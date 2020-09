Alberto lo hizo otra vez - El Territorio Misiones

Domingo 6 de septiembre de 2020 | 05:00hs.

Un teléfono o una cámara web se convirtieron, en forma conjunta o de manera separada, en una herramienta clave para compartir experiencias, gustos y hasta para concretar grandes acuerdos políticos o económicos como se demostraron en múltiples videoconferencias, que justamente con el servicio de internet, acerca video o audio o todo a la vez. La lejanía, por lo tanto, dejó de ser un problema, al contrario, a raíz de la pandemia se exige por norma mantener al menos una mínima distancia. Hay sistemas de comunicación como Zoom, uno de los de mayor uso, o están las llamadas de Cisco Webex, que es un sistema de telefonía en la nube, que ofrece mayor nivel de seguridad y los dispositivos para teleconferencia, quizás uno de los más utilizados por organismo públicos. Lo cierto es que existen múltiples plataformas y con ello posibilidades de intercambiar ideas, debatir y en definitiva hasta concretar acuerdos. Esta semana se dejó al descubierto la capacidad de resolver que tiene uno o el intento de obstaculizar de otros. El ministro de Economía, Martín Guzmán, mediante múltiples videos conferencias y contactos a la distancia, logró resolver el grave problema de la deuda que pesaba sobre la Argentina. Sin embargo, en la misma semana, diputados de la oposición como una forma de obstaculizar el desarrollo de una sesión se empecinaban en concretar de manera presencial el debate. Ya se sabe cómo fue el resultado: uno exitoso y del otro lado simplemente terminaron brillando por su ausencia en el abordaje de temas que deben resolverse a pesar de la pandemia o justamente para aliviar los efectos de la pandemia, como se pensó con la ley a favor de los operadores turísticos en general, que tuvo sanción pese a la ausencia de los legisladores de Cambiemos.Esta semana, en medio de la polémica generada por la oposición, según las autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación, la sesión tuvo plena vigencia porque se alcanzó el acuerdo en labor parlamentario para extender el protocolo de sesiones remotas y se logro el quórum en el recinto. Todos los bloques opositores, excepto Cambiemos, entendieron que se puede seguir sesionando remotamente hasta que pase la pandemia. En las democracias, las mayorías parlamentarias tiene el poder de manejar su propio reglamento. Sin embargo, hay quienes al parecer se remiten al Antón pirulero, aquella canción juvenil donde cada cual atiende su juego. Es el caso de la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que quiere que su partido judicialice la invalidez de la sesión. Lo cierto es que esta semana, mientras los integrantes de Juntos por el Cambio pretendían de manera unilateral obligar a una sesión presencial, se concretó, como venía sucediendo en medio de la pandemia, la sesión remota que permitió sancionar la ley de sostenimiento y reactivación del turismo. La ley prevé beneficios fiscales y económicos para las empresas y trabajadores del sector, al tiempo que establece incentivos para los consumidores. Son numerosos los beneficios para provincias turísticas como Misiones.También en el Senado siguen haciendo uso de la tecnología para continuar sesionando. Mediante tal sistema estos legisladores, avalaron seis decretos de necesidad y urgencia, como la declaración como servicios públicos esenciales a internet, la telefonía móvil y fija y la televisión por cable. Se derogó la intervención de la empresa Vicentín y el decreto que aprueba la oferta de canje de deuda soberana sujeta a la ley extranjera. De esta manera, esta semana los senadores estuvieron activos, aprobando además proyectos que había prometido Alberto Fernández y pensando en la pospandemia.Tal el caso de la creación de 24 capitales alternativas, entre la que se incluyó a Oberá, una idea de campaña del jefe de Estado para mudar el gabinete por el país.Se entiende que por ahora ello no será posible por el Covid-19, pero el oficialismo se apuró en aprobarla y dejarla lista para que la sancionen