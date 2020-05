Hallaron un cadáver que sería de un joven que estaba desaparecido

Martes 5 de mayo de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

La investigación que se inició el miércoles pasado luego de la desaparición de un joven de 25 años de Victoria tuvo novedades durante la tarde de ayer. Y es que en una plantación de eucaliptos de Puerto Piray, efectivos de la Unidad Regional III encontraron un cuerpo en avanzado estado de descomposición que por las prendas de vestir que llevaba podrían pertenecer a Nelson Meza (25).Lo llamativo del caso es que de acuerdo a una serie de averiguaciones hechas por la Policía, en el mismo lugar donde fue encontrado el cadáver, el mismo miércoles 29 de abril, tanto el padre de Nelson como otro hombre de 29 años de Colonia Victoria fueron atacados a tiros por supuestos delincuentes que los interceptaron cuando viajaban sobre la ruta nacional 12 rumbo a Montecarlo.A raíz de esta novedad, el Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado, a cargo de la magistrada Nuria Allou, dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de una autopsia. A partir de esto se podrá confirmar la identidad del fallecido y las causas que provocaron el deceso.De acuerdo a los datos proporcionados por al Policía de Misiones trascendió que el cuerpo fue hallado en horas de la tarde, a unos 2 kilómetros del barrio Parodi de Piray.Una de las claves en este caso, de acuerdo a lo manifestado por fuentes ligadas a la pesquisa, fue un video que se viralizó a las pocas horas de conocerse la desaparición del joven.En el audiovisual se ve al propio Nelson acostado y malherido en una zona de muchos árboles.Y si bien dura pocos segundos el muchacho comentó que había sido atacado a tiros y hasta incluso aportó el apodo de uno de sus agresores.Este video fue enviado por el propio Nelson a sus contactos de WhatsApp y de inmediato llegó al celular de su madrastra quien realizó una denuncia formal en la comisaría de Colonia Victoria.Las mismas fuentes comentaron que el paradero del joven estaría más que relacionado con un ataque que denunció el propio padre de Nelson, identificado como Calixto Meza (47), y cuyo caso tomó conocimiento la Policía de Misiones luego de que éste último junto a su amigo Darío A. (29) ingresaron hace seis días gravemente heridos al hospital Samic de Eldorado. Ambos con lesiones de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.Ante los investigadores estos dos últimos explicaron que fueron interceptados cuando de movilizaban rumbo al barrio Industrial de Montecarlo en un Peugeot 207, ese mismo miércoles 29 por la mañana, por tres desconocidos que iban en un vehículo Chevrolet gris.Siempre desde el relato de los heridos, tras detener la marcha del vehículo, ambos fueron llevados bajo amenazas con armas de fuego hasta una zona de eucaliptos en donde los sujetos exigieron dinero en efectivo. Y añadieron que acto seguido abrieron fuego sobre los dos automovilistas.Si bien los pesquisas continúan con las investigaciones, no se descarta que durante el ataque a tiros también estuvo presente Nelson y que su deceso se pudo haber producido en ese mismo momento. Aunque por ahora no se logró precisar por qué el joven no fue llevado hasta el nosocomio por su padre.Dicha hipótesis se podría justificar ya que en ningún momento de su declaración Calixto dijo haber estado acompañado de su hijo.Además, esto podría hacer tambalear el móvil del robo y lo relacionaría con alguna actividad ilícita que podrían estar haciendo estas personas.