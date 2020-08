Juez de Faltas de Oberá denunció a Bondar por amenazas, daño e injurias - El Territorio Misiones

Viernes 28 de agosto de 2020 | 22:08hs.

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

El abogado Roberto Bondar protagonizó un escándalo que derivó en una denuncia penal en su contra por presunta amenaza, daño al bien público e injurias en perjuicio del juez de Faltas de Oberá, Francisco Sá.







A consecuencia del incidente, a partir del jueves y por gestiones del Ejecutivo Municipal, la sede del Tribunal de Faltas dispondrá de custodia policial permanente, confirmaron fuentes oficiales.







En la víspera Sá radicó la denuncia ante la Seccional Primera, la misma dependencia donde el pasado 4 de julio se gestó un acta contra Bondar por circular en la vía pública sin barbijo obligatorio.







Si bien en primer momento dicha acta fue girada al Tribunal de Faltas, el infractor recusó al magistrado y la resolución recayó en Matías Frick, director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad.







Frick analizó los elementos de prueba, como fotografías que corroboran la infracción, desestimó los argumentos de la defensa y efectuó una sanción económica, tal como estipula la ley vigente.





Notificado de la misma, sorpresivamente Bondar se presentó ayer en el Tribunal de Faltas y, con violencia e insultos, pretendió hablar con el mismo juez al que había recusado, siendo que otro funcionario fue el encargado de resolver la cuestión.







“Llegó a los gritos y profiriendo insultos. Quería que el juez lo atienda: “que salga ese…”, gritaba. La secretaria le explicó que el trámite estuvo a cargo de Jurídicos de la Municipalidad. Salió y al rato volvió; pero abrió la puerta para afuera, siendo se abre hacia adentro, lo que hizo palanca y reventó el zócalo. Después siguió gritando y dijo que lo esperaba al juez afuera, amenazante. Varios testigos presenciaron el hecho”, citó un vocero.







Otra vez sin barbijo

Ante tamaño escándalo público, personal del Tribunal solicitó presencia policial en el lugar, pero cuando los efectivos llegaron el abogado ya se había ido.







“Para colmo estaba sin barbijo, que fue por lo mismo que se lo sancionó”, agregaron.







Luego el juez de Faltas se trasladó hasta la Seccional Primera y radicó una denuncia por amenaza, daño al bien público e injurias.







En tanto, debido al tenor del hecho y para prevenir episodios similares, desde la comuna gestionaron que a partir de hoy el Tribunal disponga de custodia policial permanente.







Por otra parte, luego del citado incidente Bondar se trasladó al edificio municipal para increpar al director de Asuntos Jurídicos, quien trató de charlar en buenos términos.







Pero el infractor seguía alterado y no dio lugar a explicaciones. “Vos firmaste esta pavada, no me expliques nada. Te quería ver la cara nomás”, le habría dicho a Frick, según testigos.







Con relación al acta que derivó en los incidentes de ayer, el 4 de julio por la tarde el abogado se hallaba caminado con su hijo por el centro de la ciudad cuando un policía se acercó y le llamó la atención por no utilizar barbijos, al tiempo que le sugirió que los usen porque se trata de elementos obligatorios para transitar.







“Pero el profesional le respondió al cadete con soberbia diciendo que lo iba a denunciar y hacer pasear por todos los juzgados de Oberá. De ahí se dirigió, también sin barbijo, a la Seccional Primera a discutir por el procedimiento policial, ante lo cual se labró un acta y le tomaron una fotografía para evidencia”, precisaron.





Si bien no trascendió el monto de la multa impuesta, la misma oscila entre 1.600 pesos y 4.800 pesos, según lo estipulado por ley.







Accionar polémico



Vale mencionar que el nombre de Roberto Bondar está relacionado a varios incidentes en el ámbito judicial, puesto que más allá de su carácter de abogado, en los últimos años protagonizó varios hechos polémicos.







Por ejemplo, en octubre del año pasado increpó y empujó a un empleado de agua potable de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo) frente a integrantes del Consejo de Administración.







Según mencionaron en ese momento, el profesional se presentó en la sede de la entidad para reclamar por la facturación del servicio y comenzó a insultar a sus interlocutores.







Después empujó de manera violenta a un trabajador que trataba de brindarle las explicaciones del caso. El bochornoso hecho quedó registrado en el sistema de seguridad por cámaras.





Antes, a mediados del 2017, Bondar fue sancionado por la Justicia de Instrucción tras una serie de descalificativos contra una niña de 11 años que fue víctima de abuso.





Ante lo inapropiado de los términos usados por el letrado, el juez de la causa lo apercibió y giró las pruebas al Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones.







Según el magistrado Horacio Alarcón, en la petición de falta de mérito “a mi entender descalifica a la menor L.M.L. en dos oportunidades. En el primer término tildándola de “basura e inmundicia humana”; y en un párrafo posterior de “mugre”, hecho este que a mi criterio configura un desempeño profesional moralmente reprochable del letrado referido y susceptible de sanción en los términos del Artículo 57 del R.P.P.J. de la provincia de Misiones”.







Ese mismo año, en el marco del primer juicio por el homicidio de la pequeña Selene Aguirre, Bondar calificó como “delincuentes” y “barras bravas” a los integrantes del Tribunal Penal Uno de Oberá.