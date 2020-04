Ayer fue el día con más casos positivos en el país

Sábado 25 de abril de 2020

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó anoche 172 nuevos casos y once muertes por coronavirus en la Argentina en las últimas 24 horas, por lo que el total de infectados llegó a 3607. Ayer fue el día con más positivos desde que se detectó el primero, el 3 de marzo. Lo siguen el 11 de abril, con 167, y el 14 de abril, con 166.Esa cifra se compone de 2455 infectados activos, 976 personas que ya fueron dadas de alta y 176 víctimas fatales. Del total de esos casos, ​887 (24,6 por ciento) son importados, 1.562 (43,3 por ciento) son contactos estrechos de casos confirmados, 755 (20,9 por ciento) son casos de circulación comunitaria y el resto ​se encuentra en investigación epidemiológica.Se registraron once nuevas muertes. Son cuatro mujeres, una de 89 años y otra con dato de edad en investigación, ambas residentes en la Ciudad de Buenos Aires; otra de 89 de la provincia de Buenos Aires; y una más de 85 de Córdoba.También siete hombres: dos de 76 y 31 en Ciudad de Buenos Aires, uno de 61 en Misiones (que El Territorio había confirmado el jueves por la noche); dos de 68 y 56 en la Provincia de Buenos Aires y uno de 45 en Chaco.En la Ciudad de Buenos Aires se dieron 79 de los nuevos positivos; en la provincia de Buenos Aires 61, en Río Negro once, en Chaco siete, en Corrientes cuatro, en Córdoba y Sante Fe tres, en La Rioja dos, y en Misiones, Santa Cruz y Tierra del Fuego uno.Así, el territorio bonaerense es el área con mayor número de contagios, seguida por la capital del país y Chaco. Por otra parte, las provincias de Catamarca y Formosa siguen sin registrar positivos de Covid 19. Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 44 años.El primer día del operativo del Estudio de Vigilancia Covid-19 para la evaluación de personas con serología positiva para el virus realizado en el Centro de Transbordo de Constitución contempló la realización de “400 estudios y no arrojaron casos positivos” informaron desde el Ministerio de Salud de la Nación al finalizar su tarea.Con barbijos y máscaras, los interesados formaron fila respetando el distanciamiento social para realizarse los test serológicos rápidos del Estudio de Vigilancia Covid-19 en Constitución, donde personal de seguridad coordinó el operativo.Poco después del mediodía, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en diálogo con la prensa desde Constitución comentó que “no tenemos, por ahora, casos positivos, lo que significa que hay poca circulación del virus”, sin embargo, restaban aún algunas horas de trabajo.