los diputados cuando puedan reunirse. Forma parte de la idea de Alberto Fernández de avanzar en un país más federal.A su vez, la Comisión de Acuerdos del Senado rechazó los traslados de tres jueces que habían sido dispuestos por el gobierno de Mauricio Macri. Cambiemos no se presentó a la audiencia pública argumentando la invalidez de lo actuado.Por su lado, el gobierno nacional, mediante gestiones realizadas en gran parte por videoconferencia del ministro Guzmán, consiguió al finalizar la semana la reestructuración del 98,8% de los títulos en dólares bajo ley local. Fue por un monto total, bajo la ley argentina, de 41.715 millones de dólares, pero a su vez logró pesificar otros 687 millones de dólares, como resultado del período temprano de aceptación de la oferta de canje que finaliza el 15 de septiembre próximo.Con ello, la Argentina despeja su horizonte financiero para encarar un proceso de recuperación de la inversión, la producción y el empleo, afirmaría el economista.Una de las principales características de ambos canjes, tanto en legislación local como extranjera, es que ambos lograron reducir la tasa de interés promedio de 7% a 3% con una quita de capital de 1,90%.Entiende que este paso dado, representa un punto de partida fundamental para el proceso de tranquilizar a la economía argentina. En tal sentido, de paso ratificó que el 15 de septiembre el gobierno enviará al Congreso el proyecto de ley de presupuesto 2021. Se espera justamente conocer el contenido de estas proyecciones, porque como bien lo remarcó el ministro de Economía, si bien lo dijo en otros términos, reflejará el camino que la Argentina pretende transitar. Aclaró que se busca en el corto plazo, la recuperación económica, la reactivación del mercado interno que, como se sabe, hoy está muy golpeada por la actual pandemia del Covid-19.Resuelta la reestructuración con los bonistas, ahora Guzman buscará estabilizar la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo, entendiendo que cuenta con un nuevo poder de fuego que le da haber terminado la reestructuración de la deuda.Además, llevó tranquilidad a los pequeños ahorristas al sostener que no se afectará el límite de adquisición para atesoramiento actual de 200 dólares mensuales que merma las reservas del Banco Central. Argentina necesita exportar más para recaudar divisas y no tener sobresaltos.En cuanto al presidente Alberto Fernández, estuvo con múltiples actividades esta semana, tanto para ocuparse de la pandemia como de la economía. Hasta hizo un alto para hacer un llamado a referentes legislativos y territoriales del Frente de Todos del sur bonaerense, instando a estar más unidos que nunca y seguir cuidando la salud de los argentinos, salvando vidas y trabajando para que el país recupere cuanto antes su economía.Pero además participó del lanzamiento de un nuevo modelo de auto en el país, en el que subrayó la necesidad de volver a sentar en una misma mesa al Estado, a los que producen y a los que trabajan, asegurando que el país se está poniendo de pie y llamó a recuperar a esa argentina que produce y no la que especula.Ya durante el día de la industria, el 2 de septiembre,, destacaría la importancia de la industria y daría a conocer, en compañía con sus ministros, una batería de medidas, como créditos para la reactivación productiva de las pymes por 455 mil millones de pesos, planes de transformación digital pyme y hasta un programa que busca asistir y desarrollar 300 parques industriales y tecnológicos.La intensa semana del mandatario argentino había comenzado el lunes, cuando reunió a gobernadores, funcionarios y referentes políticos para dar a conocer el resultado positivo de la reestructuración de la deuda argentina con los acreedores privados. Destacó entonces que desde el espacio político que conduce estaban cumpliendo con lo prometido que era resolver el problema de la deuda de cara a la sociedad.De esta manera, además, Alberto Fernández efectivamente volvió a lograr una exitosa negociación con los acreedores como lo hiciera en su momento durante la gestión y liderazgo de Néstor Kirchner.En ese encuentro con los gobernadores, el jefe de