Labaroni: “Tuvimos errores en defensa que no podemos tener”

Martes 10 de marzo de 2020 | 07:27hs.

Por Diego Vain deportes@elterritorio.com.ar

Guaraní le puso punto final a la primera fase en el torneo Regional con un empate ante Timbó, que para afuera dejó más dudas que certezas, pero que puertas adentro sirvió para lo que viene.





Darío Labaroni aprovechó que la Franja ya tenía su lugar asegurado en la siguiente ronda y probó a varios habituales suplentes y a otros jugadores que ni siquiera habían estado en el banco de suplentes en los anteriores encuentros.





El punto sirvió para terminar invictos, pero el gol en contra, el primero que recibió el equipo posadeño en el torneo, dejó un sabor amargo para el conductor del plantel, sobre todo por el rendimiento de la última línea del equipo.





“El objetivo era probar nombres, más allá del resultado. Quería ver el rendimiento de jugadores que no venían teniendo minutos y a mi me sirvió mucho, del rendimiento que puede tener cada uno”, explicó el técnico del conjunto de Villa Sarita, que ahora tendrá un par de semanas para preparar el debut en la segunda fase del torneo Regional.





Recién el fin de semana se terminará de jugar la primera fase de la región Litoral Norte y por eso la Franja tendrá una vez más un fin de semana libre. Ese tiempo será vital para trabajar en las virtudes y las necesidades del equipo.





“Nos faltó juego sobre todas las cosas y tuvimos errores en defensa que no podemos tener”, se lamentó Labaroni en referencia al empate ante los de Jardín América.





“Sabíamos que le iban a tirar la pelota a los rápidos de afuera, lo ensayamos y nos hacen el gol de esa manera. Eso te da bronca. Cuando sabes lo que van a hacer, ensayas lo que van a hacer y te lo hacen por falta de atención”, agregó el platense.





De los cuatro partidos que jugó Guaraní, sin dudas en el que más seguro se vio al equipo fue ante Timbó en Villa Sarita. Más allá del resultado abultado del primer tiempo (3-0), la manera en la que la Franja se impuso a su rival fue lo que le gustó a su DT.





“El primer tiempo contra Timbó en cancha de Guaraní. Ese es el Guaraní que pretendo. Un equipo protagonista, que presione y que genere situaciones de gol. Si bien ante Timbó (en Jardín América) no dejamos de generar, no lo hicimos de la manera que a mi me gusta”, reflexionó el entrenador.





A partir de esa actuación el DT buscará la identidad de su equipo. Hay momentos en los que Guaraní tiene esa idea, pero carece de la paciencia necesaria para sostenerla en el tiempo.





Ahora comenzará una etapa en la que el margen de error se achica. En la segunda fase del torneo serán cuatro equipos y solamente el primero avanzará a la siguiente instancia del torneo. Por eso los partidos en Villa Sarita serán vitales.





Ayer el Consejo Federal iba a dar a conocer las zonas para la segunda fase, pero finalmente hoy se sabrá cómo serán las zonas. Lo que sí es seguro es que Guaraní y Atlético Posadas, los dos representantes de la Tierra Colorada, estarán en el mismo grupo.





Como la Franja ya estaba clasificada y previendo lo que seguiría, Labaroni empezó a ver a los posibles rivales y analizó lo que pueden ser los choques ante el Decano.





“Atlético en su cancha va a ser muy duro. Es una cancha en la que se hace muy difícil jugar. Vamos a tener que estar muy atentos, va a haber mucho juego aéreo, vamos a tener que estar muy atentos a eso, y en la medida que se pueda tratar de jugar”, expresó Labaroni.





“Y si no se puede, que no te extrañe que sea un partido de muchos lanzamientos largos y el que esté más atento lo va a ganar”, avisó el DT.





Entonces, de ahora en más, la tarea será “hacer hincapié en las cosas que hicimos mal y mejorar las que hicimos bien”. “Estuvimos desprolijos en defensa y si bien era una defensa nueva por lo nombres, tienen que demostrar que están a la altura”, avisó Labaroni.Un punto importante será el estado del campo de juego. “Yo fui a la cancha (de Atlético) y valoro lo que trabajaron, pero está en mal estado para jugar al fútbol. Por eso habrá que hacer una táctica acorde al terreno”, analizó el entrenador.