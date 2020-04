Son 1.095 las personas que están en aislamiento en Misiones

Sábado 25 de abril de 2020





Inhumación del fallecido

El último parte epidemiológico difundido por el Ministerio de Salud Pública de la provincia detalló que ya son 1.095 las personas que permanecen en aislamiento domiciliario bajo seguimiento por catorce días continuos.Por otra parte, ya suman 371 los casos descartados, 69 desestimados y ocho personas finalizaron el período de aislamiento tal cual establece el protocolo desde que comenzó la pandemia.Además, ayer se cumplió una semana desde que recibió el alta médica el primer paciente infectado de coronavirus en la provincia, por buena evolución clínica y exámenes complementarios acordes. Se trata del hombre de 71 años que permanecía internado en el hospital Madariaga de la ciudad de Posadas. En tanto, el jueves último Misiones registró la primera muerte: la del camionero oriundo de San Vicente que se había contagiado en Brasil.En la jornada del jueves también se había activado el protocolo en el hospital de Fátima por un camionero que ingresó por San José y presentaba síntomas, pero la primera prueba realizada dio negativo para Covid-19.Mientras el mundo se retrae y las víctimas fatales confirmadas de la pandemia siguen ascendiendo, los directores de las funerarias y trabajadores de los cementerios deben buscar las formas de continuar.Siguiendo los estrictos protocolos que fija el Ministerio de Salud de la Nación, en la madrugada de ayer fueron inhumados los restos del transportista de 61 años oriundo de San Vicente que en la noche del jueves se convirtió en la primera víctima mortal de Covid-19 en la provincia de Misiones.En tanto, según precisó Héctor González, director del hospital Samic de Oberá, la esposa del fallecido “continúa internada en aislamiento general, clínicamente se encuentra estable con una buena saturación de oxígeno”.Agregó que la paciente “cuenta con apoyo de oxígeno a bajo flujo con parámetros normales. Tenemos pendiente hacerle una tomografía de control y continúa con el tratamiento indicado para su cuadro clínico”.Asimismo, en diálogo con El Territorio, el funcionario confirmó que Salud Pública inició el testeo correspondiente a todo el personal del hospital de Oberá que tuvo contacto con el matrimonio de San Vicente.“Se les está testeando al personal que estuvo en terapia con el señor que falleció y a quienes asisten a la mujer aislamiento. Los resultados estarán en las próximas horas y el lunes seguiremos con los testeos”, precisó.Por su parte, Roberto Nolasco, propietario de la empresa fúnebre encargada de trasladar el cuerpo de Oberá a San Vicente, comentó a Radioactiva 100.7: “A nosotros nos avisaron cerca de las 21.50 del jueves el deceso a través del director del hospital. Entonces me comuniqué con los hijos del fallecido para informarles del protocolo que íbamos a realizar para el sepelio de su padre. Las opciones eran inhumación y cremación, y optaron por la primera”, comenzó relatando.En este contexto, la organización fue coordinada por la empresa junto al intendente, Sergio Fabián Rodríguez, autoridades policiales y del hospital Samic de Oberá, donde falleció.“Una cochería llevó el féretro hasta el hospital, los encargados de la morgue lo colocaron dentro de las bolsas correspondientes, lo pusieron en un ataúd con metálica especialmente acondicionado y fue cerrado. Cuando mis empleados llegaron a Oberá desinfectaron el ataúd y lo cargaron en la unidad de traslados”, detalló Nolasco.Además aseguró que el personal usó la protección correspondiente, “con los dos trajes para estos casos, que una vez finalizada la inhumación fueron rociados e incinerados”.Según comentó, el cuerpo llegó a San Vicente cerca de 3 de la mañana y un móvil de la comisaría ya lo esperaba en la rotonda de la ciudad, desde donde los hijos del fallecido acompañaron hasta el cementerio los restos de su padre.Debieron permanecer a 40 metros de la fosa y una vez que se tapó y tanto el personal de la funeraria como municipal se retiraron, recién entonce la Policía autorizó a los familiares a acercarse a la fosa, donde depositaron flores y procedieron a una ceremonia religiosa.“Los familiares aceptaron el protocolo, por lo menos pudieron acompañar a su padre hasta el cementerio. Era un vecino conocido y querido por todos”, consideró el empresario.Por otra parte, explicó que en Misiones no existe un protocolo oficial, “nosotros nos regimos al protocolo de Nación y lo adecuamos a nuestra zona. Las opciones son cremación e inhumación, en este último caso con caja metálica”.“Todos los que estamos en la Cámara de Empresas Fúnebres de Misiones siempre tuvimos la protección al personal, pero ahora más que nunca ponemos doble protección. La gente se asusta, pero es por prevención”, aseguró.Finalmente, sostuvo que “hay municipios que directamente no autorizan el velatorio, nosotros lo velamos de acuerdo al horario que fallece la persona por la cantidad de horas, y no permanecen más de cinco o seis familiares en la sala. A los cementerios, la municipalidad no autoriza más de doce personas, que sean familiares directos”.