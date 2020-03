Hay 30 nuevos casos en el país y ya son 158 los infectados

Misioneros varados en un crucero

“Por favor divulgar: somo 800 argentinos, aproximadamente, en el buque Costa Pacífica de la cadena Costa Cruceros… Hoy paramos en Marsella, solamente bajaron los pasajeros franceses. Estamos bajo bandera italiana. Desde aquí no podemos hacer nada, ni siquiera llenar el formulario de repatriación ya que no conocemos donde nos alojarán, si nos llevarán a un aeropuerto o qué. Menos acercarnos a un consulado o embajada”. El párrafo corresponde a la misionera Alicia Freaza, quien se encuentra junto a su esposo en el crucero y que recurrió a las redes sociales para pedir ayuda. “Sólo Cancillería argentina puede gestionar la repatriación: en el mismo buque o mandando aviones a Roma, como así también realizar un acuerdo con Alitalia para que nos lleven a nosotros y traigan italianos”, reza la publicación en Facebook. El crucero en el que viaja Alicia, junto a su esposo Juan Carlos Descotte partió de Buenos Aires el martes 3 de marzo. Realizaron varias paradas en Sudamérica, la última de ellas en Maceió, el lunes 9. Luego cruzaron el Atlántico con destino a Europa; en el medio del océano se desató la epidemia, por lo cual no pararon en el puerto de las Islas Canarias y siguieron por la costa del Mediterráneo. “Hasta ahora no tuvieron ningún caso sospechoso y dado el tiempo que transcurrió creemos que no hay nadie infectado en ese barco, ya que están hace más de quince días”, indicó desde la tierra colorada Natalia Carolina Bonetti, hija de Alicia, mientras en medio de la angustia busca soluciones con la Embajada argentina en Italia y Cancillería. Según la información que manejan los familiares, son más de 3.000 pasajeros y 1.000 tripulantes.