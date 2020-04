En Oberá, Fanny contiene y ayuda a los que no tienen voz

Domingo 5 de abril de 2020

“Salvando Huellas Oberá” es una organización sin fines de lucro de la zona centro de la provincia que se dedica a la ayuda y a la asistencia a mascotas que sufren maltratos o que padecen algún tipo de enfermedad.Actualmente, sus integrantes colaboran con 17 perros adultos, de los cuales 3 no pueden caminar y otros 3 padecen de leishmaniasis.Fanny Diaz es una joven obereña que sobre la calle Laguna Blanca del barrio Ecológico posee un terreno de importantes dimensiones, en donde aprovecha su tiempo para brindar amor a los animales y darles el cuidado que se merecen.Incluso cuenta con parte del terreno de su madre, quién la ayuda con su desinteresada tarea.Para poder mantener la alimentación de los canes y cubrir el costo de los medicamentos, Fanny junto a sus colaboradores más cercanos se reúnen una a vez al mes en distintas plazoletas de la localidad a vender distintos platos dulces y fideos caseros.Además, debido a la cuarentena reinante por estos días en el país, ahora dependen más que nunca de la solidaridad de la gente para conseguir insumos y provisiones.“Organizamos una vez al mes la venta de comidas para salvar gastos de veterinaria, medicación y alimentos. Pero hoy no podemos hacer las ventas y esperamos la donación de las personas, que sean solidarias con alimentos y medicamentos para los problemas hepáticos, como también elementos de limpieza que se necesitan”, explicó la obereña.“Todos se encuentran en buenas condiciones para la adopción, en el caso de los perros con leishmaniasis que llegaron muy desnutridos o con heridas están bien, porque están controlados con el collar y la medicación. El tema es que no quieren adoptar mascotas con esa enfermedad”, comentó preocupada a este medio.Además añadió que los vecinos aportan a la causa y que constantemente agradecen la ayuda que brinda el grupo en la protección de los animales maltratados.Finalmente, remarcó que para continuar con tan importante labor necesitan de la ayuda de toda la sociedad con alimentos, pañales y remedios. Y comentó que quienes quieran colaborar pueden contactarse con la página de Facebook, “Salvando Huellas Oberá” o al número celular 3755 – 436616.