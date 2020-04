Sábado 25 de abril de 2020

El presidente Alberto Fernández volvió a contar con el respaldo de los gobernadores para extender la cuarentena en el país. El aislamiento se prolongará hasta el 10 de mayo y se espera en las próximas horas se concrete el anuncio oficial.El mandatario nacional se reunió ayer con los mandatarios provinciales, para evaluar las próximas medidas de la cuarentena. Es una práctica que viene desarrollando antes de decidir por cuánto tiempo más proseguirá el aislamiento, para evitar contagios del coronavirus. Ya había consultado en forma previa a expertos y en la víspera consensuó con los gobernadores, quienes en esta etapa resolverían ampliar algunas actividades como de hecho ya ocurrió al autorizar desde el último jueves a siete provincias, donde está incluido Misiones.Las actividades autorizadas a comenzar a funcionar desde ayer son las de construcción privada y la atención de profesionales independientes como escribanos, contadores y abogados.“Es difícil seguir tomando medidas generales. Hay que empezar a transitar que no va a ser igual en todo el país”, había dicho el último jueves el ministro de Salud, Ginés Gonzáles García. De esta manera, remarcaba que la evolución de la pandemia de Covid-19 no es igual en todo el país. “Hay provincias sin casos. Otras que hace semanas no tienen ni un caso” y por ello, consideró que las autoridades locales podrían tomar decisiones respecto de las actividades.El aislamiento social, preventivo y obligatorio había comenzado en el país, cuando el pasado 19 de marzo lo anunció el presidente Alberto Fernández. Luego se postergó hasta mañana y ahora, se extendería hasta el domingo 10 de mayo inclusive, y sólo resta confirmar cuándo realizará el anuncio oficial, que podrían concretarse hoy.Los nueve especialistas en infectología y epidemiología del comité convocado en los primeros días de marzo para hacerle frente al avance del coronavirus le ratificaron el último jueves, con datos científicos que la decisión política de extender el aislamiento es la correcta para que la curva de contagios continúe con una evolución moderada.El presidente Alberto Fernández desarrolló ayer una videoconferencia con los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como paso previo al anuncio sobre la nueva fase del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Desde ahora, se daría paso a una etapa de cuarentena “focalizada”, con la liberación de algunas actividades productivas en determinadas provincias.El mandatario nacional estuvo acompañado en la Residencia de Olivos por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y sus colaboradores, como el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Salud, Ginés González García y de Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro, además del secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.En la ocasión, el gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad pidió por la seguridad sanitaria de los camioneros que hacen viaje a Brasil (ver Herrera Ahuad pidió proteger...)El mandatario, como repitió las otras tres veces que decretó y extendió el aislamiento, prefiere tener el aval político de todos los gobernadores y de Horacio Rodríguez Larreta –aliado circunstancial de peso de la Casa Rosada– antes de prorrogar la cuarentena.En principio se consensuó que la flexibilización siga teniendo su curso en los distritos pedidos por los gobernadores, y que en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires las restricciones continuarán más inflexibles que en el resto del país por el avance del coronavirus en el área metropolitana.