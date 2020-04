El plantel de Crucero del Norte fue licenciado hasta nuevo aviso

Miércoles 29 de abril de 2020 | 23:15hs.





“Sin dudas algunas la Pandemia del Coronavirus nos ha tomado por sorpresa en todo sentido. Cuando nos encaminábamos a un año de muchos desafíos, de proyectos y sueños porque no de seguir representando al futbol misionero de la mejor manera en la tercera categoría del fútbol nacional, aparece un protagonista inesperado, oculto, invisible que de no tomar medidas drásticas, golpea con mucha fuerza desde el anonimato, desde la incertidumbre y las dudas de cuándo y porque nos encontramos con esta realidad”, indicaron desde el club de Garupá a través de un parte de prensa publicado en su web oficial.





“Como seres humanos, debemos resolver y enfrentar cada situación que se presenta en la vida, y este es uno más, es sin dudas el juego más difícil que debemos ganar y más que nunca en equipo vamos a necesitar de un grupo de jugadores, de colaboradores o dirigentes de hinchas de socios. Vamos a necesitar de todos por igual de la responsabilidad social, de saber que no es una enfermedad más, sino que amenaza con fuerza y debemos controlarlo con mucha responsabilidad”, agregaron.





Dado la circunstancia, de que no se sabe cuándo se va a reanudar el torneo o si se jugará en este año, “lógicamente por no saber que pueda pasar en días más o meses venideros, el club Crucero del Norte como otros tantos clubes se ve en la obligación de tomar medidas por más duras que sean. En este caso licenciar a los jugadores, que cada uno de ellos perciban sus haberes hasta el mes de marzo y trasladarse hasta sus respectivos domicilios”.





“Si no se juega el torneo, el club no puede seguir facturando en cuanto a sponsors importantes, cuotas societarias y otros ingresos que hacen del sustento en sueldos, alquileres y gastos varios que representa la participación del primer equipo en el torneo. A partir de este momento, todos los integrantes del plantel, cuerpo técnico y allegados al mismo, están oficialmente dados de licencia hasta nuevo aviso”, resaltaron.





“Los protagonistas lo han tomado con la responsabilidad necesaria de saber que esto no es culpa de Crucero, o del futbol argentino. Esto va más allá de cualquier situación que nos podríamos imaginar. De cuando vamos a volver, la intención es lo antes posible, pero para eso debemos estar fortalecidos, con todas las garantías de que se puede llevar a cabo las actividades sin riesgos algunos. Mientras tanto, debemos pensar en la salud de cada individuo y poner el grano de arena para que esta tormenta pase lo ante posible y volvamos a la normalidad dentro de los parámetros normales”.





Desde Crucero del Norte, queremos agradecer a cada uno de los integrantes del plantel por entender la situación, de saber que es algo atípico y que han sido grandes profesionales en cada uno de los entrenamientos para dejar a nuestro club lo más arriba posible. El deseo es que cada uno pueda cuidarse y cuidar a los suyos y que en un tiempo no muy lejano volver a vernos para ser el equipo que tenía y tiene metas importantes de cara a un futuro que esperemos no sea lejano", finalizaron.