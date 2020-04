Hacen mandados para quienes no pueden salir de la casa

Domingo 5 de abril de 2020

El confinamiento obligatorio genera complicaciones en toda la sociedad, pero más aún en el sector de adultos mayores que, ya sea por problemas de salud, movilidad o temor a exponerse por ser población en riesgo, se ven imposibilitados de salir a la calle. En ese marco jóvenes de Eldorado se ofrecen a ayudarlos.Es que los ejemplos de solidaridad se suceden uno tras otro en tiempos de crisis: Gastón Acosta y Hugo Duarte son dos de ellos en esta oleada de empatía.“Todo comenzó porque unas amigas se habían ofrecido a ayudar a los abuelos que viven en el mismo edificio que ellas y ahí se me ocurrió la idea. Hice un volante con mi número de teléfono donde ofrecía mis servicios y lo subí a las redes sociales”, relató Gastón en diálogo con El Territorio.“Por mi parte comencé desde el primer día que se decretó el aislamiento. Tomé el ejemplo de lo que venían haciendo jóvenes en Europa donde ya estaba la cuarentena y publicité mi iniciativa a través de las redes”, dijo Hugo.Gastón trabaja en la Fiscalía de la ciudad, que actualmente está cumpliendo un horario reducido, y contó: “Ese horario de trabajo me permite organizar mi tiempo para poder cumplir con los pedidos de ayuda que me hacen. Actualmente estoy realizando entre cinco y ocho mandados por día”.“Entre la gente que me pide ayuda hay de todos los sectores sociales, desde ancianos que viven en los barrios más alejados hasta personas que habitan cercanas al centro y que por ahí por ser muy mayores tienen miedo de exponerse”, añadió.Por su parte Hugo trabaja en el Concejo Deliberante y explicó que “concentré las ayudas que realizo entre el Kilómetro 6 y el 9 por las restricciones que existen para pasar al otro lado de la ruta 12. Casi todos los pedidos que me realizan son personas mayores por medicamentos”.Si bien la mayoría de las solicitudes de ayuda provienen de adultos mayores, también hay casos de jóvenes “que por distintos problemas de salud no pueden salir de sus casas”, comentó Gastón.Ambos realizan estas tareas solidarias con sus propios recursos y dando parte de su tiempo.Debido la posibilidad de contagio del Covid-19 los dos cumplen con todas las medidas de higiene y sanidad necesarias. “Todo lo hago con barbijos y guantes. Antes de entregar un pedido me coloco siempre alcohol en gel, lo mismo que a las mercaderías que pudieron ser contaminadas. Intento cuidarme y cuidar también a las personas que ayudo”, coinciden ambos.Así también destacaron la importancia que tiene trabajar con las personas mayores y la felicidad que les provoca. “Te escuchan con atención, son respetuosos, agradecidos. Y la verdad que me hace feliz trabajar con ellos. Es muy bueno poder hablar con alguien y saber que si tienen alguna necesidad pueden contar con mi ayuda”, resumió Hugo y Gastón cerró diciendo que “todo esto lo hago de corazón porque lo siento así”.Para contactarse los números son: Gastón (03751) 15499734 o Hugo (03751) 15520176.