La rutina es la clave

Sábado 21 de marzo de 2020 | 06:30hs.

Luego de las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno nacional para evitar la propagación de coronavirus, quedarse en casa es la mejor -y única- forma de enfrentar la pandemia. Sin llegar al extremismo para no generar miedos innecesarios, es preciso recalcar la importancia de no salir a la calle y exponerse, salvo en casos absolutamente imprescindibles, tal cual lo afirma el decreto de necesidad y urgencia.

Ahora bien, permanecer en aislamiento puede tornarse un poco aburrido y hasta difícil. Sin embargo, la solidaridad colectiva y la organización rutinaria son fundamentales para sobrellevar estos días.

“Una de las cosas que tenemos que tener previstas es que este aislamiento no nos deje totalmente desrutinizados, porque nuestro organismo necesita de una rutina planificada”, destacó en primera instancia la psicóloga María O’Paiella, en diálogo con Acá te lo contamos, por Radioactiva.

Entonces, respetar horarios y llevar adelante actividades variadas, siempre dentro del hogar, son medidas imprescindibles para no alterar la salud mental de uno mismo y de los demás.

“Es como un mensaje paradójico que tenemos. Porque se trata de mantener la calma, pero, al mismo tiempo, estamos ante una situación que indefectiblemente nos mantiene en alerta. Nuestra rutina se altera por completo y todo cambia de planes. Por eso, planificar un horario para hacer actividad física, tareas con los chicos y hasta para comer, es importante para mantener la controlabilidad de la situación”, detalló la especialista.

En ese sentido, la sugerencia que mejor se adapta al momento, tiene que ver justamente con la disminución de exigencias y la planificación de actividades. Y, de esa forma, evitar que la ansiedad se dispare. “Nuestro cerebro se siente tranquilo cuando tiene planes porque eso nos da cierta sensación de control, porque tenemos como previsto lo que va a venir, lo que va a pasar y lo que vamos a hacer ante esto que sucede”, explicó O’Paiella y agregó: “Una de las cosas que tenemos que prever es que este aislamiento no nos deje totalmente desrutinizados. Como sugerencia, les puedo decir que empiecen a intentar establecerse cierto plan de rutina, pero no debe ser excesivo”.

Un claro ejemplo serían las tareas de la escuela. Teniendo en cuenta que los docentes y alumnos intercambian desde hace varios días actividades a través de la Plataforma Guacurarí, vía WhatsApp o mediante redes sociales, sería conveniente determinar un horario para realizar las actividades.

“El chico no se puede pasar todo el día sentado haciendo los deberes. Tampoco debemos dejar los útiles arriba de la mesa, si no vamos a llevar todo el tiempo una sensación de no saber cuando se empieza y cuando se termina algo”, refirió la psicóloga.

Pero, así como hay un horario para hacer los deberes, también es importante definir un tiempo para los juegos, el distendimiento y todas las demás actividades. Esa es la clave para sobrellevar de la mejor manera el aislamiento obligatorio.

Se trata de estar atentos a diversas cuestiones: los horarios para estudiar, para entretenerse jugando, para mirar tele, para jugar videojuegos, para leer, para limpiar el hogar y para llevar a cabo actividades físicas.

Incluso, respetar los tiempos de comida es una de las pautas más importantes: “Muchas veces, este encierro conlleva a un desajuste alimenticio. Porque al principio nos lo tomamos como que son vacaciones y nos pasamos comiendo en exceso. Pero lo único que generamos es un efecto contraproducente”, señaló la profesional.

Tener dentro de casa un espacio exclusivo para llevar adelante alguna rutina de movimientos es otra medida efectiva. Los juegos de Playstation o Xbox que inviten al movimiento, el yoga, la meditación, la gimnasia o, incluso, las clases de entrenamiento vía YouTube o aplicaciones es una manera de aprovechar los recursos tecnológicos en pos de nuestra salud y bienestar.