Encaran encuesta sobre estrés y angustia en niños y adolescentes - El Territorio Misiones

“Con respecto a la confidencialidad y el anonimato, se reconoce que las encuestas pueden revelar información íntima de los niños y que compartir pensamientos y emociones acerca de las vivencias personales en situación de cuarentena por pandemia puede ser motivo de estrés. Las descripciones de sus experiencias no serán almacenadas bajo etiqueta identificativa alguna y se garantiza la anonimización de cualquier dato personal a través de su sustitución por un código. Esto quiere decir que los datos personales de su hijo no serán usados ni divulgados y su identidad será protegida por los investigadores”.





Vacunación, otro de los problemas El contexto de pandemia y la imposición del aislamiento, en su etapa más estricta, influyó en la caída de los controles de rutina y la vacunación. El Calendario de Vacunas incompleto representa también una preocupación de pediatras e infectólogos. A fines de junio, los centros de atenciónprimaria de la salud (Caps) en Posadas advirtieron una disminución del cumplimiento de los esquemas gratuitos y obligatorios de vacunación. “Hay pocos controles, en los consultorios privados atienden tres o cuatro pacientes por día. Es más difícil encontrarlos. Es una preocupación, la gente considera que es peligroso concurrir al vacunatorio o al Caps por los riesgos de enfermedades”, había manifestado, Oscar López, pediatra especialista en Infectología del Hospital de Pediatría. Y apuntó: “Mientras me voy atrasando, voy enlenteciendo el proceso de inmunidad. Si me vacuno hoy, no significa que a los dos meses ya tengo inmunidad. Es importante respetar los tiempos para generar un buen sistema de defensa”.

Las preguntas De las cosas que hacías antes de la cuarentena, ¿extrañás alguna?

¿Te sentís triste durante la cuarentena?

Cuando termine la cuarentena, ¿cuáles son las primeras tres cosas que querés hacer?

¿Tuviste miedo de algo desde que comenzó la cuarentena?

¿Tuviste Covid o algún familiar, conocido, amigo o persona del barrio tuvo Covid?

Si la respuesta es sí: contanos cómo te sentiste; contanos cómo te trataron los vecinos/las redes

En este espacio podés decirnos todo lo que no te preguntamos y nos quieras contar.

Niños y adolescentes son, si se quiere, el sector de la población que más debió resignar en esta pandemia. Su rutina ya no existe. No hay escuelas abiertas, ni plazas, ni peloteros, ni competencias al aire libre, ni talleres de canto, ni actividades extraescolares y mucho menos reuniones en casa de amigos. En sus vidas tomó protagonismo la virtualidad, para quienes cuentan con computadora e internet. En otros casos, ni siquiera eso.Ante este escenario, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) se puso a trabajar en lo que vendrá: cuáles serán las herramientas o estrategias para los chicos en el contexto pospandemia. Y organizó la encuesta ‘Percepciones y sentimientos de niños Argentinos frente a la cuarentena Covid-19’, que tiene como objetivo llegar a todo el país.El estudio contempla a niños y adolescentes de entre 6 y 18 años, población que, a su vez, se divide en tres grupos etarios, de 6 a 9, de 10 a 13 y de 14 a 18. Se espera un mínimo de diez encuestas por cada grupo.La pediatra Natalia Marchessini, quien se desempeña como vocal de la SAP filial Misiones, es la encargada de llevar adelante la compilación de datos en la provincia.“Dentro de las actividades a nivel nacional convocan a este grupo de trabajo, y desde Misiones nos sumamos. El viernes se resolvió por Zoom la propuesta de esta encuesta, que es abordar el tema de los chicos desde su parte emocional. Creo que los chicos son los grandes héroes de esta pandemia, porque les tocó suspender todo, cambiar todo, modificar todo. Lo más interesante es que lo tienen que responder ellos con sus palabras”, explicó Marchessini en diálogo con El Territorio.“Esto se va a recolectar en lo que queda de agosto y hasta septiembre, y luego se hará una evaluación a ver qué números arrojan a nivel país. Queremos llegar al interior de la provincia, que no respondan sólo los posadeños, sino que ya nos comunicamos con médicos de Puerto Iguazú, Eldorado”, comentó la médica, al tiempo que agregó: “Trataremos que nuestra muestra sea más representativa, buscamos superar ese piso de diez encuestas por grupo etario”.La encuesta es anónima y se sugiere que las respuestas sean en compañía de un adulto. La distribución del formulario tiene dos modalidades: una mediante los grupos de WhatsApp de madres o de docentes y la otra es en los centros de atención primaria de ca Salud (Caps).“Imprimí varias copias y les di a colegas que trabajan en los Caps para que se pueda llegar a áreas que no tienen conectividad, es importante llegar a la mayoría con distintos medios. Igualmente, ya prácticamente cumplimos con la expectativa inicial de 30 encuestas”, señaló la vocal de la SAP filial Misiones, cuya presidencia está a cargo de Carolina Razanovich, siendo la sede el Hospital de Pediatría en Fernando Barreyro.“La idea de la SAP es cotejar estos datos y comparar con otros países de América Latina que por lo que nos informaron también iban a hacer estos estudios. La verdad que los pediatras estamos viendo y nos comentan las mamás que hay cositas en nuestros niños de ansiedad, tristeza, malhumor. La idea es cuantificar todo esto”, detalló Marchessini.Consultada respecto a si, de alguna manera, el relevamiento servirá de base para modificar parámetros en la escolaridad, teniendo en cuenta que son cinco meses sin clases presenciales, respondió: “Buscamos resultados que nos permitan cambiar ciertos paradigmas y saber dónde estamos parados, qué terreno nos espera, que podemos plantear. En la reunión del viernes había unos 40 médicos de todo el país”.“Sabemos que si bien tenemos que estudiar muchísimo la parte de salud y las manifestaciones clínicas, el Sars-Cov-2 no representa una enfermedad grave para ellos, los niños. Tendremos que tomar otras herramientas y otras estrategias para la pospandemia. Posiblemente la ayuda hacia los niños no será únicamente a la parte física, sino en psicología y psicopedagogía”.“Sabemos que la respuesta no va a ser la misma para el niño en cuyo lugar esta atravesando la Fase 1 o para quien haya tenido un familiar con Covid-19”, añadióEntre sus fundamentos, la SAP establece: “Rste estudio nos permitirá entender el impacto que la pandemia por Covid-19 produce en nuestros niños, lo cual será crucial para que los adultos encargados de su educación, cuidado, salud y protección puedan desarrollar estrategias de afrontamiento, contención y acompañamiento. Asimismo, permitirá que las autoridades puedan desarrollar diseños de políticas públicas apropiados para fortalecer y garantizar los derechos de la infancia, aun en situaciones de excepcionalidad”.“La participación de su hijo es voluntaria y puede negarse a participar, retirarse del estudio en cualquier momento o, si lo desea, no contestar alguna pregunta”, destaca.