Estado oficializó la finalización del proceso del canje de deuda y luego recibió al gobernador Oscar Herrera Ahuad durante más de 40 minutos. El mandatario misionero le presentó allí la idea que se viene madurando en la provincia y con fuerte respaldo de todos los sectores económicos y productivos sin excepción para avanzar en una zona aduanera especial, además de requerir la promulgación del artículo 10 de la Ley Pyme y solicitó recursos para equipar el puerto de Posadas que comenzará siendo administrado por el Estado provincial.En el mano a mano, el gobernador aprovechó para hablar de manera detallada con Alberto Fernández sobre la propuesta del área aduanera especial a fin de conseguir que Misiones se mantenga competitiva durante todo el año ante Paraguay y Brasil.Ese encuentro comenzó a gestarse en Rosario a fines de agosto, cuando el gobierno nacional creó por decreto la empresa estatal Hidrovías Sociedad del Estado e incorporó a Misiones, que será beneficiada con el mantenimiento y profundización de la vía navegable en el río Paraná. Además, potenciaría a la provincia, en caso de concretarse algunos de los pedidos formulados de alivio fiscal, porque también ayudaría al uso del puerto entre otros factores.Se entiende que Misiones por ahora transita un repunte económico por el cierre de fronteras, aunque ello podría modificarse en la pospandemia. Por esta razón, desde la provincia entienden el desafío que ello representaría y esperan contar con algunas herramientas impositivas para enfrentar el agresivo y desigual sistema fiscal que debe sobrellevar una pequeña provincia ante un país poderoso como es Brasil o con un régimen impositivo, mucho más flexible como Paraguay.En una nota de opinión publicada este domingo en este medio, el presidente de la Legislatura misionera, Carlos Rovira, deja claro que los justificados pedidos solicitados a la Nación pondrían fin a la discriminación económica que históricamente viene sufriendo la provincia desde el poder central.Integrantes de la Policía de Misiones y el Servicio Penitenciario generaron un inicio de desacato que no está tolerado en ninguna fuerza de seguridad en el país. Cruzaron un límite y el gobierno, no obstante, prefirió el diálogo y con ello se logró un rápido acuerdo. El original incremento solicitado por los uniformados era que el salario de los que menos ingresos tenían llegara al valor actual de la canasta básica. Cuando ello tuvo respuesta positiva, se ampliaron los reclamos y se sumaron más pretensiones. Finalmente, como se indicó, primó el diálogo y se logró un acuerdo, aunque este súbito incremento genera interrogante en cuanto al impacto en las arcas provinciales. A raíz de este ejercicio de presión que no tiene otros sectores, provocaron rápidas reacciones de otras partes. En múltiples oportunidades se remarcó el buen manejo de las finanzas que tiene la Provincia, que le permite cumplir como muy pocas administraciones en términos el pago mensual y regular a la administración pública, tanto del sector activo como pasivo. Sin embargo, lo sucedido esta semana puede llegar a afectar el equilibrio que supo tener siempre la provincia y terminar perjudicando a otros sectores de la economía y como se indicó hasta de los empleados públicos. La consecuencia en economía es simple, se colapsa cuando se gasta más de lo que se recauda. Por tal razón, la Provincia ahora no puede cometer errores en el manejo salarial, si pretende no caer en un agujero negro sin fondo y con ello echar por tierra casi dos décadas de manejo responsable y equilibrado de las finanzas, con un largo proceso de desendeudamiento.En el marco de este escenario, además, Misiones está negociando una serie de beneficios con la Nación, ante históricas injusticias sufridas por la coparticipación más baja per cápita. La provincia requiere a la Nación, una asignación extraordinaria, la autovía en la ruta 12, la financiación del Silicon, la participación en la hidrovía y la declaración de Misiones como territorio libre de impuestos nacionales o la reglamentación del artículo 10 de la ley de Pymes. Todos temas que integran la agenda central entre Misiones y la Nación.