con tal de recuperar la libertad muchas personas aceptan condenas por delitos que nunca cometieron sólo para salir de la prisión”.

También explicó que “en algunos caos los ciudadanos afectados por esta situación después presentan pedidos de reparación al estado por haber sido privados injustamente de su libertad pero no hay nada que repare efectivamente el tiempo que esa persona dejó de estar con su familia o de trabajar o de vivir en libertad”.