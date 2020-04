El Misio: arengas del alma

Debido a la gran popularidad que ganaron en los últimos años los eventos de batallas de hip hop a nivel nacional, a los shows suelen asistir miles de fanáticos del género que son arengados por los gritos y el aliento de Darío. De esta manera, estos fans, a pesar de no tener un único participante a quien alentar como es el caso de otras disciplinas, son fieles seguidores de él y responden a sus arengas.





Con más de 2 millones de seguidores en Instagram y su gran reconocimiento a nivel internacional, El Misio mantiene su humildad y recuerda frecuentemente sus orígenes en la tierra colorada.





En diálogo con El Territorio Dario mencionó que siempre habla de Misiones “cuando preguntan, por qué me dicen el Misio, les cuento que soy de las tierras de la cataratas”.





A los 12 de edad y en compañía de sus padres, partió hacia la provincia de Buenos Aires dejando atrás su querida ciudad natal, Posadas. Hijo de un predicador de iglesia, Darío aprendió de la profesión de su padre y lo aplicó a su gran amor por el hip hop.





De esta manera, y a pesar de haber participado durante varios años en las batallas de gallos, comenzó a trabajar como host, es decir presentador. Los gritos de “Aleluya” que decía su padre él los transformó en “Ruido” “¿Están Listos?” y otras tantas palabras que sirven como arengas al público y que lo posicionó como el mejor presentador del género. A su vez, se puede reconocer la fuerte influencia de su padre por su gran fe cristiana y su amor por predicar.





Su formación le enseñó a estar siempre del lado de quien más lo necesita, es frecuente escucharlo en las entrevistas, como también en sus rimas, predicar mensajes positivos de aliento para quienes piensan en rendirse, además de colaborar en comedores comunitarios entregando alimento en barrios carenciados.





En la actualidad, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que estamos atravesando a nivel global, agregado a la crisis económica que también golpea en todo el país, El Misio destaca “que estos son tiempos difíciles donde me gusta afrontarlos, donde me gusta estar para ayudar a quienes más necesitan. Donde otros dicen ´yo prefiero no meterme ahí y no colaborar´ yo ahí quiero estar”.





Debido a su gran afán por colaborar y dar mensajes positivos, se le consultó acerca de la posibilidad de ayudar desde la participación política en Misiones, pero respondió “nunca se me pasó por la cabeza ser candidato, la única vez que tuve pensamientos cercanos a eso fue cuando lo conocí a (Axel) Kicillof y pude ver las herramientas que te da la política para ayudar”.





Si bien no está claro cuándo lo tendremos de nuevo en Misiones, Darío dejó en claro que lleva una parte de la provincia en cada evento en el que le toca participar, representando de la mejor manera y por si fuera poco, llevando en su nombre artístico el gentilicio provincial.

Puesto que, el Misio no es un presentador más, sino que, es considerado como el mejor en su trabajo, además de ser la personificación de la pasión del público amante de las batallas de hip hop.