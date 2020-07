La producción y venta de muebles de madera se recupera

Sábado 25 de julio de 2020 | 06:00hs.

Por Victor Piris vpiris@elterritorio.com.ar

Caídas de hasta el 70% en el sector El sector mueblero en el país venía de transitar uno de los peores momentos económicos en los primeros meses de este año. En algunos casos se registraron caídas de actividad del 70% hacia febrero o marzo de este año. Hacia fines de abril, la Federación Argentina de la Madera y Afines (Faima) relevó una gran paralización en las fábricas de muebles. Así sobre un sondeo de unas 330 pymes foresto industriales detectó que un 58% de las empresas acumulaba caídas mayores al 70% en sus ventas y el 78% del total relevado mostró caídas mayores al 50%. En el segmento “muebles” el 75% de las empresas marcó una caída mayor al 70%. A pesar de que el sector fue considerado esencial en algunos eslabones de la cadena, el impacto del cierre de locales comerciales a la calle y el freno a la obra pública-privada pusieron al sector en una situación extremadamente delicada. La muestra, como reflejo del sector, se caracterizó por tener empresas pyme con el 62% del total con empresas de 1 a 19 empleados. Dentro de este segmento en particular el 72% consideraba que no está seguro de poder abonar el salario de abril o que podrá hacerlo solo hasta un 50% del total. Se detalló además que el 55% del total no tenía canales de venta online para suplir el cierre de locales. Respecto a variables financieras el 60% de la muestra (hasta abril) no había podido acceder a la línea de crédito al 24% al mismo tiempo que el 57% indica la presencia de muchos cheques rechazados en abril.

El aislamiento favoreció el amoblamiento El presidente de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (Faima), Román Queiroz, explicó a El Territorio que observaron un repunte en la demanda de muebles de madera. Y consideró que, si bien es una buena noticia, el repunte aún no es significativo como para proyectar una recuperación sostenida del sector. Lo que considera recién llegará una vez terminada la pandemia. “Si hay una pequeña reactivación, no creemos que sea muy grande. Tal vez sea por el mayor acceso de dinero en la calle, por la emisión que hay o porque la gente gasta menos en varios rubros. Los que pudieron tener la suerte de mantener sus salarios, tienen fondos que antes tal vez destinaban a las vacaciones y ahora los usan para arreglar la casa o comprar nuevo mobiliario”, evaluó el empresario misionero. Consideró también que la compra de bienes durables se realiza para protegerse ante una mayor inflación. “Creemos que la mayor venta es estacional, pero la verdadera reactivación se sabrá cuando se salga de la pandemia y veremos como quedan los distintos actores. Pero en principio es bueno que un rubro empiece a estar mejor”, dijo.

Forestales debatieron sobre trabajo con bosques nativos



La Comisión Directiva de la Federación Argentina de Ingeniería Forestal (Faif), integrada por los representantes de los cinco colegios de Ciencias Forestales de Argentina, se reunió con el Director de Bosques de Nación, ingeniero Martín Mónaco y su equipo técnico: los ingenieros Hernán Colomb, Fernando Ariel Medina y Víctor Rosales.



En la reunión desarrollada en forma de videoconferencia, se abordaron temas sobre la actualidad y perspectivas para el sector forestal relacionado a los bosques nativos y al ejercicio profesional.



Desde la Dirección de Bosques se hizo un resumen de los lineamientos de la gestión nacional de los bosques nativos, detallando sobre los ejes de trabajo y las herramientas (proyectos) disponibles para su ejecución.



En este sentido se destacó la Ley de Bosques 26.331 como un fuerte instrumento de política forestal una agenda orientada a detener la deforestación (conservación).



También a implementar acciones contra la informalidad y la inequitativa distribución de la renta, combatir los incendios forestales y visibilizar el aporte de los bosques en la matriz productiva y las economías regionales.



Desarrollo forestal nativo

Por su parte, la Faif y los Colegios Profesionales manifestaron su predisposición al trabajo conjunto y colaborativo en la discusión de los aspectos centrales que hacen al crecimiento y al desarrollo del sector forestal de los bosques nativos del país.



Por último, se planteó la necesidad de trabajar en la jerarquización y el fortalecimiento de la institucionalidad de la organización que nuclea a los profesionales forestales, en ese sentido se reconoció que en Misiones se dio un paso significativo al incorporar colegiación de los ingenieros forestales a las especialidades en Industrias de la Madera y en Industrias Forestales, ley sancionada recientemente por la Legislatura Provincial de manera unánime.



