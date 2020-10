Volvieron a analizar la Gesell a las niñas en el juicio a Ovando - El Territorio Misiones

Viernes 9 de octubre de 2020 | 02:00hs.

María Ramona Ovando (44), Iván Laurindo (23) y Lucas Sebastián Ferreira (23) regresaron ayer al Tribunal Penal Uno de Eldorado para recomenzar el debate oral que se había iniciado el 22 de septiembre pasado pero apenas un día después debió suspenderse por el apartamiento de uno de los jueces al frente al proceso.De esta forma, tras la reconformación del tribunal, los tres acusados y respectivos defensores legales volvieron a presentarse ayer a la mañana en la sede judicial ubicada sobre la calle San Juan al 1.794 de la Capital del Trabajo.En esta oportunidad, Ovando está acusada por consentir abusos sexuales a una hija y una nieta suya tras una denuncia radicada en 2015, mientras que los dos jóvenes implicados están sindicados como los autores de esos ultrajes.En la audiencia de la víspera, desarrollada a puertas cerradas por tratarse de un hecho de índole sexual, las partes volvieron a observar las grabaciones de los testimonios brindados por las víctimas en Cámara Gesell, prueba considerada clave en la mayoría de las investigaciones de este tipo pero cuestionada en esta ocasión por las defensas.Luego de ello y a diferencia de lo que ocurrió en el primer intento de debate, el tribunal dio por finalizada la jornada y se dispuso de un cuarto intermedio hasta el martes.Recién allí se volverá a leer el requerimiento de elevación a juicio de la causa, se le dará lugar a las partes para el planteo de cuestiones preliminares y se declarará formalmente abierto el debate.En este punto, cabe mencionar que en el frustrado juicio suspendido en septiembre el fiscal interviniente, Federico Rodríguez, había solicitado una ampliación de acusación para que los implicados sean juzgados por el delito de corrupción de menores agravado por el vínculo.A su turno, el defensor oficial Rodrigo Torres Muruat, abogado de Laurindo y Ferreira, había solicitado la nulidad del proceso, entendiendo que la investigación no determinó cuestiones elementales de cómo y cuándo ocurrieron los hechos, ni tampoco se avanzó sobre hipótesis alternativas u otros sospechosos.Por último, Eduardo Paredes, que junto a los letrados José Luis Fuentes y Roxana Rivas son defensores de Ovando, adhirió e incluso señaló que las niñas podrían estar en peligro en estos momentos ya que los verdaderos abusadores no fueron identificados.Tras estos pedidos, la jornada había sido finalizada en aquella ocasión y todo cambió al día siguiente, cuando el presidente del tribunal, Ángel Atilio León, compartió el planteo Torres Muruat en cuanto a la imprecisión evidenciada por la fiscalía en la acusación y puso su situación a consideración de sus pares, teniendo en cuenta que su postura podría considerarse como un anticipo de su opinión sobre lo que se estaba juzgando.Al contrario de León, las magistradas Lyda Gallardo y María Teresa Ramos consideraron que no se advertía una afectación al derecho de defensa o violación de los derechos constitucionales planteados por las defensas y decidieron que se conforme un nuevo tribunal.Ahora, quien asumió en reemplazo de León fue Eduardo Javier Jourdan, integrante de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia de Eldorado.