El Mercado Central, con más ventas y dispar uso de barbijos

Sábado 25 de abril de 2020

Por Vctor Pirisvpiris@elterritorio.com.ar

Precios, entre bajas y fuertes subas

La actividad del Mercado Central ganó dinamismo en los últimos días con la autorización para trabajar que lograron más actividades. Esto promovió que los camiones que traen frutas y verduras puedan volver con fletes con maderas u otros productos que en el inicio de la cuarentena quedaron inmovilizados.Los trabajadores del mercado dijeron que se abastecieron de barbijos y guantes para trabajar, pese a ello, el jueves en un breve recorrido por el lugar, se vio a varios operarios sin los elementos sanitarios. En tanto, propietarios de puestos de ventas y clientes son los que más cumplían con la obligatoriedad del barbijo o tapabocas.“Al entrar al Mercado todos tienen que tener su barbijo y guantes. Les explicamos a los muchachos que los tienen que usar, pero todavía les cuesta a muchos por la costumbre. Sobre todo, los guantes”, comentó Diego Silveira, delegado gremial. Los trabajadores son conscientes de que habrá más exigencias sanitarias para trabajar con la mercadería que llega de otras provincias y se reparte en Misiones.Se reconoció en tanto que habrá que insistir sobre el uso de protecciones. Silveira valoró en ese sentido que ahora tendrán más equipamiento para sus labores y destacó la ayuda del Ministerio de Acción Social que los ayudó en varias gestiones. “Ya tenemos 92 equipos de ropa de trabajo que vamos a repartir entre los muchachos, camisas de trabajo, pantalones y borceguíes. Nos sirve mucho”.Se consideró también que podría haber más desinfección entre los camiones que llegan al lugar. “Pensamos que se podría tener un equipo de desinfección como tienen en el Arco (de entrada a la provincia). Creo que acá es necesario porque vienen transportes desde Puerto Iguazú, San Vicente y de muchas localidades y algunas con tránsito entre fronteras”, recordó. Y apuntó: “Acá hay operadores que exportan, cuando se reactive todo va a haber más tránsito”.Por su parte, desde la Administración del Mercado Central se recordó que se mantienen promoviendo medidas de mayor limpieza y distancia sanitaria.“Las medidas son las mismas que implementamos desde el principio de la pandemia: lavado de manos, distancia sanitaria, uso de barbijos y prohibición de más de dos personas por vehículo. Hasta hoy no tuvimos inconvenientes”, se comentó.Los barbijos son los elementos de protección que más se observaron en uso dentro del mercado, sobre todo entre clientes que llegan al lugar en vehículos propios. También los propietarios de los puestos usaban tapabocas y varios además guantes de latex.En lo referente a precios de las frutas y hortalizas, se indicaron varias bajas, pero también algunas alzas por faltante de producción. “Al normalizarse el transporte bajaron los precios. La cebolla y papa que estaban a 600 pesos por bolsa, hoy están 380 y 350 pesos. La diferencia era el valor del flete que ahora bajó mucho”, comentó Diego Silveira, referente de los trabajadores del Mercado Central.En tanto, los puesteros del Mercado coincidieron en las bajas, pero señalaron que los precios todavía están un poco altos. Y hay productos con precios exorbitantes. “Ahora se normalizó la venta, pero el tomate sigue siendo caro. Está más de 900 pesos la caja y antes valía 600”, afirmó Florencia Ayala, una puestera. En tanto, valoró que por estos días “están llegando más compradores en general por suerte”.También Argentino López, otro puestero, coincidió en reconocer un mayor abastecimiento de productos, como no ocurría semanas atrás. “Ahora está normal el abastecimiento. La naranja que tengo es de un proveedor de la provincia. Después papa, cebolla, zapallo está entrando normal, aunque todavía no bajaron del todo los precios que se pagaban antes”, dijo en diálogo con este medio.Resaltó, igual que sus otros colegas, que la gran diferencia de precios se ve con el tomate. “El tomate platense está a 1.200 la caja y antes se pagaba 700 pesos”.