Participaron del encuentro virtual los ingenieros Felipe Cisneros de la Faif; Jaime Ledesma, Miguel López, Amalia Díaz y Juan Al berto Acosta del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (Coinform); Pablo Álvarez del Colegio de Graduados en Ciencias Forestales de Santiago del Estero; Fabio Berón de la Asociación de Ingenieros Forestales de Chubut; Mario Bejarano e ingeniero Walter Lescano del Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco, Patricia Britos del Colegio de Ingenieros Forestales de Formosa y Luis María Mestres en representación de la provincia de Corrientes.





El sector de muebles de madera está teniendo una recuperación de pedidos. El cambio de tendencia es muy reciente y desde las empresas consideran que es tanto por compras particulares como de mayoristas. Se recordó que los muebleros eran los que menor actividad venían registrando, incluso antes de la crisis del coronavirus. Pero ahora, por varios factores, están registrando una notoria mejoría en la demanda de sus productos.Tanto desde los aserraderos como desde el gobierno provincial se consideró que entre los factores que explican el repunte se destacan las compras de familias que buscan mejorar las condiciones de su hogar. Algo similar a lo que ocurre con el sector de la construcción.También incidió el interés y la oportunidad que están viendo algunas empresas mayoristas para hacerse de stocks de mobiliario para su posterior reventa.“Se ve un repunte interesante en los pedidos. Así como pasa con madera aserrada, también estamos teniendo más actividad con los muebles”, comentó Paulo Mattes, empresario mueblero.Explicó que en su caso trabaja con variados productos, pero últimamente se enfocaron en el armado de muebles de interior con camas, mesas y sillas, muebles de jardín. “Estamos trabajando muy bien”, confirmó.Para Mattes, que tiene su industria en 9 de julio, hay variadas razones que pueden explicar el repunte de su actividad. Pero básicamente se traduce en “compras de oportunidad”, por familias y empresas. “Para mí las ayudas que se dieron a las familias, en el marco de la pandemia, generaron que más personas se preocupen por mejorar sus hogares. También ayudó que la gente dejó de gastar en muchos rubros y se enfocó en algunas cosas”, consideró.El empresario comentó que ante el repunte de pedidos se están esforzando en ampliar sus condiciones productivas. “Nosotros hicimos una ampliación del galpón de unos 700 metros cuadrados. Estamos fortaleciendo la terminación del mueble y empezando una línea de puertas. Esta pandemia nos encontró todavía reinvirtiendo para mejorar nuestros trabajos”.“Hay una buena expectativa de venta con varias empresas, sobre todo las que están trabajando con producción seriada para afuera de Misiones”, comentó Roberto Tarnowski, subsecretario de planificación industrial del Ministerio de Industria de Misiones.El funcionario remarcó que “hay algunas firmas que están teniendo una demanda muy importante que incluso supera su capacidad productiva. Evidentemente hay una demanda fuerte de mayoristas que buscan apalancarse en stock de productos”.Tarnowski consideró que la demanda responde a una posibilidad concreta de inversión y para estar listos ante una recuperación del consumo en grandes ciudades. “Antes las empresas colocaban bonos u otras herramientas financieras, ahora la compra de mercadería se considera un buen respaldo de capital”, opinó.Entre los productos que buscan las empresas mayoristas, Tarnowski consideró que hay más búsquedas de sillas. “Son pocos los aserraderos que se especializan en sillas porque es un producto que debe hacerse estandarizado, porque de lo contrario los costos no cierran. Hay muchos que hacen mesas, camas, aparadores, todo el resto de los muebles, pero no hay sillas en volumen”, consideró.Se recordó en tanto que “las fábricas que están trabajando con muebles en serie, que ya tenían clientes de años anteriores, ahora están retomando la actividad. Es una cuestión difícil de evaluar porque es muy reciente. Hace dos meses había empresas que no sabían cómo pagar sueldos y hoy no saben si amplían su producción y contratan más gente”.Por otro lado, el funcionario también fue crítico en la oportunidad de reactivación y exige que las empresas innoven.“Lamentablemente a veces un producto del exterior es similar en precio, pero con un mejor diseño se gana al consumidor. Y es algo que a muchos productores de muebles todavía les cuesta mejorar. Por lo general no se quiere pedir ayuda y se trata de trabajar sólo con lo que se conoce. Así se terminan desperdiciando posibilidades de ganar trabajos”.