Ante la pena, bienvenido el pan

Por Marcelo Rodríguez Fotoperiodista

Pandemia, que me hiciste mal y sin embargo, estableciste los nuevos mandamientos: Amar quedarse en casa por sobre todas las cosas; No tomar el lavado de manos a la ligera y llevar siempre alcohol en gel. Mantendrás la distancia social; Honrarás a los agentes de salud... Y en ese decálogo contemporáneo en construcción se abre paso una nueva exigencia: amasarás el pan nuestro de cada día, aprovechando el tiempo libre y la estancia en el templo que es el propio hogar. Los nuevos canales de evangelización generan cada dia más fieles. Instagram se puebla de transmisiones o ‘vivos’ sobre ejercicios para hacer en casa y tutoriales sobre confección de barbijos. Facebook es el muro de los lamentos donde los usuarios dejan sus quejas sobre aquellos que no respetan la cuarentena y merecen ser eliminados antes que al coronavirus. En Youtube como en el resto de las redes se puebla de un nuevo ritual obligatorio: hacer masa madre al tiempo que se reza la oración de la cuarentena: pan nuestro que estás en las mesas, salada sea tu masa. Venga a nosotros tu reino de sabor, leudado seas antes de ir al horno. Danos hoy y siempre tu presencia, y perdonanos por suprimirte de nuestra dieta, déjanos caer en tu tentación y libranos del mal de no tenerte para compartirte, Amén.